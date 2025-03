Google lanza el Pixel 9a ofreciendo mejor cámara y funciones IA por 100 dólares menos que el iPhone 16e

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Google ha presentado oficialmente su nuevo smartphone de gama media, el Pixel 9a, que llegará al mercado en abril con un precio base de $499, posicionándose como una alternativa más asequible que el reciente iPhone 16e de Apple, lanzado en febrero a $599.

El nuevo Pixel 9a presenta un rediseño completo con bordes planos, esquinas redondeadas y un acabado elegante disponible en cuatro colores: Obsidian (negro), Porcelain (blanco), Iris (azul claro) y Peony (rosa). La parte trasera ahora es plana, eliminando el prominente módulo de cámara de modelos anteriores.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la pantalla Actua de 6.3 pulgadas, más grande que las 6.1 pulgadas del modelo anterior, con un brillo máximo de 2,700 nits (35% más brillante que el Pixel 8a) y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz que ofrece una experiencia visual más fluida. El dispositivo cuenta también con certificación IP68 de resistencia al agua y polvo, mejorando la protección IP67 de su predecesor.

En el apartado fotográfico, Google asegura que el Pixel 9a tiene "la mejor cámara por menos de $500". Equipa un sistema dual con un sensor principal de 48 megapíxeles (frente a los 64 MP del 8a, aunque según Google capta más luz) y una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles. Incorpora por primera vez en la serie A el modo Macro Focus para capturas detalladas de objetos cercanos.

El Pixel 9a es el primer teléfono de Google equipado con el procesador Tensor G4, la cuarta generación del chip desarrollado por la compañía. La batería promete hasta 30 horas de autonomía (frente a las 24 del modelo anterior) y hasta 100 horas con el modo de ahorro extremo activado.

En cuanto a software, el dispositivo incluye Gemini integrado, siendo el único smartphone con Gemini Nano a un precio inferior a $500. Además, ofrece funciones de IA como Circle to Search, Pixel Studio para crear imágenes, y asistentes de llamada como Hold For Me y Call Screen. Google garantiza siete años de actualizaciones del sistema operativo, parches de seguridad y Pixel Drops.

El Pixel 9a también incorpora herramientas avanzadas para edición fotográfica potenciadas por IA, como Add Me (que combina dos fotos grupales para que todos aparezcan), Best Take (para crear la foto grupal perfecta mezclando expresiones faciales), Magic Editor con Auto Frame, Magic Eraser y Audio Magic Eraser.

Con este lanzamiento, Google busca fortalecer su posición en el segmento medio del mercado, donde ya ha logrado su mayor volumen de ventas de smartphones según IDC. El Pixel 9a se posiciona como una alternativa de valor frente al iPhone 16e, ofreciendo especificaciones similares por $100 menos, con la ventaja de su sistema de cámara superior y sus capacidades de IA.