El Honor X6s es el modelo dedicado para la gama baja de Honor en Perú. | Fuente: RPP Noticias

La irrupción de Honor al mercado de celulares tras su ruptura con Huawei ha escalado de forma rápida. Con equipos en las gamas altas y medias, solo le faltaba llegar a las bajas y ha empezado a hacerlo con su familia X.

Como tal, y luego de reseñar el Honor X8, tenemos en NIUSGEEK un nuevo equipo destinado para quienes tienen un presupuesto más ajustado, el Honor X6s. A primera vista, un equipo que parece que ya hemos visto, pero con una potencia más equilibrada de acuerdo con el precio. ¿Podrá convencernos?

Especificaciones del Honor X6s

Más Información

Sistema Operativo: Android 12 MagicUI 6.1

Tamaño Pantalla: LCD 6,5" HD+

Procesador: Helio G25

Memoria RAM: 4 GB

Memoria ROM: 128 GB (expandible)

Batería: Li-Po 5.000 mAh - Carga 10W Fast charging

Cámara: 5 MP f/2.2

Conectividad: 4G Wi-Fi ac Bluetooth 5.1 NFC Minijack USB-C

Características: Lector de huellas en el lateral

Entrada auxiliar: No

Memoria expandible: No

Sintonizador digital: No

El Honor X6s estuvo en prueba por casi un mes. | Fuente: RPP Noticias

Diseño

En líneas generales, este Honor X6s toma mucho del X8 en cuanto a colores y la disposición de sus cámaras traseras. Es elegante y ten por seguro que más de un despistado te preguntará qué modelo de iPhone es. Lo que sí debo decir es que, al tacto, se sienten las diferencias en la calidad. Nada inesperado tomando en cuenta la diferencia de precios.

El material trasero es de plástico con semicurvas planas. Nuestro modelo es mate plateado, pero con un tornasoleado agradable que le da toques de azul y morado.

El módulo de cámaras traseras es un cuadrado sobresalido (de muy bajo perfil) en la parte superior izquierda. Allí lleva sus tres lentes y el flash.

Este módulo lo hemos visto ya en el X8. | Fuente: RPP Noticias

Por los laterales, llevamos principalmente por el lado derecho los botones de incrementar/disminuir volumen, además del sensor de huellas que también funciona para bloquear el equipo. Adelanto que el equipo funciona correctamente en ese apartado.

Por el izquierdo, simplemente la ranura para SIM (es posible añadir dos) y la tarjeta microSD.

El grosor y el panel derecho del equipo. Se puede apreciar que su módulo trasero casi no sobresale físicamente del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Por el lateral inferior tenemos la mayor cantidad de características. Comienza con su siempre necesaria entrada de audífonos 3.5 mm (aunque la caja no los traiga), un botón de reinicio, el puerto USB-C y el único altavoz del equipo. Este también es cumplidor y tiene un buen sonido, pero su ubicación siempre complica si es que, por ejemplo, estamos jugando con el equipo en horizontal.

Nuestra conexiones inferiores en el Honor X6s. | Fuente: RPP Noticias

La pantalla es LCD con un tamaño de 6,5”. Lo siento un poco opaco en algunas situaciones, pero de forma general no he sentido ningún error con ella, más que la falta de un poco de brillo en exteriores. Viene recubierta con un plástico de fábrica.

Su parte superior está liderada por el notch en forma de gota para nuestra cámara frontal de selfies.

Honor X6s y su pantalla. | Fuente: RPP Noticias

El peso es de 194 gramos, influenciado posiblemente por su batería de 5000 mAh del que hablaremos más adelante. El Honor X6s es cómodo en la mano, no es muy pesado como parece y no se ensucia con las huellas, además porque también podemos resguardar el equipo con su funda transparente incluida.

Algo importante a señalar es que este modelo en particular es X6s porque tiene 128GB de almacenamiento interno. El X6 estándar llega a 64GB. No hay otra diferencia extra entre ambas.

En general, un diseño que atrae más allá de las similitudes que tenga con otras marcas.

Rendimiento del X6s

El equipo no es el más ágil del mercado, pero cuenta con buenos pro y un contra en particular del que ya no estaba acostumbrado.

El Honor X6s llega con un procesador Mediatek Helio G25, acompañado de una RAM de 4GB sin opción a Honor Turbo (la tecnología de la empresa para prestarse memoria del almacenamiento interno como si fuese RAM).

En el desempeño, he sentido que el equipo tiene hipos, aunque no frecuentes. En dos oportunidades tuve que reiniciar el teléfono porque 1) el botón de desbloqueo me arrojaba una pantalla sin ningún item y 2) porque WhatsApp no abría por ningún motivo y sin explicación alguna sin tener ninguna otra app en segundo plano.

