Next Games ya trabaja con Netflix para crear juegos para celulares de sus franquicias. | Fuente: Next Games

Netflix ha anunciado la compra de Next Games, un estudio desarrollador de juegos móviles finlandés, por 72 millones de dólares.

El acuerdo es parte de la estrategia más grande de Netflix para desarrollar su contenido de juegos como complemento a su catálogo de videos y Next Games encaja perfectamente.

El editor de juegos móviles gratuitos ya ha desarrollado títulos relacionados con algunos de los mayores atractivos de Netflix, como Stranger Things y The Walking Dead, lo que significa que las dos compañías ya tenían una relación sólida.

“Next Games tiene un equipo de gestión experimentado, una sólida trayectoria con juegos móviles basados ​​en franquicias de entretenimiento y sólidas capacidades operativas”, dijo Michael Verdu, vicepresidente de juegos de Netflix, en un comunicado. “Estamos entusiasmados de que Next Games se una a Netflix como un estudio central en una región estratégica y un mercado de talento clave, ampliando nuestras capacidades internas de estudio de juegos. Si bien apenas nos estamos iniciando en los juegos, confío en que, junto con Next Games, podremos crear una cartera de juegos de clase mundial que deleitará a nuestros miembros en todo el mundo”.

Se espera que la compra se concrete en el segundo trimestre del 2022.

Cinco adquisiciones

A pesar de su tamaño, Netflix solo ha realizado un puñado de adquisiciones a lo largo de los años, cinco en total según los datos de CrunchBase. Next Games es el primero específicamente en juegos, aunque los otros incluyen un estudio de efectos visuales, dos creadores de contenido interactivo para audiencias más jóvenes, un editor de cómics de anime y el patrimonio de Roald Dahl, por lo que podría decirse que ha habido un ángulo de juego en su estrategia de fusiones y adquisiciones todo el tiempo.

