NIUSGEEK tiene a prueba al HONOR Magic5Lite | Fuente: RPP

HONOR sigue buscando un espacio estelar en la telefonía móvil, y en el MWC 2023 demostró que tiene la perspectiva clara. La saga “Magic” ha servido para exhibir lo mejor de la compañía, pero también para acomodar un nuevo segmento de gama media con diseño destacado. El Magic5 Lite es la apuesta de la marca china, pero ¿vale la pena? Esta es la opinión de NIUSGEEK

HONOR Magic5 Lite: especificaciones técnicas

HONOR MAGIC5 LITE DIMENSIONES 161.6 x 73.9 x 7.9 mm | 175g | protección contra salpicaduras PANTALLA AMOLED 6,67" 1080 x 2400 | 120Hz 800 nits IOS Android 12 | MagicUI 6.1 CPU Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) GPU | RAM Adreno 619 | 6GB ALMACENAMIENTO 128GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, PDAF CÁMARA UGA 5 MP, f/2.2 CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA SELFIE 16 MP, f/2.5 CONECTIVIDAD 5G | WiFi 5 | BT 5.1 | GPS | NFC | Emisor IR | USB-C 2.0 MULTIMEDIA Parlante simple | No Radio FM SEGURIDAD Lector de huellas bajo pantalla, reconocimiento facial AUTONOMÍA 5100 mAh | 40W de carga

El Magic5 Lite es conocido también en otros países como el X9a | Fuente: RPP

HONOR Magic5 Lite: un diseño realmente destacado

No voy a negar que el diseño del equipo es estupendo, y más cercano a una gama premium. Para empezar, rescata parte de las líneas más caras de HONOR – es muy cercano a los bordes del Honor 70 – y con un acabado delicado en cada esquina.

En la base se ubican el parlante, el puerto USB-C y el slot para nanoSIM | Fuente: RPP

El slot para SIM convive en la base con el puerto USB-C y el parlante en la base, mientras que arriba se añade un emisor IR al lado de uno de los micrófonos del equipo. Los botones de volumen y bloqueo van al lado derecho, liberándose del sensor de huellas que se aloja bajo pantalla en lugar de coexistir con el botón de bloqueo.

El delgado borde exhibe los botones de volumen y bloqueo | Fuente: RPP

Cabe destacar que el Magic5 Lite integra una resistencia al agua muy leve, así que cuidado con dejarlo caer en la piscina o derramar líquidos sobre él. La mica que cubre el panel no es muy resistente a los rayones, pero protege la pantalla sin problemas. Que te dure.

El chasis cambia levemente de color con la luz | Fuente: RPP

Lo más destacado del diseño es la evocación al “ojo de la musa” en el arreglo circular de cámaras colocado sobre la tapa trasera multicolor trabajada en vidrio tornasolado, que cambia ligeramente el color en base a la refracción de la luz.

Por chasis, tiene puntos a favor. Varios.

HONOR Magic5 Lite: Pantalla AMOLED que rinde

El panel curvo AMOLED del Honor Magic5 Lite | Fuente: RPP

Reitero: son estos elementos premium los que vuelven atractivo a este smartphone de gama media. Este panel de 6,67 pulgadas – la cantidad de modelos chinos con este tamaño, Señor – se torna curvo en los bordes laterales, dando profundidad a lo que es capaz de mostrar.

Contamos con sistema AOD para notificaciones y hora | Fuente: RPP

Aquí es relevante mencionar dos cosas. Por un lado, estamos ante una pantalla muy buena en reproducción de color, mas no tanto en respuesta táctil. Suelo toparme con el mismo problema con estos paneles 2.5D cuando intento mandar un mensaje de audio de WhatsApp, y el swipe sobre panel cree que quiero llamar al asistente de Google.

Los modos de pantalla integran un boost de color y camnbio de temperatura del panel | Fuente: RPP

Lo otro es que contamos con estupendos ángulos de visión, pero las curvas nos dejan la acostumbrada “distorsión lumínica” que oscurece la periferia cuando vemos el panel directamente o incrementa la intensidad en el borde.

El borde lateral tiene una curva muy pronunciada | Fuente: RPP

Más allá de estos detalles, vamos bien. No soy muy fan de estas pantallas, y lo he dicho en casi todas mis reseñas.

HONOR Magic5 lite: un software que necesita ser moderno

Android 12 se esconde bajo MagicUI 6.1 | Fuente: RPP

Aquí sí vamos a ver que, más allá que Honor busque estandarizar el software que usa en todos sus productos, no apunta a modernizar la interfaz. Hablamos de MagicUI 6.1 corriendo sobre Android 12, pero con unas líneas de diseño que evocan a un P30 Pro de Huawei. En serio.

El cajón de aplicaciones evoca luce anticuado, y no sufre cambio desde los tiempos del Mate 20 de Huawei | Fuente: RPP

Siento que hay poco empeño en modernizar la interfaz de MagicUI, tal y como vemos que entornos como OneUI o ColorOS con sendas modificaciones en cada generación. Es evidente que HONOR debe repensar varios asuntos estéticos de su capa personalizada.

La multitarea incluye acceso a pantalla partida | Fuente: RPP

Por ejemplo, no tenemos un swipe down para bajar la barra de notificaciones, un gesto que nos muestra “HONOR Search”. Tampoco tenemos una grilla de cinco filas para la pantalla, un esquema más cómodo en pantallas de esta resolución, ni tampoco una vista mejor organizada en el menú de configuraciones.

