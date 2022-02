Huawei renueva su portafolio enfocándose en la oficina inteligente. | Fuente: RPP

Huawei arrancó la previa de esta edición del Mobile World Congress de Barcelona (MWC 22) con su apuesta por la oficina inteligente, apoyándose del Super Dispositivo y de nuevas PCs, laptops, tablets e incluso impresoras.

NiusGeek estuvo presente en el lanzamiento de Huawei y pudo experimentar de primera mano los nuevos dispositivos.

El Super Dispositivo

Es una solución de software que permitirá mayor compatibilidad entre PCs y laptops de la compañía con otros dispositivos como tablets y celulares.

Es muy simple de configurar y nos ha sorprendido, entre otras cosas, cómo un celular o laptop conectado con la app aparece como un dispositivo de almacenamiento local (digamos, un disco duro en la laptop) sin necesidad de cables. También es posible realizar, desde la PC, una búsqueda de archivos en múltiples dispositivos.

La búsqueda AI permite buscar en varios dispositivos a la vez. | Fuente: NiusGeek

El Super Dispositivo también llegará como una actualización de software a modelos previos de PCs Huawei.

Huawei MateStation X, una All In One diferente

Es una computadora All in One con una pantalla touch de 10 puntos de 28.2 pulgadas con resolución 4K+.

Tiene una bisagra dinámica y no tiene puertos visibles en la parte trasera.

La MateStation X de Huawei en el MWC 22. | Fuente: NiusGeek

La MateStation X fue uno de los nuevos dispositivos de Huawei que más llamó la atención entre la prensa extranjera.

Entre todas las All in One, parece una de las más interesantes respuestas a Apple en este categoría.

Huawei MatePad Paper, por los eBooks

También sorprendió ver este producto. Huawei ahora va por los eBooks con la MatePad Paper, una tablet con tinta electrónica.

Esta cuenta con una pantalla de 10.3”, pero no solo se limita a ser un lector de libros. La compatibilidad con el M-Pencil también hace que sea posible hacer apuntes en la tablet. Y a muchos periodistas les agradará otro detalle: tiene grabadora de voz.

La MatePad Paper de Huawei, la incursión de la compañía en los lectores de eBooks. | Fuente: NiusGeek

Además, incluye el soporte para instalar apps vía AppGallery. Una propuesta muy interesante.

Huawei MateBook E: nueva 2 en 1

La MateBook E es tanto una tablet con una laptop. Se trata de una laptop-tablet con Windows con pantalla OLED.

Junto al Huawei M-Pencil, se perfila como una alternativa interesante para crear contenido, especialmente diseño, y entretenimiento gracias a su pantalla OLED.

La MateBook E de tablet. | Fuente: NiusGeek