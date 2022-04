El equipo ha sido presentado en el mercado peruano este 28 de abril. | Fuente: Honor.

Honor sigue a la caza de la gama media y está trayendo equipos que buscan tener su propio diferencial, ya sea en su estilo, en sus especificaciones o, ¿por qué no?, en ambos.

En este sentido, hemos tenido la oportunidad de probar el Honor X8, un modelo que resalta desde la primera vista con un diseño atrayente, pero que busca no quedarse corto en su potencia para competir con los más aguerridos representantes de la calidad-precio. ¿Le alcanzará para hacerse un puesto en el mercado? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Especificaciones del Honor X8

Procesador: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)

GPU: Adreno 610

SO: Android 11 con Magic UI 4.2

RAM: 6GB + 2GB de RAM Turbo

ROM: 128GB

Dimensiones: 163,4 x 74,7 x 7,5 mm

Peso: 177 g

Pantalla: LCD IPS, 90Hz - 6,7 pulgadas

Cámara principal: 64 MP, f/1.8, (gran angular), 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular), 2 MP, f/2.4, (macro) y 2 MP, f/2.4, (profundidad)

Cámara frontal: 16 MP f/2.45

Batería: 4000 mAh con una carga rápida de 22.5W

Diseño

El Honor X8 es un equipo que busca atrapar por la mirada y déjenme decirles que lo logra.

De manera consciente o no, el modelo luce cercanamente parecido al iPhone, manteniendo primordialmente un diseño ligero, cómodo y elegante.

La comparativa comienza desde la parte trasera, con una unidad gobernada por un gris mate (aunque con cierta brillantina) que refleja la luz en degradé melón, turquesa y celeste.

Acercamiento al panel trasero del Honor X8. | Fuente: RPP Noticias

Me gusta que no sea un "atrapahuellas", permitiéndonos el manejo sin temor a estar ensuciándolo en cada momento.

El diseño se complementa con el módulo de cámara trasera, el cual se inspira en el diseño clave de los de Cupertino, con sus cuatro sensores en la parte superior derecha del equipo, en un base de color gris metálico que sobresale ligeramente del cuerpo.

Los lentes del módulo principal del equipo. | Fuente: Honor

Su panel frontal es una pantalla LCD con tecnología cuyo funcionamiento analizaremos en el siguiente apartado. En cuanto a tamaño, el esperado para la fórmula ligera y concentrada, además de una posición clara para la cámara frontal del modelo.

La pantalla del Honor X8 en comparación de nuestra mano. | Fuente: RPP Noticias

El grosor de 7.5 mm, asimismo, mantiene biseles de aluminio resistentes y curveados que encajan perfectamente en el diseño del Honor X8. Es un equipo que sí o sí atraerá la vista de los curiosos y extraños (en el mejor sentido posible).

El grosor del Honor X8. | Fuente: RPP Noticias

Hablemos de la distribución de laterales. En la parte superior, podemos encontrar bocinas centrales junto a un micrófono. En el lado derecho, se encuentran los botones de +/- junto al sensor de huellas dactilares, en una ubicación que se ha convertido en mi favorita.

El lateral derecho y el módulo de cámaras "sobresalido". | Fuente: RPP Noticias

Por el lado inferior, tenemos el puerto jack de 3.5 mm (gracias por incluirlo), un puerto USB-C y bocinas. El lado izquierdo solo mantiene el puerto para el SIM y una tarjeta microSD.

El lateral inferior. | Fuente: RPP Noticias

El estilo del Honor X8 es más que resaltante en la gama media, incluso más allá de las comparaciones que puedan surgir inicialmente con los equipos de la manzana mordida. Será un punto clave para quienes gusten lucir sus equipos personales.

El Honor X8 tiene un gran estilo que puede enamorar a muchos usuarios. | Fuente: RPP Noticias

Performance

De manera general, el Honor X8 ha dejado grandes impresiones con la configuración con las que sale al mercado.

Por el lado del procesador, contamos con el ya referente de la gama Snapdragon 680. Su potencia sigue siendo inferior al de las generaciones anteriores a la pandemia (digamos que la COVID-19 tiene la culpa por impulsar la crisis de chips a nivel mundial), pero lo compensa con una tecnología más moderna y la mejora en otros puntos clave.

A esta parte central le tenemos que añadir los 6GB de RAM físico más las 2GB de RAM virtual que toma prestado Honor del almacenamiento interno de 128GB gracias a su propiedad denominada 'RAM Turbo'. Si bien es cierto, no podemos activarlo manualmente, este préstamo sí se ve reflejado al momento del multistaking, siendo muy cómodo la navegación y la apertura de apps en el teléfono. Debido a ese punto, lo siento en ventaja frente a otros equipos del rango para el trabajo diario. Además, también debemos recordar que no necesitaremos andar borrando archivos para disponer de este espacio para su uso (es un cantidad dedicada por defecto) y que hasta la función de gestos con los que funciona el teléfono explotan la sensación de fluidez.

Regresando al tema de potencia, las pruebas con juegos del mercado como Call of Duty Mobile y Pokémon Unite con esta configuración son convencionales: una tasa de cuadros que puede llegar a 60, pero con gráficos promedio. Poniéndolos recursos HD, los juegos lucen mejor.