Más allá de ello, el multitasking que nos permite hacer es el que deberíamos esperar en estas gamas de entrada: alternar entre redes sociales y una que otra app que acompañe. El navegar entre menús, carpetas y configuraciones también es decente, sin ser sobresaliente.

No exageré instalando apps para la prueba del Honor X6s. | Fuente: RPP Noticias

Y me parece curioso porque en algunos juegos, el celular se comporta de manera, me atrevería a decir, sobresaliente. Por ejemplo, con el Pokémon Unite pude jugar a una tasa de 60 cuadros por segundo en una calidad gráfica baja sin que el desempeño tambalee. No esperaba esto para nada. Para el Call of Duty: Mobile, ya había cierto recelo incluso en la misma calidad de gráficos, pero tampoco era para asustarse en las caídas de frames.





Pude jugar tranquilo al Pokémon Unite de forma fluida. | Fuente: RPP Noticias

Un punto fuerte es que es llega con el moderno Android 12 con la capa propia de la compañía llamada MagicUI en su versión 6.1. En lo particular me gusta que sea una capa sencilla y poco invasiva, además que tener uno de los sistemas más recientes otorgan mayor seguridad al modelo.

Debo recordar que Honor permite la instalación de todos los servicios de Google, por si alguien aún tema que esta marca se encuentre en alguna situación similar a la de Huawei.

En la PlayStore a punto de descargar más apps. | Fuente: RPP Noticias

La pantalla es correcta en tamaño y los colores son resaltantes en imágenes, por lo que poco me costó adaptarme a ella para la multimedia. Contamos con una tasa de refresco convencional de 60 hercios, acorde a la potencia que nos entrega el hardware.

El Honor X6s tiene bordes un poco grandes, único detalle que cambiaría. | Fuente: RPP Noticias

Una de las promesas de la compañía con el Honor X6s es la de la gran autonomía y, efectivamente, la ha cumplido a cabalidad. 5000 mAh para un gama de entrada es brutal y el equipo ha trabajado conmigo hasta dos días sin necesidad de cargarlo (claro, sin jugar). Eso sí, al momento de hacerlo tomate tu tiempo porque contamos solo con un cargador de 10 W del que ya me había desacostumbrado: en media hora, me cargó un 20 % del total. Ve dándote una idea.

En relación a la fotografía, contamos con un sensor de 50MP gran angular y dos lentes de 2MP para el macro y la profundidad. En la parte frontal, lleva un lente de 5MP.

Siento que los 50MP son engañosos y se debe más a un procesamiento del CPU que poseemos y que ya lleva varios años en el mercado. No se me malinterprete: las fotos, en general son correctas para la gama en la que estamos, pero el número puede hacer que los usuarios exijan más detalles en ellos.

Foto nocturna sin edición. | Fuente: RPP Noticias

Foto con la cámara trasera en su versión estándar. | Fuente: RPP Noticias

Los colores son más agradables con iluminación natural y un buen brillo del sol, aunque en interiores tampoco decae.

Foto con la cámara principal en el día. | Fuente: RPP Noticias

Interiores con la cámara trasera. | Fuente: RPP Noticias

Foto estándar y un zoom digital de 6X, el máximo posible. | Fuente: RPP Noticias

El lente supermacro disponible. | Fuente: RPP Noticias

Quien si sufre un poco más es la cámara de selfies, que entrega tomas un poco borrosas y que sí sufrirá fuertemente con la ausencia de luz.

Selfie con luz natural. Selfie con poca luz en interior. | Fuente: RPP Noticias

Selfie nocturno con luz artificial.

Selfie nocturno con poca luz. | Fuente: RPP Noticias

En video, contamos con una opción máxima de grabación de 1080p a 30 cuadros por segundo y un estabilizador digital que trabaja sin sobresaltos.

Y para finalizar, en lo personal, me desagrada el precio. 799 soles por el equipo en la tienda de Honor no me parecen un monto justo, aunque entiendo que la marca lo pone alto para alentar la compra del equipo con operadoras. Sin embargo, son cada vez más los usuarios que prefieren un equipo desbloqueado a uno con contrato, por lo que esto podría desanimar a más de uno (y no los culpo).

¿Vale la pena el Honor X6s?

Este Honor X6s tiene características más que convincentes teniendo en cuenta que está pensado para la gama de entrada, pero su precio de lanzamiento hace que te olvides de ellas. Es bonito, tiene una gran autonomía y su potencia te bastará para las redes sociales básicas, pero su costo es desalentador, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el X7, su hermano de la gama media baja, cuesta solo 100 soles más y llega con más potencia.

Si lo consigues a un promedio de 600 soles sin tantas trabas (renovación de equipo sin contratos de planes pospago), lo tendría en cuenta para un obsequio a una persona no tan exigente. Pero por 799 soles, sacrificaría el diseño y escogería otra opción en el mercado.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.