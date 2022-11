Apple estaría extrayendo datos sin consentimiento del usuario, de acuerdo con denuncia | Fuente: RPP

Apple siempre se presenta como la marca que antepone la privacidad en el mundo móvil, y que protege los datos de los usuarios bajo esquemas rígidos en la selección de apps. Sin embargo, un reporte señala que la empresa de Cupertino accede a datos sin importar los permisos concedidos o rechazados por sus dientes.

La firma Mysk sostiene que el iPhone es capaz de enviar datos analíticos a Apple desde apps nativas de iOS y sin importar si el usuario concedió o rechazó os permisos.

“Los datos analíticos de Apple incluyen una identificación llamada "dsId". Pudimos verificar que este "dsId" es el "Identificador de servicios de directorio", una identificación que identifica de manera única una cuenta de iCloud. Es decir, los análisis de Apple pueden identificarlo personalmente”, señalan los investigadores en Twitter.

Myst sostiene que en iOS 16, Apple permite la comunicación incluso si el usuario usa un VPN, y que estos datos son extraídos de suites de la marca de la manzana como Health, Maps y Wallet.

Dato delicado

Ojo que hablamos de un estudio que hace referencia al paso de datos desde servicios de Apple hasta sus propios servidores, una data que no tendría ningún problema en ser trasladada para análisis y que es útil para mejorar las sugerencias dentro de la tienda.

Para la investigación, Myst utilizó dos equipos distintos: un iPhone con jailbreak corriendo iOS 14.6 y un equipo regular corriendo iOS 16. SI bien en este último la encriptación no permite reconocer la data enviada, sí se comprobó que ambos equipos eran capaces de transmitir información a servidores de Apple, pese a aceptar o rechazar los permisos en ambos casos.

El problema surge en el tipo de información sensible que se comparte. De acuerdo con Gizmodo, estos registros incluyen las búsquedas de aplicaciones relacionadas con temas LGBTQIA+, el aborto y otros tópicos personales que, en teoría, no deberían ser trasladados a servidores.

Recordemos que, bajo la ley vigente de protección de datos en Europa, empresas tecnológicas como Apple, Google y otras pueden recibir multas considerables por este tipo de accesos a información personal y sensible.

“Creo que la gente debería estar molesta por esto”, dijo Mysk. “Esto no es Google. la gente opta por el iPhone porque cree que este tipo de cosas no van a pasar. Apple no tiene derecho a vigilarte”. Por el momento, Apple no ha comentado sobre este hallazgo.