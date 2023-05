Golpe a la piratería: RARBG cierra definitivamente

RARBG, una de las páginas de torrents más populares ha anunciado de manera repentina su cierre.

El sitio, que era un paraíso para el contenido pirata: películas, series, videojuegos y más, cerró de manera inmediata dejando las razones.

¿Por qué se fue RARBG?

Una de las razones es la pandemia de la COVID-19, ya que los administradores de RARBG aseguran que algunas personas de su equipo murieron por complicaciones de la enfermedad, mientras otros todavía sufren efectos secundarios que no les dejan trabajar.

Así se despide RARBG.Fuente: RARBG

También aseguran que la invasión de Rusia a Ucrania los ha afectado. “EN AMBOS LADOS”, indica el pronunciamiento final de RARBG.

Otro factor ha sido el aumento del precio de alquiler de servidores en Europa, acompañado de la inflación.

“Por ello, no podemos mantener este sitio sin gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestros bolsillos. Luego de un voto unánime, decidimos que ya no podemos hacerlo”, indica RARBG.

“Lo sentimos :(. Adiós”, así se despide una de las mayores páginas para acceder a torrents en el mundo.