Eso sí, tenemos Android by Google | Fuente: RPP

Por otro lado, los entornos “Made by HONOR” no abundan, y eso es bueno. El gestor de rendimiento, la configuración AOD y el poco bloatware ayudan a mantener la calma en medio de una apariencia que parece anticuada cada año.

Magic5 Lite: Cámaras que pueden estar mejor

El arreglo circular de cámaras y el LED flash en la base | Fuente: RPP

Revisando las fotos que tomé con el equipo, he notado que los 64MP del lente principal son más que suficientes para condiciones muy bien iluminadas, pero que sufren un poco cuando disparamos con menos luz en el ambiente. Esto está dentro de lo esperado en la categoría: fotos de noche un poco lavadas y ligeramente opacas. Recomendación: de noche siempre usa el modo noche, si quieres fotos interesantes y con un pop ligero de color.

Foto con lente principal y contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche. El ajuste de color ocurre en el "post processing" | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal. El enfoque aurtomático puede ser ligeramente impreciso de noche. | Fuente: RPP

En el caso del gran angular, nos movemos en un umbral más ruidoso y que se queda fuera del algoritmo optimizador de escenas nocturnas. Una pena, porque pudo haber sido un añadido importante para el arsenal fotográfico. Al lente de 2MP para el macro no le pido nada, en serio.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular. Vemos un poco de ruido | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular. De noche, se pierde detalle y profundidad, debido a que este lente no cuenta con proceso para baja luz | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular. Se pierde detalle de la luz en el poste | Fuente: RPP

La selfie es cumplidora, pero de noche sí sufre con los cambios de luz. Aplana un poco el detalle cuando enfrenta el contraluz artificial.

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato a contraluz. El rostro exige la sobreexposición del fondo | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

En video la estabilización no es la mejor, aunque podemos compensar el asunto con una buena luminosidad en el lente principal y su apertura de 1.8, aunque sí echamos de menos algo de balance en el lente gran angular durante el día.

HONOR Magic5 Lite: gama media sin discusión

Score obtenido por el Magic5Lite en GeekBench 6 | Fuente: RPP

Snapdragon 695 5G, 128GB de almacenamiento y 6GB de RAM. Esto define el rendimiento del Magic5 lite en concreto, estableciendo una conectividad bien fundada y un rendimiento parejo, aunque con algunas inconsistencias en la respuesta táctil por pocos momentos. Nada grave, realmente.

Lo que sí me ha sorprendido es que los 6GB no aguantaban mucho algunas apps abiertas. Suelo usar mucho la multitarea para enviar contenido entre apps, y no han sido pocas las ocasiones en que veía cómo algunos entornos se reiniciaban con pocas aplicaciones en uso. Ojo con eso.

Se echa de menos un sistema estéreo con este panel | Fuente: RPP

Para la conectividad, no he tenido mayor problema con el WiFi 5 y las redes 5G cercanas a mi casa y RPP. Incluso con los audífonos Bluetooth y mi Amazfit GTR 2, la conexión fue realmente estable.

La multimedia cojea por la ausencia de un sistema estéreo, algo que siempre es bien apreciado y que ya podemos encontrar en equipo de menor desempeño. La inclusión de un emisor IR puede ser del agrado de muchos, pero prefiero balancear el audio de las bocinas cuando veo un video sin audífonos.

El sensor de huellas óptico se ubica más cerca del borde inferior | Fuente: RPP

El sensor de huellas me arrojó un promedio de siete intentos correctos de cada diez, por lo que preferí priorizar al reconocimiento facial en todo momento. Por ubicación, de hecho, es un poco más incómodo que en otros sistemas más cercanos a “la medialuna del área grande”, si hacemos el símil de la pantalla con una cancha de futbol.

HONOR Magic5 Lite: bien en la autonomía

El equipo carga a 40W gracias al cargador incluido en la caja | Fuente: RPP

Con 5100 mAh, podemos lograr una jornada completa y llegar a buen recaudo eléctrico con 15% de restante. Sin embargo, he tenido bajo uso en pantalla – entre 4 y 5 horas por día con los 120 hercios arriba y 5g constantemente – y hasta un par de muertes en la mano. Ojo que, bajado el umbral del 5%, el equipo muere MUY rápido. Ojo, MUY rápido.

Rendimiento pormedio del Honor Magic5 Lite | Fuente: RPP

Para subsanar esto, HONOR añade un cargador de 40W que nos deja bien alimentados en 75 minutos. Es bueno saber que el sistema de carga de HONOR sigue siendo compatible con los cargadores rápidos de Huawei.

HONOR Magic5 Lite: ¿vale la pena?

Destaca en diseño, aunque no se diferencia del resto en rendimiento | Fuente: RPP

Aquí tenemos que calcular bien los parámetros que hemos mencionado. Es uno de los más destacados en el apartado de diseño, pantalla y autonomía. Sin embargo, el software y las cámaras son mejorables. Un competidor cercano podría ser el Moto Edge 30 Neo, con el que ganas en software, mejores cámaras y sonido; aunque concedes en autonomía y diseño.

Fuera de esto, un equipo como el Magic5 Lite siempre va a tener aceptación: esbelto, práctico, software simple, carga rápida y una pantalla curva tremenda. Es un producto atractivo, pero con deudas. Ve por él si consideras suficiente esto.

* Equipo cedido a préstamo por HONOR Perú desde el 27 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio sugerido: 1399 soles.