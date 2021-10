NIUSGEEK tiene a prueba al iPhone 13 Pro | Fuente: RPP

Apple es de esas compañías que no puede ser tibia: o la amas, o la odias. Este tipo de paradojas se alimenta desde un sector que demanda más innovación de la compañía y desde el incremento en ventas de un producto que sabe volver populares las condiciones que añade. Mientras la gente discute, Apple sigue haciendo dinero e historia con su icónico dispositivo: el iPhone. NIUSGEEK tiene a prueba un iPhone 13 Pro, y esto es lo que tienes que saber.

Apple iPhone 13 Pro: especificaciones técnicas:

APPLE IPHONE 13 PRO TAMAÑO 146.7 x 71.5 x 7.7 mm PESO 204 g PANTALLA Super Retina XDR OLED 6,1" 1170 x 2532 | 120Hz | 1200 nits OS iOS 15 CPU Apple A15 Bionic (5 nm) GPU Apple GPU (5-core graphics) ALMACENAMIENTO 128, 256, 512GB o 1TB | NVMe RAM 6GB CÁMARA PRINCIPAL 12 MP, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS en sensor CÁMARA GRAN ANGULAR 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚, PDAF CÁMARA TELEOBJETIVO 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico CÁMARA DELANTERA 12 MP, f/2.2, 23mm, 1/3.6" | SL 3D sensor biométrico CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5 | GPS | NFC | Lightning, USB 2.0 | UWB MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Dolbyu Vision | HDR10 SEGURIDAD Face ID | IP68 | cobertura oleofóbica AUTONOMÍA 3095 mAh | 20w de carga | 15W con MagSafe | Qi a 7.5W

El iPhone 13 Pro tiene un módulo de cámaras realmente grande | Fuente: RPP

iPhone 13 Pro: más lingote que nunca

Si comparamos este equipo al del año pasado, que también reseñamos, vamos a ver algunos ajustes en temas de dimensiones. Hablamos de un equipo más ancho, más macizo y con un peso ligeramente mayor. En concreto, es un equipo que no solo luce más grande, sino que se siente grande.

El notch es más alto, pero más angosto | Fuente: RPP

En temas operativos, todo sigue en su sitio. Los botones de volumen a la izquierda bajo el slider, el de bloqueo a la derecha sobre la antena 5G, el puerto lightning en la base y el notch arriba, ahora más pequeño y ligeramente más grueso que el anterior. Eso sí, los bordes de la pantalla son un poco más anchos, y se nota.

En la parte de abajo tenemos al puerto lightning | Fuente: RPP

Los acentos de acero inoxidable resaltan en rebote de luz, frente a los opacos matices de este modelo Graphite que tenemos a prueba. Afortunadamente, Apple no descuida la protección IP68 del chasis y la capa oleo fóbica del panel. Todo bien en temas de daño por trajín.

Las cámaras resaltan un poco más que el modelo 2020 | Fuente: RPP

Lo que también resalta es el nuevo módulo de cámaras, que no solo ocupa más espacio en la espalda del dispositivo, sino que también es 0.25mm más alto en comparación al modelo del año pasado. En concreto, es un iPhone más denso bajo el mismo contorno del modelo 12 Pro.

iPhone 13 Pro: los 120 hercios vienen con promoción

Este panel ProMotion es capaz de alcanzar los 1200 nits | Fuente: RPP

Bueno, no es promoción, sino “ProMotion”, el sistema que adapta la velocidad de refresco hasta los 120 hercios en este Super Retina XDR Display – OLED para los amigos – y que, por primera vez, tenemos en la pantalla de los modelos Pro. Ojo que viene con algunas adendas por aclarar.

En ángulos de visión, este panel entrega un gran balance de color | Fuente: RPP

Detrás de Samsung, este iPhone nos da uno de los mejores paneles del año, con buena cuota de brillo hasta los 1200 nits para disfrutar del contenido y con tremenda calidad de color. Bajo el sol, no tendrás ningún problema para ver el contenido o las apps.

