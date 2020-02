Los riesgos ahora llegan por las plataformas digitales. | Fuente: iStock | Fotógrafo: sestovic

Perú tiene uno de los peores puntajes en civilidad digital, según el más reciente Índice de Civilidad Digital. Esto significa que los peruanos son los más expuestos a riesgos en línea en toda la región.



El Índice de Civilidad Digital (DCI) de Microsoft mide el tono de las interacciones en línea. Este es más alto cuando percibe más incivilidad y riesgos. Estos resultados se obtuvieron tras encuestar a 12,520 adultos en 25 países durante 2019.

Perú está entre los peores posicionados en este estudio. | Fuente: Microsoft

Perú, cuyo ICD alcanzó un porcentaje de 81%, se coloca en el lugar 24 de 25 países. El estudio demuestra que los principales riesgos son: contacto no deseado (53%), sexting no solicitado (43%), engaños / fraudes / estafas (42%), solicitudes sexuales (31%) y burla ofensiva o trolling (22%). Estas cifras superan al promedio global en categorías preocupantes como contacto no deseado, sexting no solicitado y solicitudes sexuales.

Un 86% de mujeres consideró que estos riesgos eran un gran problema, mientras que solo un 77% estaba en este grupo.

Además, los temas que generan mayor incivilidad son: apariencia física, orientación sexual, identidad de género, política y raza.

Varía por la edad



Entre los adolescentes (13-17 años), el estudio indica que el 80% experimentó un riesgo. Solo el 57% pidió ayuda a sus padres, esto a pesar de que un 78% sabe a dónde acudir en busca de ayuda.

Los "boomers" son el grupo más expuesto a estos riesgos.