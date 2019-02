Apple redujo la velocidad de algunos iPhone cuandola batería perdía capacidad. | Fuente: iStock | Fotógrafo: Wachiwit

Casi 130 mil consumidores en Chile se han sumado a una demanda colectiva en el país en contra del gigante tecnológico Apple, al que acusan de causar un perjuicio por la "obsolescencia programada" de sus dispositivos móviles.



Según informó este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), el incremento de usuarios que se han inscrito como parte demandante ha superado todos los récords en este tipo de acciones legales en Chile.

"Un éxito sin precedentes", calificó el presidente de Odecu, Stefan Larenas, la campaña contra la empresa estadounidense, que apenas lleva abierta cinco días.

"La fuerza colectiva de esta demanda le debe dejar claro a los proveedores que infringen la ley que se acabó el tiempo de abusar abiertamente o mediante artimañas tecnológicas de la inocencia, buena voluntad, temor o incluso desidia de los consumidores", acotó Larenas.

La demanda colectiva de usuarios responde al reconocimiento de Apple de haber ralentizado algunos modelos antiguos (iPhone SE, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus) con el argumento de preservar la duración de su batería.

Sin embargo, desde Odecu apoyaron su postura en que diversos modelos del teléfono iPhone "presentaban un funcionamiento deficiente, sea por sufrir apagados intempestivos o por mostrar un funcionamiento más lento".

El abogado de la parte demandante, Juan Sebastián Reyes, expresó en el mismo comunicado que piden al tribunal que "se reparen todos los iPhone que están señalados en la demanda y que han tenido los problemas de ralentización".

"Si no se pueden reparar o el arreglo es costoso -continuó Reyes- le pedimos al tribunal que se ordene una indemnización a los consumidores que consiste en la recompra de los aparatos al valor de mercado que estos tengan ahora".

En ese sentido, también destacó que solicitaron otra indemnización por "la pérdida de tiempo que tuvieron los consumidores debido a la ralentización del dispositivo" y que equivaldría a 126,000 pesos (193 dólares).

EFE