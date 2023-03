Satya Nadella no dudó en criticar a los asistentes de voz como Cortana, Siri, Alexa y Google Assistant. | Fuente: Microsoft

Satya Nadella, CEO de Microsoft, no escatimó en criticar duramente a los asistentes de voz como Alexa, Siri y hasta Cortana, la cual pertenece a su compañía. Pese a que el actual director ejecutivo de la firma tuvo entusiasmo por esta tecnología cuando comenzó a popularizarse, su opinión sobre ella ha cambiado radicalmente en los últimos años sobre todo con el nuevo interés que tiene su empresa por ChatGPT y la inteligencia artificial aplicada en los modelos de lenguaje.

Según lo que recogió el diario Financial Times, las últimas palabras de Nadella respecto a los asistentes de voz demuestran que el jefe de Microsoft no está satisfecho con el rendimiento de los asistentes de voz en la actualidad. "Todos eran tontos como una piedra. Ya sea Cortana o Alexa o Google Assistant o Siri, todos estos simplemente no funcionan. Teníamos un producto que se suponía que iba a ser el nuevo front-end hacia un montón de información que no funcionaba”.

El cambio de mentalidad de Satya Nadella

Los asistentes de voz se convirtieron en toda una sensación con el lanzamiento de Siri en iPhone 4S. El acierto de Apple trató de ser emulado por otras compañías del sector incluyendo a Microsoft. Esta firma quiso replicar el éxito de los de Cupertino con Cortana, su propio asistente de voz. En 2016, Satya Nadella dijo que estos bots eran una auténtica revolución, asegurando además que se convertirían en “las nuevas apps”.

No obstante, si bien la empresa intentó integrar a su asistente de voz de forma orgánica en sus herramientas y aplicaciones, nunca funcionó al mismo nivel que Siri. Por ello, casi 7 años después de su declaración inicial, su opinión ha cambiado considerablemente sobre todo si consideramos que la app de Cortana en celulares fue retirada y tuvo menos participación debido a su pobre recepción.

La declive de los asistentes de voz y su posible resurgir

En la industria tecnológica actual, no hay tema más resaltante que ChatGPT y la inteligencia artificial conversacional, dos apartados en los que Microsoft ha demostrado interés y en los que, de hecho, ya ha invertido exorbitantes sumas de dinero. Una de sus aplicaciones podría provocar el resurgir de los asistentes de voz ya que, integrando GPT-3 a un sistema de estas características, el bot puede obtener una capacidad de conversar de forma más natural con el usuario.

Pese a contar con ciertos nichos, casos como el de Amazon con Alexa han sido considerados como fracasos incluso si su potencial es inmenso y la inversión de la firma fue bastante fuerte. Por ello, tal parece que el futuro que le aguarda a los asistentes de voz luce muy prometedor con la popularidad que gozan los modelos de lenguaje avanzados, los cuales pueden resurgir siendo más flexibles y complejos que antes.

