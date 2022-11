Las colas virtuales regidas al azar han dejado a cientos de fanáticos sin entradas y han dispuesto de casos de reventa peligrosos. | Fuente: Teleticket

2022 se ha convertido en un periodo de reactivación económica tras el descenso de los contagios por COVID-19. Una de las industrias con mayor proyección es la musical, con conciertos multitudinarios que generan gran expectativa.

Sin embargo, la venta de entradas aún no se ha vuelto a ser presencial, por lo que las colas virtuales se han convertido en un dolor de cabeza para todos los aficionados.

La compañía de software especializada en ciberseguridad ESET ha alertado sobre un incremento en las estafas de venta de tickets por Internet en lo que va de año, que han aumentado más de una quinta parte desde el año anterior, según sus investigaciones.

Para evitar estos fraudes, se aconseja los clientes adoptar ciertas medidas de precaución a la hora de la compra, por ejemplo, verificar la identidad del vendedor o evitar comprar en mercados secundarios, así como la implantación de un software que difumine los códigos de barras o QR por defecto,

Entradas electrónicas, un gran problema

La tendencia a que los billetes sean electrónicos en lugar de físicos agrava el problema ya que los estafadores pueden vender el mismo billete varias veces en distintas plataformas en línea.

"No solo alguien podría copiar el código de barras e ir al evento con una copia impresa, o una foto en su teléfono, sino que el único momento en que las víctimas se darían cuenta de que han sido estafadas es cuando lleguen al recinto y, en caso de no ser los primeros en entrar, la entrada no funcionará", resalta la compañía.

Se recomienda no fotografiar las entradas ni publicarlas en Internet como prueba de su existencia de cara a una posible venta, ni siquiera con el código QR o de barras tachado.

Además, en este tipo de estafa es muy complicado localizar a los ciberdelincuentes que utilizan herramientas disponibles para "ocultarse en línea. También se recomienda que, previo a la compra, se investigue sobre el vendedor y se acredite su identidad. También aconseja que se intenten evitar los mercados 'online' de segunda mano y prestar atención a las condiciones del servicio, así como a los detalles del envío y políticas de devolución.

Más recomendaciones

Solo en el 2021, se registraron más de 18 mil denuncias de crímenes cibernéticos, representando un incremento del 92.9% si es que se compara con el año 2020.

Además de las propias entradas, también hay más formas de estafas con respecto a conciertos.

Páginas clonadas falsas: Es una de las estafas más comunes, dónde a través de un correo o SMS, el usuario recibe un link a una página bastante similar a la de los canales oficiales de la marca. Aquí recolectan tu información personal para poder robar tus datos, identidad y hasta información bancaria. ¿Qué hacer para prevenirlo? Verifica cuales son los caneles de atención oficiales y correos corporativos. Usualmente los estafadores utilizan emails parecidos más no iguales.

Compras falsas: Muchos estafadores ofertan entradas a muy bajo costo, con la idea de ‘reventa’ para atraer la atención de ingenuos compradores que realizan los pagos, sin nunca recibir el artículo comprado. ¿Qué hacer para prevenirlo? Desconfía de ofertas muy tentadoras o de precios por debajo de lo usual.

