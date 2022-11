Un vistazo de Paramount+ dentro de YouTube tanto para TV y celular. | Fuente: YouTube

YouTube ha anunciado el lanzamiento de una nueva característica llamada Primetime Channels en el que añadirá contenido de servicios de streaming de pago dentro de su mismo portal.

Esta herramienta, que debutará en Estados Unidos, está añadiendo secciones de servicios como Showtime, StarZ, Paramount+ y AMC+ de manera inicial, pero incluso llegarán más como la NBA League Pass.

Permanencia de usuarios

Las páginas de inicio de Primetime Channels incluirán avances, entrevistas con el elenco y material detrás de escena junto con episodios y películas.

Podrás buscar películas y programas de canales a través del panel de búsqueda principal de YouTube. Como señala The Verge, si una película o programa está disponible en un servicio en el que está registrado, verá un ícono verde de "ver ahora". De lo contrario, el ícono dirá "pagar para ver".

Sus recomendaciones de YouTube también incluirán películas y programas de Primetime Channels. Por lo tanto, si busca un tráiler de algo que le interesa y la serie o película está disponible en un canal al que está suscrito, es posible que aparezca para verlo de inmediato.

Asimismo, también podrás poner me gusta o no me gusta a los contenidos, además de dejar comentarios. Eso sí, no habrá recuentos de vistas como en otros videos de YouTube.

Algunas limitaciones

El problema que radica es que, para ver estos contenidos de pago, el usuario deberá suscribirse desde la misma YouTube y no podrá vincular cuentas externas.

YouTube claramente está intentando convertirse en el centro de todas sus necesidades de transmisión para ayudarlo a competir mejor con Netflix, Disney+ y HBO Max . Su objetivo es traer más cosas para que veas en Primetime Channels, junto con más funciones.

La función también está pensada para llegar a más países del mundo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.