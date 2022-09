NIUSGEEK tiene a prueba al Honor 70 | Fuente: RPP

Honor sigue buscando una oportunidad en el complejo segmento de gama media en telefonía móvil. Más allá de sus propios recursos, la firma china debe lidiar con marcas de mayor presencia en distintos mercados globales, y a veces se ve forzada a subir la valla en algunas funciones para llamar la atención del consumidor. El Honor 70 llega con interesantes propuestas, pero ¿Vale la pena escogerlo frente al mercado actual? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Honor 70: especificaciones técnicas

HONOR HONOR 70 DIMENSIONES 161.4 x 73.3 x 7.9 mm | 178 GRAMOS PANTALLA OLED 6.67" 1080 x 2400 | 120 Hz OS Android 12 | Magic UI 6.1 CPU Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) GPU | RAM Adreno 642L | 8 o 12GB LPDDR4x (Turbo RAM) ALMACENAMIENTO 128, 256 o 512GB | Sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 54 MP, f/1.9, 1/1.49", PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 50 MP, f/2.2, 122˚, AF CÁMARA TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.4 CONECTIVIDAD 5G | WiFi6 | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 2.0 MULTIMEDIA Parlante, HDR10+, aptX HD SEGURIDAD Sensor de huella óptico bajo pantalla, reconocimiento facial AUTONOMÍA 4800 mAh | 66W de carga

El acabado de vidrio e la parte trasera es mate y repele mejor las huellas dactilares | Fuente: RPP

Honor 70: un diseño que ya hemos visto

Sí, es un Honor 50 a todas luces y no está mal. El diseño de ese modelo – inspirado en el Huawei P50 Pro – es funcional, cuidado y simple. A diferencia del modelo que revisamos en 2021, el acabado trasero es mate y elimina el registro de huellas dactilares.

Los botones de bloqueo y volumen cerca a los lentes traseros | Fuente: RPP

Otra de las sutiles diferencias es la reubicación de los sensores fotográficos en ese “par de ojos” que sobresalen en la tapa trasera. Al eliminar el macro y darle esa facultad al lente gran angular, la cámara principal se coloca por debajo del sensor de profundidad; mientras que el otro ente convive con el doble flash LED.

El sensor de huellas se ubica muy cerca del borde inferior | Fuente: RPP

El resto de la estética es de manual: botones de volumen y bloqueo a la izquierda, ingreso para la SIM al lado del puerto USB-C y el parlante en el borde inferior, sensor óptico de huellas a poca distancia del final del panel y curvas por todos lados. Una pena que no tengamos certificación IP oficial para este equipo.

Honor 70: la insistencia con los bordes curvos

Bordes curvos, como los del Honor 50 | Fuente: RPP

No he ocultado mi extrañeza en otras reseñas al ver que una marca decide implementar algo “bonito” por encima de lo “funcional”. Este OLED gana muy poca densidad de pixeles y extensión frente al Honor 50, pero se queda con este concepto que suele dar problemas en las esquinas.

La calidad de colores en el panel es sobresaliente

De repente soy el único, pero me voy a desahogar. Por lo general, cuando uso teléfonos de pantalla curva como el S22 Ultra, este Honor 70 o cualquier otro, la esquina inferior derecha confunde mi toque al intentar grabar un audio de WhatsApp con manos libres – el gesto de “anclar” el candado hacia arriba” – por el del “Asistente de Google”. Cada vez que quiero enviar un mensaje de voz, termino hablando con Google.

Siempre me pasaba esto: swipe hacia arriba y "Google Assistant" | Fuente: RPP

Más allá de este defecto – reitero, de repente soy yo el defectuoso -, tenemos un panel tan cumplidor como el anterior. Buen color, respuesta buena a los toques y excelentes ángulos de visión son atributos que este equipo replica del modelo anterior.

Honor 70: Magic UI se esfuerza por tomar distancia

Llevamos Android 12 con Magic UI 6.1 | Fuente: RPP

Android 12 es la piedra angular de este Magic UI 6.1, un salto que ya habíamos comentado en la reseña del Magic4 Pro. Bajo las evidentes líneas de EMUI, Magic UI busca atraer la experiencia de Google a este entorno.

La "Carpeta extendida" es una herencia de EMUI, pero resulta conveniente en este Honor 70 | Fuente: RP

Hablamos de una capa simple, con poca carga de herramientas y “caminos secretos” contados - las apps flotantes, la barra lateral y el acceso con una sola mano -. Lo cierto es que hay pocas condiciones que, por software, Honor puede proponer al mercado. Una de ellas es la posibilidad de “agrandar” la carpeta de apps en el escritorio, algo aprendido de EMUI que ya tenemos en Magic UI. Mantenemos el administrador de sistema, el explorador de archivos, el bloc de notas y todas aquellas apps que podemos encontrar, sin problemas, en el Play Store.

Contamos con 120 hercios en tasa de refresco | Fuente: RPP

En términos de navegación, el sistema de gestos es eficiente, aunque extrañamos un gesto adicional para bajar la pestaña de notificaciones. Cuando estamos en el escritorio y hacemos un barrido hacia abajo, se abre una barra de búsqueda. Solo nos queda arrastrar la barra superior manualmente, una desventaja frente a la capa base de Android y usada por casi todas las constructoras.