El True Tone funciona sin problemas en cualquier fuente de luz | Fuente: RPP

Sin embargo, he tenido varios problemas en la respuesta táctil, y he visto cómo una acción se ejecutaba tras tres o cuatro intentos. Incluso en el apartado de cámara he tenido problemas para desactivar la toma nocturna, dando taps a la pantalla y sin obtener respuesta.

Vamos a los 120 hercios. En el caso del panel ProMotion, Apple tiene aún algunas cuentas por saldar con los desarrolladores para habilitar en todas las apps esta fluidez hermosa de pantalla. Ojo, funciona en la interfaz, y todo va “chicloso” y suave. Nada de quejas por ese punto. El tema está en la manera en que Apple añade esta tecnología para distinguirse de constructoras bajo Android.

En el caso de Samsung, Xiaomi, Redmagic y otras marcas que gestionan una tasa de refresco entre 90, 120, 144 o hasta 165 hercios, la interfaz y las aplicaciones se someten a esa tasa sin objetar, pero no todo ese contenido necesita tanto nivel de actualización. Videos o juegos a 30 o 60 fps van a seguir a esa velocidad, y habrá un consumo innecesario de energía. Samsung añade una pantalla dinámica que baja al mínimo el refresh rate y lo vuelve a subir cuando usamos el equipo.

Apple hace otra cosa. Para empezar, la interfaz hace la misma graduación de tasa de refresco, pero cambia en función de cada app, cuando el caso lo amerite. Es decir, Apple le dice a la app que no está optimizada para esa tasa de refresco y no la deja adaptarse, haciendo que la interfaz de una aplicación luzca con menos cuadros en la animación. Esto tiene un lado realmente positivo: la capacidad de mantener la autonomía más tiempo evitando un consumo innecesario por la actualización del panel.

El tema está en que Apple no le da todavía a los desarrolladores la capacidad de adaptarse a esta nueva tasa en el kit de desarrollo de apps, por lo que tenemos algunas experiencias disparejas. Esta condición llegará con una actualización de una herramienta que les permita a los desarrolladores adaptar sus apps a este sistema “ProMotion”, junto con otra puesta a punto para graduar de mejor manera la tasa de refresco justa en cada parte del uso.

Finalmente, tenemos una pantalla que será mejor. Típico de las marcas que anuncian algo y no lo ponen el día del lanzamiento.

iPhone 13 Pro: iOS 15 sigue fallando en detalles

iOS 15 es una puesta a punto necesaria, pero ha omitido detalles | Fuente: RPP

Este equipo ya cuenta con la versión 15 de iOS, de la que ya te hemos hablado antes. En este caso, quiero referirme a ciertas cosas que he notado en mi uso y que me parecen, por decir lo menos, tonterías que aumentan el número de pasos que damos en cada cosa. Con esto, no estoy diciendo que sea un mal sistema operativo. Pero creo que hay mucho margen para que el software de Apple se adapte mejor al usuario, en lugar de que sea al revés.

Siri se mantiene con su nuevo look | Fuente: RPP

Para ver el porcentaje de batería en número, debemos arrastrar la pantalla de accesos rápidos. Esta información no está disponible a simple vista, a menos que pongamos un widget.

Apple no añade el porcentaje de batería en la barra o el propio ícono | Fuente: RPP

Esa pantalla de accesos rápidos no tiene un acceso rápido para configurarla, y tenemos que salir de ella para ir a configuración y hacer todo.

No hay forma de editar rápido estos accesos sin entrar a la configuración de iOS | Fuente: RPP

Apple no deja la opción de desactivar el sistema “ProMotion” a la mano y en el lugar más lógico de todos. En vez de ir a “pantalla”, debemos ir a “accesibilidad” y escoger ahí “movimiento”. En la opción final podemos marcar si queremos ir a 60 Hz.

No busques en "Pantalla"... busca en "Accesibilidad" | Fuente: RPP

Para ir atrás en toda la interfaz tenemos que buscar la flecha en la esquina superior izquierda. En Android, se hace con un gesto.

