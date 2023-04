Taylor Swift esquivó un gran problema. | Fuente: AFP

La abrupta caída de FTX también ha salpicado a las celebridades que promovieron el exchange de criptomonedas a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

Shaquille O’Neal, Tom Brady, Stephen Curry, Larry David, entre otros, son demandados por más de 5 mil millones de dólares por promover la compañía de Sam Bankman-Fried.

Taylor Swift: ¿Cómo esquivó el caos de FTX?

Una celebridad se ha salvado de todos estos problemas. Taylor Swift declinó un potencial contrato de 100 millones de dólares para promover FTX.

Adam Moskowitz, el abogado detrás de la multimillonaria demanda, contó en el podcast “The Scoop” que las celebridades involucradas no verificaron si FTX rompía algunas leyes, excepto Taylor Swift.

FTX ofreció 100 millones de dólares para promocionarse en el tour de Taylor Swift en 2021. Esto incluiría vender entradas como NFTs.

La increíble oferta, que no gustó a algunos empleados de FTX en la época, finalmente fue rechazada por Taylor Swift, luego de una pregunta clave: “¿Puede decirme que no son valores no registrados?”

FTT, la criptomoneda de FTX era ofrecida como un valor, ya que era supuestamente una ‘inversión’, pero no estaba registrada.

El fin de FTX

FTX se desmoronó en noviembre del año pasado, perdiendo miles de millones de dólares.

Sam Bankman-Fried fue extraditado de Las Bahamas y afronta cargos que podrían significar 100 años de prisión.