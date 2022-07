Reseña de los Razer Barracuda Pro: ¿Valen la pena estos audífonos inalámbricos?

El precio internacional del Razer Barracuda Pro es de 250 dólares. | Fuente: Razer

La mundialmente famosa marca de periféricos Razer ha lanzado al mercado una de sus nuevas apuestas para audífonos: los Barracuda Pro. La particularidad de estos headsets es que no solo está centrado para el gaming, sino que busca dar ese potente audio para cuando estemos en la calle.

Con la promesa de una gran versatilidad, tenemos en revisión un equipo de la línea, la cual trata de convencernos con un audio THX espacial combinada con cancelación de ruido híbrida. ¿Vale la pena invertir en el Razer Barracuda Pro?

Especificaciones

Audio

Frecuencia de respuesta: 20 Hz – 20 kHz

Impedancia: 32 Ω @ 1 kHz

Sensibilidad: 96dBSPL/mW@1KHz

Drivers: dinámicos de 50mm de biocelulosa

Diámetro interior del auricular: 62 x 42mm

Tipo de conexión: inalámbrica dual, Hyperspeed de 2,4 Ghz (a través de un dongle) y bluetooth

Peso aproximado: 340g

Autonomía: hasta 40 horas

Tipo de almohadilla: cobertura total de oreja, con espuma con memoria recubierta de piel sintética

Micrófono

Frecuencia de respuesta: 100 Hz – 10 kHz

Relación señal-ruido: ≥ 70 dB

Sensibilidad (@1 kHz): -38 ± 3 dB

Patrón de captación: Omnidireccional

Micrófonos duales MEMS integrados, para captación de voz y cancelación de ruido por IA

Diadema del Razer Barracuda Pro. | Fuente: RPP Noticias

Diseño

El enfoque del Barracuda Pro, como lo comentábamos en la introducción, está pensando no solo para gamers, sino también para el tránsito diario, para ir a la universidad, al trabajo y más. Por ello, el diseño es más tradicional, sin sobresaltos (para evitar robos), pero sí con detalles que lo distinguen del resto.

Podría decir, en parte, que es minimalista, gobernando el color oscuro, con el nombre de la marca en el relieve de la diadema y su logo en los auriculares.

Las almohadillas del Razer Barracuda Pro. | Fuente: RPP Noticias

El material predominante es de plástico, pero se siente flexible y sólido. La diadema es de acero, lo que da la seguridad de que no se romperá en la primera caída y las almohadillas son una especie de espuma viscoelástrica que son suaves y cómodas.

Pasemos a la organización de sus controles. En el auricular izquierdo llevamos el puerto de carga USB-C, un LED que nos indica si está prendido, apagado o emparejando inalámbricamente, el botón de encendido/apagado, una rueda para subir/disminuir volumen y un botón para silenciar nuestro micrófono. En el auricular derecho contamos con un botón dedicado exclusivamente para el encendido del bluetooth y el cambio de modos de cancelación de ruido (ANC).

La elegancia del Barracuda Pro está complementada incluso en su estuche de cuero, el cual permite el transporte no solo del dispositivo por sí mismo, sino también su cable USB de carga y su dongle USB-C para la tecnología Hyperspeed.

Sobre este último punto, sin tocar el tema del desempeño, en estilo me pareció un poco incómodo pensando en plataformas como PS4 o PC, donde gobiernan los puertos USB tradicionales. El set llega con un cable extra que transforma los puertos, pero que dejan cable suelto que debe ser acomodado en el setup.

El dongle del Razer Barracuda Pro es USB-C, por lo que necesitarás un convertidor (incluido) para conectarlo a puertos USB convencionales. | Fuente: RPP Noticias

En cuestión de diseño, estoy satisfecho, pese a no tener nuestro clásico iluminado RGB e incluso sin tener un puerto jack de 3.5 mm.

Razer Barracuda Pro y su estuche para transporte. | Fuente: RPP Noticias

Performance

El Razer Barracuda Pro tiene, de arranque, dos grandes beneficios: el poder conectarlo por bluetooth directamente o hacerlo a través del puerto Hyperspeed. Para móviles, la primera opción es la mejor, pero para mi PC y mi PS4, la segunda opción me vino de maravilla. No hay latencia y la respuesta es rápida.

Me bastó algunos segundos el conectar de forma inalámbrica el equipo a mi celular, con el que pude escuchar música y, gracias a la versatilidad del botón de ON, puedo parar o adelantar música, además de contestar llamadas. En PC, se me pidió una actualización de firmware y me instaló el software Synapse desde donde podremos personalizar el audio o el micrófono. Gran detalle el hecho de poder cambiar de plataforma con solo un botón: puedes estar conectado de ambas formas al mismo tiempo.





Barracuda Pro. | Fuente: RPP Noticias

En cuanto a calidad de sonido, cumplió con mis expectativas. Hay un gran equilibrio sonoro, pero también hay un buen repique de los bajos, logrando brindar un alto performance en música y no decaer en multimedia o incluso juegos. Eso sí, me pareció que el volumen general es un poco más bajo que el de otros dispositivos (¿o ya me estoy quedando cerca?). Para mayores personalizaciones, puedes usar el software propio de Razer.

Synapse para editar el audio en PC. En Android puedes descargar Razer Audio. | Fuente: RPP Noticias

El nivel de inmersión del audio estará definido por la herramienta de cancelación de ruido. Existen tres modos con el Razer Barracuda Pro. El primero es el modo activo, el cual, efectivamente, brinda una muteo más que convincente del círculo donde lo usemos (eso sí, ten gran cuidado y no lo actives si conduces o manejas bicicleta) y que permite concentrarnos más en la calidad y el contenido de audio. El segundo modo es el apagado, el cual da una experiencia estándar, equilibrando el sonido con el contexto en el que estemos y un tercer modo Ambiente, el cual sirve para exaltar los ruidos externos en el caso que estemos esperando un aviso o una llamada ajena a nuestros dispositivos. ¿Son útiles? Más de lo que esperaba.

Pero dónde he encontrado la mayor deficiencia del equipo es en el micrófono. No contamos con un micrófono de boom, sino que ahora va interno dentro del auricular y que funcionan a través de pequeñas ranuras. El resultado no fue para nada de mi agrado: existen momentos en los que la voz se robotiza y constantemente hay caídas y subidas de volumen en nuestra voz. Mientras que de manera estándar el audio se desempeña sin peros, sí recomiendo ver todas las opciones de personalización en Synapse para el micrófono, especialmente en el aspecto de claridad.

Y antes que me olvide: el Barracuda Pro cumple con creces las 40 horas de autonomía prometidas. Durante mis más de dos semanas de uso, solo lo he recargado en dos oportunidades.

¿Vale la pena el Razer Barracuda Pro?

El Razer Barracuda Pro tiene un gran sonido, buena autonomía, es versátil entre plataformas y tiene una cancelación de ruido más que decente. Sin embargo, su micrófono está debajo del promedio, hecho por el que, personalmente, no lo escogería. Su performance en audio es sobresaliente, pero su déficit en micrófono es determinante para mi, quien utiliza un periférico con prioridad para el gaming. No obstante, si buscas un equipo que se pueda desenvolver decentemente en todas las situaciones del día a día y ya cuentas con un micrófono dedicado, puedes echarle un ojo.

Reseña realizada con un equipo brindado por Razer.