Esa flechita para "Ir Atrás" no la veo en Android hace años | Fuente: RPP

Pese a que es más intuitivo que otras versiones, iOS aun no logra ser eficiente para una sola mano. El gesto hacia abajo sobre el escritorio trae una pantalla distinta a la de configuraciones y la de notificaciones, cuando podríamos aprovechar el gesto hacia arriba que, hasta esta versión de 2021, no existe.

Fuera de eso, el sistema se mueve de manera consistente y a una gran velocidad. Es bueno ver que Apple ha cedido a la personalización desde iOS 14, y que esta nueva actualización mantiene esos detalles.

iPhone 13 Pro: la cinematografía de todo

Las cámaras del iPhone 13 Pro | Fuente: RPP

Para compensar el “cringe” previo, Apple nos da – salvo el zoom – el mejor juego de cámaras del año. Más allá de la fría métrica, el resultado no deja de sorprender. Mantenemos un lente principal que hereda el sistema de estabilización para el sensor, entregando un estupendo resultado en todas las condiciones: luz intensa, zonas oscuras, streaming, escaneo. Todo.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal bajo luz RGB | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche | Fuente: RPP

El lente gran angular es ligeramente más luminoso que el modelo anterior, aunque todavía mantiene ligero ruido de noche.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Gran angular en contraluz | Fuente: RPP

Gran angular de noche | Fuente: RPP

Gran angular con luces RGB | Fuente: RPP

Lente gran angular | Fuente: RPP

El zoom ha mejorado en proceso, y hoy podemos alcanzar 15X sin chistar, aunque con una evidente degradación.

Lente principal | Fuente: RPP

Zoom a 3X | Fuente: RPP

Zoom a 15X | Fuente: RPP

Zoom 3X de noche | Fuente: RPP

Zoom 3X | Fuente: RPP

Zoom 15X | Fuente: RPP

La novedad en este modelo es la inclusión de un sistema macro, que permite el cambio rápido del lente gran angular para tomas cercanas de hasta 3cm de distancia. Lo malo es que, en el modo automático, el equipo a veces vacila al escoger el lente correcto, y suele habilitar el lente principal cuando nos acercamos demasiado. También podemos habilitar el zoom óptico de 3X para lograr tomas más cercanas.

Macro con lente gran angular | Fuente: RPP

Macro con lente gran angular | Fuente: RPP

Macro con lente gran angular | Fuente: RPP

Modo Macro con 3X | Fuente: RPP

Macro con lente gran angular | Fuente: RPP

La cámara delantera sigue siendo una de las referencias para las selfies. Gran calidad, poco problema con situaciones de contraluz y un eficiente reconocimiento de colores difíciles, como el celeste plano sin sobreexponer.

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Selfie en contraluz de noche | Fuente: RPP

Selfie con sol directo | Fuente: RPP

Selfie en contraluz con modo retrato | Fuente: RPP

Por software, hay dos adiciones a destacar. La primera es la personalización de color que el iPhone permite para tus tomas con un solo swipe. Podemos escoger entre cinco condiciones distintas para nuestras fotos para dar un acento distinto.

Modo Estándar | Fuente: RPP

Modo Contraste Intensificado | Fuente: RPP

Modo Colorido | Fuente: RPP

Modo Cálido | Fuente: RPP

Modo Frío | Fuente: RPP

El otro salto es el modo “Cinematográfico” en video que, a diferencia de los desenfoques dinámicos de Android, se basa en un aprendizaje constante de las zonas de enfoque por parte de Apple. Aquí tenemos un resultado bien aplicado, incluso en la cámara delantera que, gracias a este algoritmo, permite desenfocar personas y objetos mientras miramos la pantalla. El resultado es muy bueno en ambientes luminosos, pero muestra un ligero halo cuando apuntamos a objetos cercanos. Me encantaría ver esto con la cámara gran angular, pero dudo que se implemente allí debido a la enorme cantidad de información por zona que Apple necesita para este proceso y que se sostiene, en gran medida, por los sensores del equipo. Recuerda que debes siempre convertir el video a un formato que puedas exportar.

VIDOE: Así se ve el modo cinematográfico desde la cámara delantera del iPhone 13 Pro | Fuente: RPP

Es la cámara más divertida para usar en un smartphone. De lejos.

iPhone 13 Pro: la potencia de Apple en un concepto

No he visto resultados de este nivel en Android en todo el 2021 | Fuente: RPP

Ojo que la conectividad es muy robusta en este modelo. Durante mis pruebas de medición de 5G, he logrado cifras de hasta 400 mbps de descarga, y al tener WiFi 6 hemos podido mantener una fluidez tremenda en la red de casa. El emparejamiento bluetooth es rápido y eficiente, así como la localización por GPS y despliegue de servicios desde ahí.

Hay un tema con el incremento de temperatura del equipo. En tethering con dos equipos – un teléfono Android y mi laptop - usando 5G por unas 4 horas, el equipo comenzó a calentar un poco. Ojo, no va a explotar ni nada, pero sí es evidente que hay más calor. Lo bueno es que no molesta, y el chasis disipa bien ese evidente subidón.

Esta es la velocidad más alta que logré en 5G localmente | Fuente: RPP

Igual que el año pasado, mi referencia en temas de calidad de sonido sigue siendo este equipo. Si comparamos el audio que el sistema estéreo del iPhone emite con modelos de Android, ninguno es capaz de entregar esa mezcla de graves y medios que el dispositivo de Apple logra. Ninguno. Junto con la pantalla AMOLED y sus 1200 nits de brillo, este 13 Pro lo tiene todo en temas de entretenimiento.

El Face ID va muy rápido y preciso en todo tipo de condiciones, pero se extraña tener un sensor de huellas, sobre todo cuando no tienes un Apple Watch para el desbloqueo seguro y el acceso a apps de banco sin quitarte la mascarilla en la calle.

Apple ha sabido superarse con el rendimiento del iPhone este año, pero no es un upgrade que requiera saltar desde la versión 12. No puede justificarse.

iPhone 13 Pro: una autonomía de peso

He tenido una gran vida útil con el equipo | Fuente: RPP

Ya desde mis primeros días de uso noté que esto iba bien. La autonomía del iPhone 13 Pro es tremenda en temas de optimización y dosificación para el resto del día. Ya había comentado el alto consumo de ese tethering, que impactó en la vida del equipo en esas 4 horas de un 85 a un 55%.

En el día del "tethering" registré el comportamiento de la autonomía | Fuente: RPP

En temas de carga, este equipo mantiene los 20W del modelo anterior. En este apartado, junto con el MagSafe, no hay cambios por destacar. La única relevancia es que el equipo puede mantenerse con vida por más tiempo, aunque ya lo hacía bien con el 12 Pro. Poco más de una hora para tener la carga a 100% habla de una ligera puesta a punto, que era un gran pendiente en la lista de Apple.

iPhone 13 Pro ¿Vale la pena?

El conjunto de herramientas que integra lo hace único en el mercado | Fuente: RPP

Si, pero ¿para quién? Pues para los que vienen de un iPhone X, Xs u 11, por temas de potencia, conectividad, diseño, autonomía y cámaras. Sin duda hay un salto tremendo entre esas generaciones y este 13. Sin embargo, cambiar del 12 Pro al actual no tiene mucho sentido, sobre todo porque el cambio se centra en cámaras.

Ha demostrado nuevamente ser uno de los mejores teléfonos del año | Fuente: rpp

Personalmente no vale la pena saltar a los 120 hercios y el modo cinematográfico desde el 12 Pro o el Max. Incluso desde los modelos 12 no le veo la urgencia. Eso no quita mérito a Apple, que ha vuelto a meter en el podio a su smartphone este año. No hay pierde.

Equipo cedido a préstamo por Qempo Perú desde el 26 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Precio del equipo en esta configuración: 999 dólares. Consulta con Qempo las opciones de pago y envío.