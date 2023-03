Estos celulares gama media pueden convenirte. | Fuente: RPP

El celular es el dispositivo que ha cobrado más protagonismo en nuestras vidas, pero no todos los usuarios tienen la posibilidad de acceder a dispositivos de gama alta.

En caso de que busques un celular por menos de la remuneración mínima vital en el Perú (1,025 soles), estas opciones (sin ningún orden en particular) te pueden interesar. Y sí, nos apoyamos en los Cyber Days para encontrar ofertas atractivas de equipos liberados.

1. Xiaomi Redmi Note 11

El Xiaomi Redmi Note 11 destaca por su autonomía. | Fuente: RPP

Xiaomi está ampliando su catálogo en el Perú con su serie Xiaomi 12 presentada el año pasada, pero la marca china mantiene un lugar privilegiado entre los usuarios que buscan un teléfono asequible.

El Xiaomi Redmi Note 11 ofrece rendimiento adecuado y una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz.

Un lector de huellas lateral, radio FM y una batería de 5,000 mAh que carga hasta 33W complementan la oferta de Xiaomi.

El combo de cámaras no decepciona, pero si buscas conectividad este no es tu equipo. Igual, despreocúpate. Esta conectividad todavía en pañales en el Perú.

Actualmente hay ofertas que posicionan al Xiaomi Redmi Note 11 hasta en 799 soles.

Lee nuestra reseña del Xiaomi Redmi Note 11

2. Samsung Galaxy A33

El Galaxy A33 de Samsung. | Fuente: RPP

Es cierto que ya llegaron los Galaxy A34 y Galaxy A54 de Samsung, pero este celular viene con bastantes detalles premium.

Con 5G, resistencia IP67 al agua y al polvo, estabilización óptica en la cámara y más, Samsung tiene una muy buena propuesta.

La pantalla AMOLED es buena (no esperamos menos de Samsung). El lector bajo pantalla puede demorar, pero hay un truco: registrar dos veces una misma huella.

Mejor aún, este celular ya ha sido actualizado a Android 13 y recibirá tres versiones más. Es decir, hasta Android 16.

Hemos encontrado el Samsung Galaxy A33 hasta en 949 soles.

Lee nuestra reseña del Samsung Galaxy A33.

3. Motorola Moto G52

El bien logrado Moto G52. | Fuente: Motorola

Motorola sigue manteniendo su pedigree en la gama media y el Moto G52 es una opción bastante balanceada.

A punto de ser desplazado por el G53, este es aún un buen celular asequible en 2023 con pantalla AMOLED y batería de 5,000 mAh con carga rápida a 30W.

En este equipo tampoco tenemos 5G, así que toma en cuenta si es algo que buscas y sabes que vas a aprovechar.

Con la oferta correcta, puedes conseguir el Moto G52 hasta en 849 soles.

4. Honor X9

Ante ustedes, el Honor X9. | Fuente: RPP

Honor se está ganando un buen lugar en la gama media con su serie X.

El Honor X9 tiene una carga bastante rápida (66W), con la compañía prometiendo ir de 0% a 81% en apenas media hora.

El diseño del módulo de cámaras lo hace ver bastante premium y tiene 8GB de RAM.

Ten en cuenta que también hablamos de un equipo sin 5G y la pantalla no es la más atractiva (IPS LCD). Y no, este no es el celular Honor que rompe nueces.

Con la oferta adecuada, puedes comprar el Honor X9 desde 999 soles.

Lee nuestra reseña del Honor X9

5. OPPO A57

El diseño es otro punto atractivo del OPPO A57. | Fuente: OPPO

OPPO se asienta de a pocos en el mercado peruano y el A57 es una oferta que puede atraer al usuario que busca ahorrar lo más posible.

Tenemos pantalla IPS y un MediaTek Helio que no necesariamente destaca entre la gama media.

En lo positivo, hallamos una batería de 5,000 mAh con una carga rápida de 33W, y ColorOS, una implementación de Android bastante simpática.

En el precio, este OPPO A57 no anda mal, arrancando desde 749 soles.

Precios de los equipos revisados al 27 de marzo de 2023.