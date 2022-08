La Cybertruck costará más y tendrá cambios. | Fuente: Tesla

Elon Musk tiene más malas noticias para quienes esperan comprar la Cybertruck, la futurista camioneta pick-up de Tesla que se hizo famosa en 2022.

No solo la producción de la Cybertruck se ha atrasado unos dos años hasta mediados de 2023, también habrá que desembolsar más dinero para hacerse de una.

El precio de US$ 39,900 para el modelo base no se mantiene, confirmó Musk. La Cybertruck tendrá un precio y características diferentes, adelantó.

“Odio darles malas noticias”, indicó Elon Musk en su reunión con accionistas. “Han cambiado muchas cosas”, explicó.

En 2019, Tesla indicó que su Cybertruck tendría tres versiones que irían de US$ 39,900 a US$ 69,9000. Elon Musk no especificó en la reciente reunión cuáles serán los cambios que sufrirá el producto.

Tesla está bajo presión, especialmente por competidores apostando cada vez más por los autos eléctricos con Ford y Rivian ya con camionetas pick-up eléctricas en el mercado.

Cybertruck y su presentación que se hizo viral

El diseño poligonal de la Cybertruck hizo que se vuelva blanco de memes que indicaban que parecía propio de un juego de la clásica PlayStation.

Pero lo que hizo más viral a la camioneta pick-up de Tesla fue la prueba de resistencia de una de sus ventanas “irrompibles”.

Elon Musk pidió a un empleado que lanzara una masa de acero contra una de las ventanas del auto para probar su resistencia. La ventana terminó agrietada al primer intento. Un segundo intento hizo el mismo daño al auto de Tesla.