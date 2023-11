Huawei aclara que mantendrá el soporte para apps de Android fuera de China

Huawei ha aclarado las cosas respecto a la expansión de su sistema operativo HarmonyOS Next.

HarmonyOS Next marca un parteaguas para la compañía, ya que está hecho desde cero y no está basado en Android AOSP, lo que básicamente significa que no soportará las apps de Android APK, como lo han hecho los dispositivos de Huawei sin problemas a pesar de no poder acceder a los Servicios de Google.

Se trata de una movida con bastante sentido, particularmente en China donde la marca ha visto un resurgimiento con el lanzamiento del Mate 60 Pro, que incluso ha plantado cara al lanzamiento de los iPhone 15, gracias en parte al estreno de una tecnología 5G totalmente desarrollada en China.

Huawei con Android SÍ, pero fuera de China

La marca china ha calmado a sus usuarios fuera de China, aclarando que mantendrá el mismo soporte para apps de Android fuera de su mercado local.

Esta fue la respuesta oficial de Huawei, compartida por China Mobile:

“El sistema operativo HarmonyOS está diseñado para satisfacer las necesidades de la era de Internet de Todo (IoE). Proporciona un lenguaje compartido que permite una experiencia inteligente y conectada entre diferentes dispositivos. HarmonyOS 4 se ha instalado en más de 100 millones de dispositivos en un corto período de aproximadamente tres meses, atendiendo a estas capacidades.

Sin embargo, actualmente no existe ningún plan para la distribución de HarmonyOS para dispositivos fuera de China. En consecuencia, los usuarios de Huawei fuera de China seguirán utilizando sus aplicaciones habituales basadas en Android con el sistema operativo EMUI”.