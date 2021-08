El precio de los nuevos equipos se inicrementará en 2022 | Fuente: RPP

La escasez de procesadores sigue generando problemas en la industria tecnológica, y los pronósticos no son alentadores para los próximos años. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la líder global en construcción de chips para equipos inteligentes, ha anunciado un incremento en los costos operativos para la manufactura entre el 10 y 20%, un sobrecosto que las marcas deben asumir para satisfacer la demanda del mercado.

De acuerdo con reportes de DigiTimes, TSMC ha enviado una comunicación a sus clientes anunciando el alza de precios para la confección de obleas bajo arquitectura de 7 nanómetros en 10% y de 16 nanómetros hasta en un 20%.

Este precio, de acuerdo con fuentes de TSMC consultadas por el medio, comenzará a ser efectivo desde 2022. La medida responde a la necesidad de la compañía por aumentar beneficios en un año difícil, que ha provocado la demora en entregas de dispositivos de todo tipo.

TSMC y sus ingresos anuales por construir procesadores

Según señala DigiTimes, este aumento impuesto por TSMC será secundado por otras firmas constructoras de semiconductores como GlobalFoundries, SMIIC, PSMC. Este grupo de compañías abastece de componentes a firmas como Qualcomm, AMD, Intel, Apple y Nvidia, entre otras.

Las tecnologías de fabricación N5 y N7 de TSMC, diseñada para reducir el tamaño de los transistores en el procesador, representaron la mitad de 13,29 mil millones que la compañía registró como ingresos en el segundo trimestre.

Con este incremento anunciado, TSMC podría proyectar beneficios cercanos a los 600 millones de dólares adicionales para el primer trimestre del próximo año.

Celulares serán más caros por escasez de procesadores

Este aumento en el costo de la producción en masa será asumido por los clientes de TSMC y las otras compañías. Sin embargo, lo que realmente preocupa es saber hasta qué punto esta nueva tarifa impactará en el producto final ofrecido al consumidor.

En el caso de tarjetas gráficas, procesadores y teléfonos, las compañías deberán incrementar el precio para poder establecer un margen de ganancia. Conseguir un procesador Intel o AMD, una tarjeta gráfica de Nvidia o un teléfono de Apple con el 10% de incremento en el precio actual sería sin duda, un enorme problema para el mercado tecnológico actual.

La escasez de chips y cómo impacta en el sector tecnológico

Las compañías de semiconductores como TSMC firman contratos millonarios con las empresas constructoras de dispositivos. Cuando Qualcomm lanza un nuevo procesador, genera una demanda en las marcas de teléfonos que necesitan millones de chips idénticos para añadirlos a sus equipos, así como el que usas para leer esta nota.

Con la pandemia, las cadenas de suministros han resentido un primer golpe: la ausencia de empleados y el cierre de fábricas. Si no hay operarios en las fajas de producción, los contratos no pueden cumplirse en los plazos establecidos y se dilatan. Esto impacta directamente en la cadena de producción de un equipo porque, para ponerlo en simple, no puedes ensamblar un teléfono si no tiene un procesador.

Este pequeño retraso impacta en la aparición del equipo en el mercado y, por ende, su proyección en ventas. Cuando un teléfono se lanza, ya cuenta con un stock previo confeccionado con tres meses de adelanto. Para lograr esos tiempos, el procesador debe pasar por una serie de pruebas para determinar la compatibilidad con la placa madre y los componentes que la firma añada al terminal y así ofrecer un producto íntegro.

Y no hablamos de un solo tipo de procesador. La fuerte apuesta por arquitectura ARM flexible y adaptiva a todo tipo de diseño y desarrollo, los pedidos personalizados se incrementan. Las compañías de semiconductores deben adaptar sus fajas de producción a todo tipo de demandas para relojes, autos, cámaras, consolas, tarjetas gráficas, servidores, teléfonos, sistemas IoT, audífonos, juguetes, sistemas de defensa, banca, diseños industriales para la construcción, el transporte, el agro, investigación científica.

El retraso de un componente genera que toda la cadena de ensamblaje se detenga para esperarlo. Si un procesador no llega a tiempo, el equipo no se ensambla. Si el equipo no se ensambla, no llega a tiempo a ventas. Si no llega a tiempo, las proyecciones de ganancias fallan.