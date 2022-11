El servicio que fusionará HBO Max y Discovery+ se lanzará en el segundo trimestre de 2023. | Fuente: Difusión

Warner Bros. Discovery anunció sus planes de fusionar -de forma similar a como ocurrió con las empresas que la componen- sus servicios de streaming de video HBO Max y Discovery+ en una sola gran plataforma para el tercer trimestre de 2023. No obstante, todo parece indicar que los planes de la compañía se adelantarán y este nuevo competidor del mercado llegará incluso antes de lo previsto.

En la última reunión de la compañía para presentar sus ganancias a los inversionistas, David Zaslav -presidente y CEO de Warner Bros. Discovery- mencionó que la fusión de ambos servicios de streaming será lanzada en Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2023.

La combinación de HBO Max y Discovery+

Según el portal Fierce Wireless, los servicios de streaming HBO Max y Discovery+ combinados cuentan con una base de 94,9 millones de usuarios activos en la actualidad; siendo la mayoría de ellos de HBO y HBO Max. En esta cifra, se incluye a los 2,8 millones de nuevos suscriptores de los cuales unos 2,3 millones provienen de los mercados extranjeros.

Junto con este servicio de streaming combinado, Warner Bros. Discovery tiene previsto lanzar su propio servicio de televisión en streaming gratuito con publicidad (FAST) en 2023. "Como empresa con la mayor biblioteca de televisión y películas del sector... eso nos permite distribuir nuestros contenidos de múltiples maneras", mencionó Zaslav.

Otros enfoques de Warner Bros. Discovery

Además, la empresa destacó que está invirtiendo en contenidos a niveles nunca antes vistos, citando la contratación de James Gunn y Peter Safran como co-presidentes y directores generales de DC Studios, como se reportó hace unos días.

Por el momento, todavía no queda claro qué forma adoptará el servicio de streaming combinado entre HBO Max y Discovery+ ni cuál será su nombre final. No obstante, Warner Bros. Discovery ha comenzado recientemente a transferir contenidos de Discovery+ a HBO Max, con series como Fixer Upper: The Castle, y, según lo que mencionó Zaslav, se ha convertido en uno de los cinco programas más vistos en la plataforma en pocos días.

