La plataforma se encuentra en medio de la polémica por desinformación de la COVID-19. | Fuente: Unsplash

Neil Young no está contento con solo haber eliminado su música de Spotify y ha hecho una singular a petición a sus trabajadores: renuncien.

El músico ha llamado a todos los trabajadores que salgan de Spotify “antes que ese lugar les coma el alma”.

Drástico

Neil Young escribió una carta abierta en su sitio web señalando que Spotify “prioriza los negocios al arte".

“Amazon, Apple Music y Qobuz ofrecen hasta el 100 % de la música actual y suena mucho mejor que el sonido de mie***, degradado y neutralizado de Spotify. Si apoyas a Spotify, estás destruyendo una forma de arte. Negocios sobre el arte. Spotify reproduce la música de los artistas al 5% de su calidad y te cobra como si fuera real”, señala.

“A los trabajadores de Spotify, les digo que Daniel Ek es su problema, no Joe Rogan. Ek mueve los hilos. Sal del lugar antes de que te coma el alma. Los objetivos declarados por Ek son números, no arte, no creatividad”, dice señalando al CEO de la empresa.

Neil Young eliminó toda su música luego de pedir abiertamente a Spotify que elimine el podcast The Joe Rogan Experience, que brindaba desinformación sobre la COVID-19.

Este producto es el más escuchado en la plataforma, hecho que terminó desequilibrando la balanza al favor de Joe Rogan, su conductor. Joni Mitchell, Graham Nash e India Arie también apoyaron a Young y retiraron su música.