Su clásico benchmark técnico del equipo con Geekbench. | Fuente: RPP Noticias

El software entregado en el equipo es el Android 11 con una capa de personalización Magic UI 4.2. La empresa ha prometido actualizar pronto al equipo a la última versión de Android, por lo que aún no contamos con esta fórmula de lanzamiento con el equipo. Esperemos que no se retrase demasiado ya que perdería muchos puntos en ello. Detalle vital es recordar que los equipos Honor mantienen todos los servicios de Google.

Un poco de la interfaz del Honor X8. | Fuente: RPP Noticias

Si bien es cierto, la pantalla no es la más grande del mercado, creo que la IPS LCD luce muy bien en el equipo, viéndose beneficiada muchísimo por la densidad de pixeles, el brillo y por la tasa de 90 hercios de refresco, la cual llega por predeterminado en rango dinámico (adecuándose según la actividad que realice el usuario). En el uso cotidiano, se siente versátil, ligero y da la impresión de que va de sobrado.

Para la multimedia, la sensación se mantiene, con una buena resolución, un sonido alto y con colores fieles que tendrán buen recibimiento entre sus usuarios.

Los símbolos del sistema se ubican en la parte superior izquierda. | Fuente: RPP Noticias

Sin embargo, el tema que puede chocar negativamente es la batería. Los 4000 mAh me han quedado ‘cortos’ en un día pesado de actividad fuera de casa. La actividad en pantalla ha sido de aproximadamente 5-6 horas con una carga al 80 %, hecho que me dejaron ajustados en una salida. Si trabajas en oficina, casa o tienes un power supply junto a ti, podrías pasar por alto este contra.

Honor trata de compensar este tema con la carga rápida de 22.5W, la cual no es alta, pero que funciona bien con la capacidad de la batería, cargando en 10 minutos hasta un 20 %, el 50 % en media hora y el 100 % en un promedio de una hora.

Un vistazo a la batería un día convencional. | Fuente: RPP Noticias

El apartado fotográfico también tiene buenos aspectos a favor en su desempeño en general.

La cámara trasera de 64MP tiene puntos de mejora en su modo automático, especialmente por cierta sobrexposición, pero al aplicar la ‘alta resolución’, se luce con buenas tomas tanto de día como de noche.



Foto en modo automático. | Fuente: RPP Noticias

Modo automático. | Fuente: RPP Noticias

Foto en Alta Resolución. | Fuente: RPP Noticias

Foto en alta resolución | Fuente: RPP Noticias

Foto en Alta Resolución de noche. | Fuente: RPP Noticias

Cierta sobrexposición del sensor principal. | Fuente: RPP Noticias

Hablando del modo nocturno, trata mejor la poca luz que hay en nuestras capturas, pese a demorar hasta 5 segundos en realizar la toma.

Foto en modo Noche. | Fuente: RPP Noticias

Modo Noche. | Fuente: RPP Noticias

Otra toma en modo Noche. | Fuente: RPP Noticias

El teléfono también añade un ultra gran angular, un detalle que no entiendo por qué está desapareciendo en equipos de esta gama.

Foto en modo automático. | Fuente: RPP Noticias

Foto con gran angular. | Fuente: RPP Noticias

El macro también trabaja muy bien, con tomas claras y concisas incluso sufriendo de luz.





La clásica flor para la toma macro. | Fuente: RPP Noticias

La cámara de selfies suele tener sus deficiencias con los detalles, pero rinde de manera adecuada en términos generales.

En cuanto a su modo bokeh, me han tocado algunos bordes mal desenfocados en ciertas tomas, con cierta lentitud en su inteligencia.

Foto selfie en automático. | Fuente: RPP Noticias

Selfie con modo bokeh. Algunos bordes se difuminan con mi cabello. | Fuente: RPP Noticias

Finalmente, los selfies nocturnos me han gustado más y tienen mejor aprovechamiento de los detalles que las imágenes realizadas con el sensor principal en modo automático.

Selfie nocturno en modo automático. | Fuente: RPP Noticia

Selfie nocturno. | Fuente: RPP Noticias

El video tiene sus propias dualidades. Me gustan los detalles añadidos como la pantalla dual, permitiéndonos grabar a la vez con la cámara frontal y trasera, pero me sigo quedando ‘con la espina’ de no poder llegar a grabar en 1080p a 60 cuadros por segundo. También me gustaría añadir que su estabilización es decente, sin mayores sobresaltos.

Ejemplo de la cámara dual del teléfono. | Fuente: RPP Noticias

De acuerdo con los precios concedidos por la marca, el Honor X8 llegará a Perú a un precio de 999 soles con un accesorio de regalo (audífonos bluetooth o cepillos eléctricos). Su valor real en el mercado será de 1199.

¿Vale la pena el Honor X8?

El Honor X8 logra traer un punto que ya se estaba olvidado en la gama media: la estética. Si bien es cierto, sus configuraciones son, en el papel, estándar, sobresale por su diseño e incluso por su fluidez día a día. Eso sí, tiene un fuerte ‘pero’ en la autonomía, aunque, en las manos correctas (y gracias a su precio de preventa más que bondadoso), puede convertirse en uno de los preferidos del mercado.

* Equipo cedido a préstamo por Honor Perú del 04 al 11 de abril de 2022. Precio regular: 1099 soles con probabilidades de encontrarlo a menor precio en operadoras.



