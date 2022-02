El iPhone 6 Plus introdujo las pantallas grandes en la compañía. | Fuente: Apple

Apple ha categorizado al iPhone 6 Plus como un equipo ‘vintage’, una forma de señalar que ha cumplido su ciclo completo de producción.

El iPhone 6 Plus se lanzó hace más de siete años, junto con el iPhone 6. A través de él, Apple introdujo el primer iPhone de pantalla grande en el mercado.

¿Qué es un producto ‘vintage’ para Apple?

Según Apple, un producto se añade a la lista vintage cuando la empresa deja de distribuirlos a la venta hace más de 5 y menos de 7 años. Los otros productos agregados a la lista vintage de Apple son: iPhone 4 (8GB), iPhone 4S, iPhone 4S (8GB), iPhone 5 y iPhone 5C.

Agregar un producto a la lista vintage no significa que el soporte para el producto terminará. Los centros de servicio autorizados de Apple seguirán ofreciendo servicio de reparación para el iPhone 6 Plus. Curiosamente, el iPhone 6 aún no ha sido añadido al listado.

Eso sí, ya no recibirá actualizaciones de software. Agregar un producto a la lista vintage no significa que el soporte para el producto terminará. Los centros de servicio autorizados de Apple seguirán ofreciendo servicio de reparación para el iPhone 6 Plus hasta que se cumplan los 7 años de vida, cuando pase a la lista de obsoletos.

Según el sitio web de Apple, la compañía descontinúa todo el servicio de hardware para productos obsoletos, con la única excepción de las computadoras portátiles Mac. Los proveedores de servicios no pueden pedir piezas para productos obsoletos, dijo Apple.

