Los Vtubers, también conocidos como youtubers virtuales, son streamers que en lugar de hacer sus retransmisiones mostrando su cuerpo y rostro, lo hacen a través de un avatar o un modelo 3D, y poco a poco han ido ganando popularidad en plataformas como YouTube y Twitch.

Los youtubers virtuales comenzaron a llegar a YouTube hace aproximadamente dos años en Japón, y desde entonces este formato ha ido ganando terreno poco a poco en otros países, como en Estados Unidos, y otras plataformas como Twitch.

De hecho, según un estudio realizado por StreamElements y Arsenal.gg el pasado mes de agosto, los principales Vtubers de Twitch tenían más de 100 mil horas de audiencia cada uno.

Los avatares 3D pueden moverse tal y como se mueve el streamer, que se encuentra detrás y tan solo pone su voz, algo que ofrece a los creadores de contenido la oportunidad de permanecer en el anonimato y que tiene un enorme potencial de marca en torno al personaje.

La mayoría de los Vtubers acuden a artistas externos para que creen sus modelos 3D, ya sea basándose en diseños que ya existen o para crear un personaje desde cero. En este sentido, los youtubers virtuales deben asegurarse de que obtienen todos los derechos que necesitan para transmitir con ese personaje, modificarlo o incluso comercializar empleando su imagen, ya que pueden enfrentarse a problemas de derechos de autor de los creadores de los avatares.

Por ello, cuando un streamer encarga su modelo 3D a un artista ambos deben firmar un contrato en el que se describa explícitamente qué derechos tiene el comprador sobre el trabajo.

En este sentido, el abogado de Patterson Thuente especializado en derecho de propiedad intelectual David P. Swenson, ha afirmado al portal The Verge que para poseer el personaje por completo, el streamer debe tenerlo escrito explícitamente en el contrato de trabajo.

El caso más importante: PROJEKTMELODY

Uno de los casos más recientes es el de la Vtuber ProjektMelody, que desde que se unió a Twitch en marzo ha logrado más de 300 mil seguidores. La streamer encargó al artista DigitrevX su modelo 3D, con pelo morado y un lazo con orejas de gato, por 5.000 dólares y ahora el modelador 3D ha presentado una denuncia de derechos de autor a Twitch en la que afirma que es el propietario del avatar de ProjektMelody.

"Un modelador 3D (DigitrevX) presentó eliminaciones de DMCA en todos mis VOD, alegando que posee los derechos de autor de mi cuerpo", explicó la streamer en un comunicado publicado a través de su cuenta en Twitter.

Debido a que Twitch recibió varias advertencias por derechos de autor, ProjektMelody se convirtió en una "infractora reincidente", lo que provocó la prohibición de su canal en la plataforma, según informó la compañía en un correo electrónico publicado por la streamer'

El canal de Twitch de ProjecktMelody se restableció un día después de su prohibición, aunque no por completo, ya que anteriormente la 'streamer' era socia de la plataforma, algo que ofrece ventajas adicionales y opciones de monetización, y desde que su canal fue prohibido no ha vuelto a contar con su asociación.

La streamer no niega que DigitrevX diseñó su cuerpo, pero asegura que el artista le vendió la propiedad completa de su diseño y que la denuncia de derechos de autor no es válida. ProjecktMelody publicó una serie de capturas de conversaciones entre ella y el artista en las que DigitrevX afirma que le gustaría aparecer en el registro de derechos de autor, pero que la streamer "es la propietaria de la IP". Sin embargo, Swenson subraya que eso puede que no sea suficiente, ya que es "una declaración hueca".

