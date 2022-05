Pat Gelsinger, CEO de Intel. | Fuente: Intel

Hace poco más de un año, Intel cambió de CEO poniendo a Pat Gelsinger al mando.

El regreso del veterano, que fue CEO de VMWare ha marcado un cambio en la compañía que hemos visto en recientes generaciones de sus productos y en la manera de posicionarse en el mundo de los semiconductores y ambiciones que van más allá.

NiusGeek estuvo en el evento Intel Vision, donde la compañía mostró su proyección a futuro que van más allá de ser conocida como una compañía líder de semiconductores.

El lanzamiento de la 12ª generación de Intel ha sido un éxito gracias a mejoras en rendimiento, optimizadas por una nueva estructura en sus procesadores, brindando núcleos de rendimiento y eficiencia. Es notable que Intel haya salido de que Intel haya salido de lo que parecían años de cierta conformidad.

¿Qué hizo la compañía? “Más capacidad y mejores productos. Es muy simple”, resumió Pat Gelsinger en una rueda de prensa con periodistas de todo el mundo.

“Debido a nuestras limitaciones de capacidad, en muchos casos no perdimos cuota de mercado, la rendimos. No teníamos la capacidad para brindar lo que nuestros clientes necesitaban. También tuvimos problemas de ejecución, ya que en algunos mercados no brindábamos los mejores productos”, explicó.

Intel también estrenó su línea HX para workstations móviles. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Nuevo mercado: las tarjetas de video

Intel también ha incursionado en un nuevo campo: las tarjetas de video.

Si bien por años los gráficos de Intel han estado presentes, estos nunca han retado a la gama alta ni a las gráficas discretas de NVIDIA y AMD.

Con Alchemist esto está cambiando, ya con las primeras gráficas móviles de Intel en el mercado.

La apuesta de Intel se dio en medio de una gran escasez de tarjetas de video que ya va resolviéndose.

“Respecto a Intel y nuestra plataforma para PC, estamos en ella para largo. Lanzamos el primer sistema móvil en Corea del Sur y tenemos más sistemas que están llegando este trimestre. Y tenemos tarjetas gráficas para escritorio lanzándose en China y que pronto irán llegando al resto del mundo”, explicó Raja Koduri, director general del Grupo de Sistemas de Computación Acelerada y Gráficos (AXG).

¿Pero cuál es la estratega de Intel en este campo?

Pudimos preguntarle esto directamente a Cristoph Schell, jefe comercial (CCO) de Intel.

Intel buscará tentar tanto a los entusiastas que arman sus propias computadoras como a los integradores de sistemas. Es decir, aquellas compañías que ya venden las computadoras armadas al cliente final.

“Debido al tamaño de Intel, no podemos ir con uno o con otro. Tenemos que ir con ambos. Aprendes mucho del cliente final y eso tiene mucho valor. ¿Qué les importa al armar un sistema? ¿Cómo lo sitúan frente a nuestros competidores? Pero si quieres escala, tienes que recoger esta información y trabajarla para luego ir a integradores de sistemas”, explicó Schell.

Cristoph Schell, jefe comercial (CCO) de Intel. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

También pudimos conversar con Marcelo Bertolami, director general de países emergentes de América Latina de Intel.

“Todo eso que ya hemos venido trabajando en el mundo de gráficos integrados lo vamos a seguir utilizando. No es que salimos de cero en gráficos, pero sí en discretos. No solo apuntamos al gaming. Estamos lanzando nuestra primera familia con un roadmap donde estamos muy comprometidos a seguir. En el verano del hemisferio norte se van a lanzar las otras versiones más altas que estamos trabajando específicamente para que los drivers salgan perfectos y que funcione como corresponda”, explicó.

Un Intel que mira al metaverso y al software como servicio

La visión de Intel va más allá del producto físico que llegamos a comprar como un procesador o tarjeta de video.

“En una empresa de 120 mil empleados como es Intel hoy, tenemos 17 mil ingenieros de software, que son más de los que tenía Pat (Gelsinger) en VMWare”, indicó Bertolami.

Raja Koduri también mencionó el proyecto “Endgame” que no tiene que ver nada con la película de Marvel.

Marcelo Bertolami, director general de países emergentes de América Latina de Intel. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Se trata del camino a la computación como servicio y un enfoque a lo que se viene, el metaverso va a requerir mucha más capacidad de procesamiento e Intel busca brindar la infraestructura que lo soporte.

“Cuanto vamos más a un mundo digitalizado, más uno está expuesto a amenazas digitales. Desde el punto de vista de Intel, el trabajo de ciberseguridad tanto en hardware como software es importantísimo”, concluyó Marcelo Bertolami.

Las laptops con gráficos discretos de Intel estuvieron presentes. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Tenemos la visión, esperamos la ejecución

Intel Vision me ha dejado una impresión muy interesante. Constantemente he hablado con nuevos empleados, incluido Cristoph Schell, con la consigna clara de que la compañía va a fabricar más y mejores semiconductores mientras crece su participación en software.

Esto, por supuesto, beneficiará al consumidor. Estaremos al tanto de lo nuevo de Intel a ver si la visión se vuelve ejecución.