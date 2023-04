Google Now Launcher desaparecerá a fines de abril | Fuente: Unsplash | RPP

Android tiene múltiples caras, y el mundo móvil ha sido el soporte para la libertad de un ecosistema que permite la personalización extrema en beneficio de la comunidad. Entre esas caras, Google apostó con un propio esquema para empujar su modelo de predicción Google Now, el mismo que apareció junto a la versión 4.1 “Jelly Bean”, y lo llamó “Now Launcher”. Finalmente, tas varios años, Google decide matarlo.

De acuerdo con reportes de 9to5Google, los usuarios vigentes de Now Launcher han recibido un mensaje de Google en donde se les advierte sobre el “apagón” de la capa de personalización a fines de abril. Más allá de no estar disponible en el Play Store, sino que el equipo que tenga instalado Now Launcher regresará al lanzador por defecto del terminal.

Este mensaje emergente advierte a los usuarios para que puedan migrar con tiempo a otros lanzadores disponibles en el mundo Android. Recordemos que Google Now Launcher (GNL) fue reemplazado por Pixel Launcher tras la llegada de la serie de móviles Pixel, mientras que GNL se mantuvo vigente en la saga Nexus hasta el modelo 6P del 2015.

Así luce el mensaje que usuarios de Now Launcher han recibido con la nueva versión | Fuente: 9to5Google

Con este traspaso, las funciones de GNL fueron añadidas a la app de Google en Android, la misma que aún es utilizada para centralizar las búsquedas y colecciones de páginas que acumulamos a diario. Además, las nuevas versiones del Pixel Launcher fueron acondicionando las funciones de Now en “At a glance”, un widget que anticipa la data que el usuario necesita en base al contexto.

La aplicación fue desarrollada por un equipo de expertos en tecnología de Google, bajo la idea de crear una herramienta que permitiera a los usuarios personalizar su experiencia Android de una manera más fácil y sencilla. El equipo detrás de Now Launcher se enfocó en la simplicidad y la usabilidad, asegurándose de que incluso los usuarios menos técnicos pudieran personalizar su experiencia Android de una manera significativa.

Adiós a Now Launcher ¿a dónde ir?

Con este cierre, pronosticado para abril, los usuarios de Now Launcher tienen algo de tiempo para despedirse de un recurso eficiente y saltar a plataformas que, afortunadamente, cuentan con más funciones de personalización y productividad:

Nova Launcher: Es uno de los launchers más populares y completos en la actualidad. Ofrece una gran cantidad de opciones de personalización y una interfaz de usuario limpia y sencilla.

Action Launcher: Ofrece muchas características y personalización para los usuarios. Una de sus características más destacadas es la función "Quicktheme", que cambia automáticamente el tema del dispositivo según el fondo de pantalla seleccionado.

Microsoft Launcher: La firma detrás de Windows desarrolló un lanzador muy bien diseñado que ofrece una experiencia de usuario fluida y personalizada. También permite a los usuarios acceder a sus archivos y documentos de Microsoft Office de manera fácil y rápida.