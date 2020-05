Los AirPods lideran las ventas de accesorios para Apple. | Fuente: Unsplash

La segunda mitad del año usualmente llega con el nuevo iPhone y Apple quiere sacarle provecho al lanzamiento más esperado del mundo móvil para darle más tracción a su negocio de accesorios.

La misión de Apple para este año es elevar la venta de AirPods hasta los 93.8 millones de pares, según el analista Ming-Chi Kuo de TF Securities. ¿La llave para lograrlo? No incluir los clásicos audífonos EarPods en la caja de los nuevos iPhone 12.

Apple acabaría así con una tradición que se mantuvo incluso cuando abandonó el Jack para audífonos de 3.5 mm y empezó a incluir AirPods con conexión Lightning.

La opción para los leales consumidores de Apple sería conseguir los EarPods con conector Lightning por US$ 29 en Estados Unidos u optar por los AirPods con el modelo más básico a US$ 159 y los AirPods Pro por US$ 249.

Es posible que los usuarios busquen otra marca para sus audífonos y Apple tiene una variada oferta en Beats para cubrirla.

