El sistema de audio viene equipada por AKG. | Fuente: Evan Blass

Como todos los años, Samsung está preparando una nueva versión de su par de auriculares inalámbrico Galaxy Buds Pro y, para que no se pierda la costumbre, muchas de sus características ya han sido filtradas.

Evan Blass, conocido ya en esta labor, ha publicado un artículo con el diseño y las mejoras de este nuevo dispositivo, gracias a la información conseguida a través del portal SamMobile y los documentos de la FCC (Federal Communications Commission).

Los Galaxy Buds Pro llegarán este 2021 con un diseño más acorde a los Buds originales: el típico frejol. Lo que sí es que cambiarán su color a un violeta tenue.

El diseño de los auriculares. | Fuente: Evan Blass

En cuanto a especificaciones, los audífonos inalámbricos llegarán con 500 mAh de batería en un estuche de carga con puerto USB C, además de cancelación activa de ruido.

No está claro en este momento cómo Samsung llamará estos nuevos auriculares. El nombre de Galaxy Buds Beyond ha estado flotando por un tiempo. También es posible que Samsung use un apodo completamente diferente. Se espera que el Galaxy S21 se presente a principios de enero de 2021, fecha en la que los nuevos Galaxy Buds seguramente se darán a conocer.

Hace poco, Samsung lanzó los Galaxy Buds Live, que viene con cancelación de ruido y carga inalámbrica.

