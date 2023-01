Google actualizó Chrome para Android para añadir una nueva capa de privacidad a su "modo incógnito". | Fuente: Xataka

Google busca despejar las múltiples preocupaciones que tienen los usuarios con el “modo incógnito” ante los reportes de que en realidad no protege de la recolección de datos y es por ello que ha actualizado su navegador Chrome para dispositivos Android para mejorar esta herramienta con una capa adicional de privacidad. Gracias a esto, las ventanas que un usuario tenga abiertas bajo este modo podrán ser protegidas con datos biométricos.

Tal como explica la firma tecnológica en su blog oficial, esta es una de las nuevas opciones de seguridad añadidas a Chrome en su versión para dispositivos Android. Si bien ya estuvo presente en modo experimental durante 2022 y viene estando disponible en iOS desde hace un tiempo, este filtro de adicional de privacidad finalmente ha llegado para la enorme base de usuarios del sistema operativo de Google.

Una mejora necesaria para el “modo incógnito” de Chrome

Ahora que la opción está incluida en la versión de Google Chrome para Android, los usuarios podrán activarla desde el apartado de configuraciones. Si está encendida, las pestañas que se abran en el “modo incógnito” aparecerán bloqueadas para todos los usuarios una vez que la aplicación se minimice.

Para poder visualizar el contenido de dichas ventanas, la persona que desea acceder no tendrá otra opción más que utilizar la autenticación biométrica que se tenga activada en el dispositivo o mediante un código PIN. Por ello, dependiendo de la opción elegida por el dueño del móvil, es probable que cualquier persona que no sea él no podrá visualizar este contenido.

Otros detalles sobre la autenticación biométrica en el modo incógnito de Chrome

Para poder activar la nueva función integrada a Chrome en Android, el usuario deberá dirigirse al navegador, ingresar a la pestaña de configuración y elegir “Privacidad y seguridad” para escoger “Bloquear pestañas de incógnito cuando se cierre Chrome”. Desde que la opción se activa, siempre será necesario desbloquear el sistema de autenticación del móvil para ver el contenido de las pestañas.

Por supuesto, también es importante recordar que el “modo incógnito” de Google Chrome oculta el historial de navegación y búsquedas a otras personas que están utilizando el mismo dispositivo. No obstante, no impide que Google, los anunciantes y sus respectivos rastreadores se beneficien de los datos del usuario y sus cookies.

