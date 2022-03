Probamos el Galaxy S22 Ultra de Samsung. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

2021 fue un año determinante para Samsung, sus plegables alcanzaron rápidamente la madurez, particularmente con el Galaxy ZFlip 3, pero también tuvimos malas noticias: la serie Note decía adiós.

Si bien el Galaxy S21 Ultra y el Galaxy ZFold 3 incorporaron de alguna forma el emblemático S-Pen, este tenía que guardarse en accesorios poco prácticos. Este 2022, el S-Pen regresó DE VERDAD en el Galaxy S22 Ultra. Probamos el tope de gama de Samsung para este año y estas son nuestras impresiones.

Un diseño clásico con una pantalla a la altura de lo que esperábamos

Dimensiones: 163.3x77.9x8.9mm

228 gramos de peso

Gorilla Glass Victus+ en la pantalla y tapa con cuerpo de aluminio

Resistencia al agua IP68

Pantalla Dynamic AMOLED 2X, 120Hz de refresco y brillo pico de 1,750 nits

A diferencia de sus hermanos “menores”, el Galaxy S22 y S22+ con sus bordes contorneados, el Galaxy S22 Ultra tiene un diseño que nos recuerda bastante al Note 20 Ultra. Tenemos en la mano un rectángulo pensado en la productividad, entretenimiento y más.

Y si fuiste usuario de los Note en el pasado, vas a pasarlo bien. El S-Pen regresa, pero con un tiempo de respuesta mucho menor (2.8 ms).

Bienvenido de vuelta, S-Pen. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La gran diferencia está en el módulo de cámaras en la tapa. Recordamos al LG Velvet en este diseño que me gusta bastante, pero que exige un buen case para no rayar ni dañar los lentes.

La pantalla de 6.8” es lo que esperamos de Samsung. Un muy buen panel que regula la tasa de refresco para ser más eficiente. Podemos ir hasta los 120 hercios y con un brillo BESTIAL: 1,750 (pico).

La pantalla es muy buena para ver videos y tiene un muy buen sonido, pero te recomiendo una carcasa para poder apoyarlo.

El Galaxy S22 Ultra llega con Android 12 y ONE UI 4. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La pantalla da buenos resultados, incluso cuando hace mucho sol. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Poder y experiencia: con el tope de Android

Android 12 con ONE UI 4

Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

A diferencia de otros años, al Perú llega el Samsung Galaxy S22 Ultra con la variante Snapdragon. El Snapdragon 8 Gen 1 es el tope de gama para Android en el momento.

Acostumbro a realizar los benchmarks o pruebas de rendimiento al final de un ciclo de review para no “suponer” que algo es más rápido o lento. Mi experiencia con el Galaxy S22 Ultra ha sido muy buena. Sin ningún “lag”.

Sin embargo, no somos ajenos a quejas sobre problemas con el “control del rendimiento” de este equipo en otros países. Esperamos que Samsung abra a nivel GLOBAL las opciones para que el usuario elija si quiere un menor consumo de batería o el mejor rendimiento posible.

El modelo del Galaxy S22 Ultra que probamos no está optimizado para las redes 5G en el Perú, por lo que no pudimos probar este apartado. Sin embargo, los modelos a la venta sí lo están.

Probamos un modelo UWB que no está disponible en el Perú. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El refresco variable en acción. Cuando no se le exige, la pantalla baja su refresco a 24 cuadros por segundo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Cámaras: ¿Reyes de la noche?

Cuatro sensores traseros: Principal de 108 MP, Periscópico de 10MP, telefoto de 10 MP y ultrawide de 12MP

Sensor delantero de 40MP

La fotografía nocturna ha sido destacada por Samsung para este modelo y sí que hay una gran mejora en esta generación.

Un selfie a contraluz. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Foto con luz artificial. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Ahora sí, estamos de noche. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Otra imagen con baja iluminación pero con gran detalle. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Un buen paisaje con mucho color. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Poco después de anochecer. Gran detalle en la imagen. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

También, podemos usar un Zoom de hasta 100X. ¿Por qué? Porque sí. Este Galaxy S22 Ultra me recuerda por eso mucho a los Note: una navaja suiza hecha smartphone.

Una foto con el gran angular. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Subimos la apuesta del zoom a 10X. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Ahora a 30X. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Zoom de 100 aumentos hasta la "é" de la primera imagen. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Samsung ofrece en este celular muy buenas cámaras y la posibilidad de hacer videos en 8K a 24 cuadros por segundo o 4K a 60 cuadros por segundo.

También se ha mejorado la estabilización de video, algo que Samsung viene trabajando ya desde hace varias generaciones.

Buena autonomía y una carga que podría mejorar

Batería de 5,000 mAh

Carga hasta 45W (cargador no incluido)

Carga inalámbrica a 15W

Inalámbrica reversa a 4.5W

No es necesario ir cargando el Galaxy S22 Ultra cada noche. Una jornada puede dejarte con entre 30 y 40%, con el celular capaz de aguantar 36 horas de mi rutina: desde las 7am de un día hasta las 7pm del otro.

El Galaxy S22 Ultra no viene con cargador en la caja, como ya nos está acostumbrando gran parte de la gama alta. El equipo puede cargar a 45W, logrando un 100% en poco más de una hora. No es para nada la carga más rápida del mercado, pero sabemos que en este aspecto Samsung prefiere jugar a lo seguro y no los culpamos.

El S-Pen se aloja en el lado izquierdo del Galaxy S22 Ultra. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¿Vale la pena?

Si lo que buscas es un celular que sea capaz de hacer TODO, como siempre fue la promesa de los Note… claro que sí. El Galaxy S22 Ultra es el tope de gama de Android este 2022 y es difícil que otra marca pueda copiar características como el S-Pen, igualar las pantallas que Samsung emplea o brindar cuatro años de actualizaciones de Android.

¿S-Pen o no S-Pen? Ahí el dilema. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Sin embargo, la competencia desde la misma Samsung es formidable. El Galaxy S22+ es una buena opción, más barata y con un diseño más contorneado si no necesitas el S-Pen o 108 MP de cámara.

Precio y disponibilidad

El Galaxy S22 Ultra ya está disponible en el Perú. Arranca en su versión de 128GB a S/ 5,599, aunque recomendaría la versión de 256GB.