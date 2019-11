El celular qued贸 destrozado. | Fuente: Twitter / Instagram

Una foto del iPhone 11 de Dami谩n Rojas en Chile fue compartida en redes sociales. El celular estaba totalmente destruido luego de salvarlo de perder un dedo.

"Ayer me lleg贸 una lacrim贸gena en la mano, de no ser por un celular que estaba nuevo, perd铆a un dedo", cont贸 en sus historias de Instagram.

El joven grababa con su nuevo iPhone una protesta en una plaza de Santiago de Chile cuando lanzaron una bomba lacrim贸gena.

鈥淓l dedo 铆ndice estaba en el celular por delante hacia la izquierda, el golpe le llego al dedo y al celular, pero no de lleno. Me dieron dos semanas de licencia y otras dos o tres de rehabilitaci贸n para recuperar la movilidad. Me hicieron pruebas de tendones y estoy bien. Me tuvieron que suturar adem谩s, me inmovilizaron, me vendaron y no puedo ocupar la mano. Lo 煤nico que alcanc茅 a grabar fue una historia que qued贸 en mi Instagram. El celular (iPhone 11) me lo compr茅 el lunes. Qued贸 "pa' la historia", si no fuera por el celular yo perd铆a el dedo鈥, cont贸 a FayerWayer.

Para Dami谩n todas las piezas encajaron. El tel茅fono lo hab铆a adquirido el lunes y lo salv贸 de perder un dedo. Adem谩s, un seguro har谩 que recupere su dinero.