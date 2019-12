Robert De Niro defiende a "The Irishman" de las críticas: "A mí no me tomaron el pelo"

Tras sus polémicos comentarios acerca del Universo Cinematográfico de Marvel, descalificándolo como cine, el reconocido cineasta Martin Scorsese vuelve a aparecer en los titulares de los medios de comunicación tras una entrevista concedida al crítico Peter Travers en el marco del estreno de su nuevo filme The Irishman (El Irlandés), que llegó de forma exclusiva a la plataforma de streaming Netflix el 27 de noviembre.

El director de cintas como Goodfellas y Taxi Driver ha suplicado a los espectadores que “por favor, no vean The Irishman (o la mayoría de las películas del mundo) en un smartphone”. Scorsese sugiere, en su lugar, que se aprecien los filmes en una pantalla más grande como la de un iPad.

Claramente, la respuesta de los usuarios de Internet no se hizo esperar y varias personas le respondieron al cineasta italoamericano con divertidas y peculiares imágenes de su propia experiencia disfrutando su más reciente película. A continuación, te mostramos algunas:

#NowWatching The Irishman the way Scorsese intended pic.twitter.com/rOa1rP5LYj — khoi 🎄| parasite oscar's campaign manager (@fkaswig) December 2, 2019

Watching The Irishman the way Martin Scorsese intended pic.twitter.com/ODgeOKfd8H — Parker Manwell Sr. (@DressesLikeADad) November 28, 2019

Watching the Irishman on my Samsung Family Hub pic.twitter.com/TO4GeC4nYK — Nick Bloodbeard (@N3rdM3tal) December 2, 2019

try harder https://t.co/wSkms6gIGk — Sergio Muñoz Esquer (@ElSergioMunoz) December 2, 2019