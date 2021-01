Xiaomi está en la mira de Donald Trump, quien se irá en menos de una semana de la Casa Blanca. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GREG BAKER

Una orden ejecutiva de Donald Trump puso a Xiaomi en una lista de compañías en las que se prohibirá la inversión de capitales estadounidenses a partir del 11 de noviembre de 2021. La administración Trump sindicó a Xiaomi, junto a otras empresas, por una posible colaboración con el ejército de China.

Xiaomi, tercer fabricante de teléfonos a nivel mundial, respondió a través de David Guo Qiuda, gerente senior de relaciones públicas y comunicaciones para Latinoamérica.

“La compañía (Xiaomi) ha cumplido con la ley y operado cumpliendo las leyes y regulaciones relevantes en las jurisdicciones donde hace negocios. La compañía reitera que provee productos y servicios de uso civil y comercial. La compañía confirma que no le pertenece, no es controlada, ni es afiliada con el Ejército chino, y que no es una ‘compañía militar comunista china’, como define la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) en Estados Unidos. La compañía tomará un curso de acciones apropiado para proteger sus intereses y de sus stakeholders”.

Como ya explicamos, no es una situación similar a la que vivió Huawei desde mayo de 2019. La acción de la administración Trump se limita a inversiones estadounidenses.

Xiaomi igual se mantendrá alerta. “La compañía está revisando las potenciales consecuencias de esto para desarrollar un entendimiento completo de su impacto en el grupo (Xiaomi Corporation). La compañía hará anuncios en el futuro en cuanto sea apropiado”, indicó el portavoz de Xiaomi.

Xiaomi fue fundada por Lei Jun en 2010 y se ha convertido en un gran actor del mercado tecnológico con marcas como Mi, Redmi, POCO y Miija. En el tercer trimestre de 2020 logró superar a Apple en venta de celulares, pasando al tercer lugar entre los fabricantes a nivel global.