Podemos habilitar la barra lateral en ambos bordes | Fuente: RPP

Si bien Magic UI es una capa simple y directa, aún tiene esas ausencias que no se suplen solo con apps. Por ejemplo, la manera en que Magic UI expone la métrica obtenida por la batería no menciona la cantidad de tiempo que hemos usado el equipo sin conectarlo, ni tampoco unifica el tiempo de pantalla si hemos usado el equipo de un día para otro.

Honor 70: una mejora en cámaras

De arriba hacia abajo: lente ToF, lente principal, gran angular y doble flash LED | Fuente: RPP

Honor no se ha reservado detalles con la inclusión de este sensor Sony IMX800 para la cámara de 54MP. Si bien podría sonar un retroceso en métrica frente al Honor 50, resulta siendo un avance en calidad fotográfica e interpretación de color. Vemos un muy buen trabajo en HDR y texturas.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 3X | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 3X | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 8X | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 10X de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 4x | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 8x de noche | Fuente: RPP

El lente gran angular no solo va bien en varias condiciones lumínicas, sino que también añade el sistema “super macro” de manera automática al acercarnos al objetivo.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo supermacro | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo supermacro | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo supermacro | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo supermacro | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo supermacro | Fuente: RPP

El lente delantero suele ser un poco temperamental, y he tenido algunas sobre exposiciones en disparos automáticos. Para retratos ha resultado muy confiable, perfilando bien el rostro y dando una agradable sensación de desenfoque.

Foto con lente delantero en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero en modo retrato de noche | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Tuve algunos registros sobre expuestos en mis pruebas | Fuente: RPP

El video anda bien, pero parece que tenemos un recorte excesivo en el encuadre, tanto en el lente principal como en el delantero.

VIDEO: Esta es la herramienta SOLO CUT del Honor 70 | Fuente: RPP

El modo “Solo Cut” me parece un elemento interesante, pero debería estar más a la mano, o estar programado dentro del apartado video. En concreto, el equipo graba un video horizontal y hace un “framing” para calzar el movimiento del sujeto en un reencuadre vertical. Es como grabar video horizontal y vertical al mismo tiempo. Va bien, y creo que podría aliviar el trabajo de quienes buscan una herramienta similar para redes. Solo recuerda mantener un encuadre hasta los 2X de zoom.

Honor 70: Un rendimiento que puede mejorar

Este es el resultado de Geekbench con el Honor 70 | Fuente: RPP

No es una mala combinación de componentes, pero me sorprende ver cómo este 778+ 5G con 8GB de RAM ha tenido ligeros hipos en mi uso diario. En algunas ocasiones he notado que las apps que abría tras la multitarea se quedaban “pegadas” o sin respuesta. Entiendo que el “Turbo RAM” funciona mejor en unidades de almacenamiento más veloces, por lo que me inclinaría a pensar que estamos frente a una UFS 2.X o alguna similar, pues se sacrifica un poco de performance al tener este boost.

;is pruebas de velocidad en 5G y WiFi6 | Fuente: RPP

Más alá de eso, la conectividad ha sido un puño con este equipo, logrando buenas cuotas en 5G NSA local y consistencia con el hotspot en roaming durante mi reciente viaje a Buenos Aires. Realmente me sorprende ver lo bien que va en redes este Honor, y además con la manera en que los periféricos se atan al dispositivo de manera sólida.

La configuración de opciones en el módulo de cámara | Fuente: RPP

La multimedia va un poco mermada por la ausencia de parlantes estéreo en el sistema, aunque podemos añadir audífonos BT y contar con una salida respetable, gracias al aptX HD de Qualcomm. Tampoco tenemos radio FM, aunque sí podemos conectar una unidad externa por USB-C para importar o exportar archivos.

Para edición de video en CapCut, el equipo se ha portado bien | Fuente: RPP

El reconocimiento facial funciona sin problemas; y el sensor de huellas, pese a estar ubicado en una región algo incómoda, es rápido y eficiente. Estamos ante un rendimiento que, por momentos, no parece ser consistente. Espero que sea un tema del software y que pueda pulirse en actualizaciones.

Honor 70: una autonomía tremenda

Una carga muy veloz y una autonomía sostenida | Fuente: RPP

Los 4800 mAh nominales de esta batería me han servido para mucho, y debo confesar que he pasado mucho tiempo sin conectarme a la pared para confirmar la eficiencia de esta combinación de componentes. He pasado jornadas de día y medio con un 10% de sobra, sin bromas.

Este es el cargador 66W incluido en la caja | Fuente: RPP

Entiendo que no ha sido el uso más intenso, pero esto me da la seguridad de decirte que tendrás, al menos, un 20% de sobra si le das de alma al Honor 70. Lo bueno es que, a diferencia del modelo previo, tenemos finalmente un cargador de 66W que añadirá 45% de energía en 15 minutos con la batería desde cero y hasta 80% en media hora.

Honor 70: ¿vale la pena?

No está tan lejos del Honor 50, pero es mejor en varias cosas | Fuente: RPP

Honor sigue apostando, con rudeza, en una saga difícil para cualquier marca. Por un lado, compite contra la omnipresencia de Xiaomi, la reputación de Samsung y la “vieja confiable” Motorola con condiciones similares. Sus atributos ayudan a que el usuario la mire con otros ojos: 5G, gran diseño, un combo de cámaras muy bueno y una autonomía envidiable.

Sin embargo, el salto frente al Honor 50 no cayó tan lejos, y el software tampoco ayuda a que decidamos por este smartphone. Va a depender del precio y la oferta que puedas obtener. Yo lo pensaría.

* Equipo cedido por Honor Perú desde el 29 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 2299 soles por lanzamiento en su versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno.