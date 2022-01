Rogan es el hombre más escuchado del podcast en Estados Unidos. | Fuente: YouTube

En medio de una semana de caos en Spotify, Joe Rogan ha decidido romper su silencio y pedir disculpas por haber difundido información errónea sobre la COVID-19 en su podcast, el más escuchado de Estados Unidos.

Rogan abordó las críticas en un reciente video en su cuenta de Instagram, donde pidió “disculpas” a la plataforma y a los artistas Neil Young y Joni Mitchell por el suceso.

“Sil los he enojado, lo siento”, señaló Rogan. “Haré todo lo posible para asegurarme que he investigado estos temas, los controvertidos en particular, y tener todos los hechos pertinentes a mano antes de discutirlos”.

Sobre los artistas, dijo “lamentar que se sientan así”, solo para señalar que es fanático de la música de ambos. “Sin resentimiento hacia Neil Young y hacia Joni Mitchell”

También agradeció el apoyo de Spotify, “lamentando lo que les está sucediendo y que estén recibiendo tanta presión”.

¿Arrepentido?

A principios de este mes, un episodio de The Joe Rogan Experience presentó a Robert Malone, un médico que afirmó que el uso de mascarillas había inducido algo llamado "psicosis de formación masiva" y que las personas estaban "hipnotizadas" para creer hechos sobre COVID-19.

Poco después, un grupo de 270 médicos, enfermeras, científicos y educadores publicaron una carta abierta en la que pedían a Spotify que abordara la desinformación sobre la COVID-19 en su plataforma. Los psicólogos han rechazado las afirmaciones de Malone, diciendo que la "psicosis de formación de masas" no existe. Fue allí cuando Neil Young se unió a la presión.

Rogan remarcó finalmente que estaba contento con la decisión de Spotify de poner avisos de contenido en los episodios que tratan sobre la COVID-19.

