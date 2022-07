Nos espera una segunda mitad de 2022 que tendrá lanzamientos importantes. | Fuente: NiusGeek

Xiaomi arrancó oficialmente la segunda mitad del año con el lanzamiento de sus Xiaomi 12S, el inicio de su colaboración con Leica. Una línea muy atractiva, pero que aparentemente no llegará a salir de China.

iPhone 14: la muerte del pequeño de la familia y un precio más alto

Seamos fans de iOS o no, no podemos negar que el lanzamiento del siguiente iPhone marca la segunda mitad del año para el mercado móvil.

Recordemos: Apple ha iniciado tendencias como desaparecer el puerto para audífonos o quitar los cargadores de las cajas.

Esta generación de iPhone puede ser una de las que introduzca más cambios.

Se prevé que el iPhone mini desaparecerá tras no logar las ventas esperadas y que el iPhone 14 arrancará en US$ 799 y subiendo la valla para obtener el iPhone nuevo “más barato” en casi US$ 200.

Un nuevo modelo iPhone 14 Max nos brindaría 6.7”, igual que el iPhone 14 Pro Max. El ya conocido iPhone 14 Pro conformaría la nueva generación, que diferenciaría a los modelos Pro por tener un mejor chip.

Aunque la Unión Europea ha luchado porque el conector USB-C llegue a los iPhone, parece que esta generación no hará el esperado cambio.

Posible fecha: a partir de la segunda semana de setiembre.

Samsung madurando los celulares plegables

Los Galaxy ZFlip 3 y Galaxy ZFold 3 han demostrado cómo Samsung ha logrado disipar las principales dudas respecto a los teléfonos plegables.

La más reciente generación incluso ha sido resistente al agua y al polvo, brindando mayores garantías sobre su durabilidad luego accidentado lanzamiento del Galaxy Fold original en 2019.

¿Quedan tareas pendientes? Por supuesto. Aún el doblez en la pantalla deja marcas con algunas marcas proponiendo algunas respuestas, que seguramente Samsung ha tomado en cuenta.

También, se necesita un sistema operativo y apps que le saquen más provecho a teléfonos plegables. Esto, obviamente, también depende del mismo Google con Android y demás desarrolladores.

Posible fecha: los Galaxy Unpack de los plegables de Samsung han tomado agosto, mes que le perteneció antes a los Galaxy Note.

Xiaomi Redmi Note 12: ¿Ahora sí un salto para la gama media?

Al revisar la reciente generación de los Redmi Note 11, notamos algo: buenos celulares, pero que no marcan un salto dramático frente a lo visto en los Redmi Note 10.

Y no solo nos referimos a Xiaomi. En general, parece que la gama media en 2022 ha quedado en deuda hasta el momento.

No es exageración. El Snapdragon 778G de 2021 sigue liderando en rendimiento entre la gama media. | Fuente: Antutu

¿Lo positivo? Lo más probable es que no tendremos que esperar mucho para saber cómo serán los Redmi Note 12 y lo que ofrecerán.

Por supuesto, también esperamos ver si otras marcas sorprenden en la gama media. Hay buenas señales: Snapdragon 778+ y nuevos Dimensity de Mediatek.

Posible fecha: Si nos basamos en el 2021, un lanzamiento en China a finales de octubre de 2022 y su posible llegada a otros mercados a inicios de 2023.

Gama alta y celulares para gamers: Snapdragon 8+ Gen 1 a la vena

Algo parecido pasó con la gama alta. El Snapdragon 8 Gen 1 no fue el salto en rendimiento que muchos esperaban, pero el Snapdragon 8+ Gen 1 promete un 10% más de rendimiento que su predecesor, una buena noticia para los fans de la gama alta y de los celulares gamer.

Esperamos que muchas marcas muestren su propuesta de gama alta con el Snapdragon 8+ Gen 1.

El ROG Phone 6 ya está por llegar. | Fuente: Asus

Posible fecha: Sabemos que el ROG Phone 6 de Asus será presentado el 5 de julio y que REDMAGIC también buscará armar una propuesta gaming atractiva con el Snapdragon 8+ Gen 1.

Competencia en los plegables

Honor, Huawei, OPPO, Motorola y Xiaomi ya han demostrado que pueden hacer plegables, pero Samsung sigue manteniendo el dominio en este mercado.

En esta segunda mitad de 2022, esperamos que algún teléfono de estas compañías pueda entrar en la competencia con modelos de lanzamiento masivo.

Un ojo a estas marcas

Los Pixel 6 no nos dejaron el mejor sabor en 2021. ¿Google se reivindicará?

Este 2022 sale oficialmente el Nothing Phone (1), primer celular de la compañía del cofundador de OnePlus. Este modelo con toques transparentes y luces LED es diferente, pero sabemos que llegará a mercados limitados.

También nos enteramos de que Meizu intenta volver a la palestra luego de que fue comprada por la marca de autos Geely.