NIUSGEEK tiene a prueba los modelos NOVA de Huawei | Fuente: RPP

Huawei ha afrontado los nuevos retos del mercado móvil con un particular sentido de la oportunidad. Frente a las limitaciones impuestas por Estados Unidos, la marca china sigue apostando por un presente en el que empujar su propio ecosistema de soluciones es el propósito claro. Como parte de esa dirección, mantiene modelos en todas las gamas comerciales, y la saga “Nova” es la que empuja de manera entusiasta esto. NIUSGEEK tiene a prueba dos modelos, para determinar cuál sería el que mejor se ajuste a tus necesidades lejos de Apple y Google. ¿Vale la pena ir por el Nova 10 o por el Nova 10 Pro?

HUAWEI NOVA 10 NOVA 10 PRO DIMENSIONES 162.2 x 73.9 x 6.9 mm | 168 gramos 164.2 x 74.5 x 7.9 mm | 191 gramos PANTALLA OLED 6,67" 120Hz 1080 x 2400 OLED 6,78" 120Hz 1080 x 2652 OS EMUI 12 sin Google Play Services CPU Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) GPU | RAM Adreno 642L | 8GB ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB UFS 2.2 | Sin expansión por microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.9, 27mm, PDAF CÁMARA UGA 8 MP, f/2.2, 112˚ autofocus SENSOR TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA SELFIE 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ + 8 MP 52mm f2.2 AF CONECTIVIDAD 4G | WiFi6 | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 2.0 MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Panel HDR10 SEGURIDAD Sensor óptico de huellas bajo pantalla, sensor de proximidad AUTONOMÍA 4000 mAh | Carga de 66W y reversa 4500 mAh | Carga de 100W y reversa

La diferencia en el frontal del Nova 10 Pro - arriba - y el Nova 10 - abajo - | Fuente: RPP

Huawei Nova 10 y Nova 10 Pro: diseño premium para la gama

No son teléfonos que pasen desapercibidos. Pata empezar, Huawei destina un look continuista a la décima generación de los Nova, recogiendo detalles del Nova 9 y el P50 Pro, en combinación con acentos dorados y bordes redondeados. Es un acabado muy estético y diferenciado.

La tapa trasera texturizada con el logo de la saga | Fuente: RPP

Difieren por muy poco en medidas, pero ambos guardan la misma configuración en hardware: botones de volumen y bloqueo al lado derecho, parlantes estéreo, bandeja nanoSIM en la base conviviendo con el puerto USB-C de carga y datos, laterales curvos y un arreglo de cámaras rodeado por anillos dorados que llevan inscritas sus credenciales: 50MP de cámara, la apertura y el sistema IA potenciando los lentes.

El diseño de ambos equipos es casi idéntico, conn excepción de su tamaño | Fuente: RPP

El Nova 10 Pro destaca un poco más el arreglo trasero, y se siente más denso de materiales al agarre. Ambos cuentan con una espalda de vidrio poroso que genera una liega fricción con las yemas de los dedos. Igual tienes funda de silicona en el empaque, así que depende de ti lo que quieras sentir.

Huawei Nova 10 y Nova 10 Pro: Una buena pantalla

La pantalla AMOLED es de un estupendo color | Fuente: RPP

Si bien manejan la misma tecnología AMOLED; hay un factor singular en la calibración de ambas pantallas. Por un lado, la pantalla del Nova 10 es ligeramente más fría que el modelo Pro, que suele tener tintes más cálidos cuando nos encontramos con entornos claros. Fuera de eso, ambas pantallas son de muy buena luminosidad, contraste y ángulos de visión.

La pantalla del Nova 10 Pro - abajo - tiene un ligero tono más cálido que la del Nova 10 - arriba - | Fuente: RPP

Sobre pantalla, hay dos elementos divisores en ambos equipos. Por un lado, el panel en el modelo Pro es ligeramente más grande y, con ello, gana un poco más en resolución horizontal sin diferir mucho del Nova 10. Por otro, la inclusión de un sistema doble de lentes delanteros alineados a la izquierda hace que el Pro se diferencie de la cámara selfie al centro del Nova 10.

Reitero: por hardware, ambos equipos destacan.

Huawei Nova 10 y Nova 10 Pro: hablemos del software

En ambos equipos encontramos EMUI 12 sobre Android OSP 11 | Fuente: RPP

Ya, llegamos al punto en el que muchos van a fruncir el ceño y decir “pero no tiene servicios de Google”. Pues no, no los lleva preinstalados. Frente a eso, ambos equipos integran EMUI 12 basado en Android 11 OSP y añade los servicios de Huawei para integración con periféricos y descarga de aplicaciones y servicios. Ya he mencionado en otras reseñas que, pese a ello, Huawei hace enormes esfuerzos por integrarse a soluciones populares que ya son compatibles con el ecosistema. Entre esos esfuerzos, destacan las dinámicas desarrolladas con developers a nivel global para empujar en el propio AppGallery las ideas de la comunidad.

EMUI 12 añade gestos para ejecutar tareas desde los íconos | Fuente: RPP

Rappi, varios bancos, el Audioplayer de RPP, y otras apps ya pueden ejecutarse desde el núcleo de HMS sin limitaciones. Sin embargo, y para aquellos más arriesgados con las instalaciones, hay GBox en AppGallery, un entorno que permite instalar apps de Google. Ojo, no digo que debas o no hacerlo, sino que debes tener en cuenta que hay desarrollos disponibles y que, bajo propio riesgo del usuario, pueden ser aplicados. Personalmente no los he usado, pero he visto que Maps, YouTube y otros servicios están disponibles.

La barra superior de EMUI12 tiene dos interfaces distintas: una de notificaciones y otra de accesos rápidos | Fuente: RPP

Más allá de eso, el factor mixto es el APK desde repositorios seguros. En ese caso, las apps de Meta, Netflix, GeekBench, Telegram, Capcut, TikTok, ChatGPT y Microsoft van como una seda en estos teléfonos. También contamos con herramientas propias de Huawei, como Música, Petal Maps, Salud, Link Now o AI Life; aunque también hay espacio para las condiciones personalizadas como el “pop up” con el emparejamiento de periféricos o el doble tap a los audífonos para disparar la cámara, entre otros servicios del ecosistema de Huawei.

El AppGallery ya añade Rappi y otras apps de banco | Fuente: RPP

No es para todos, evidentemente. Pero resulta innegable que Huawei no baja los brazos en la idea del “tercer mercado de apps”, y la asume con entusiasmo. Le falta muchísimo aún. Pero ganas le sobran.

Huawei Nova 10 y Nova 10 Pro: el aprendizaje de Huawei tras Leica

Así lucen las cámaras del Nova 10 y el Nova 10 Pro | Fuente: RPP

El sistema principal es el mismo en ambos equipos: 50MP de lente principal con arreglo RYYB – dos pixeles amarillos reemplazado a los verdes en el arreglo de 4 que ya viene implementándose desde el P30 Pro – y una apertura de 1.9 para mejor ingreso de luz. Las fotos obtenidas con este lente van bien, y acumulan buen detalle cuando usamos el “Modo noche”. En ambos equipos el resultado es idéntico.

Foto con lente principal Nova 10 | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 2X | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 a 10X | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 Pro | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 2X | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 Pro | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 Modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 Modo Noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 Pro | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 3x | Fuente: RPP

Foto con lente principal Nova 10 Pro 10X de noche | Fuente: RPP

Lamentablemente el lente gran angular queda fuera del boost nocturno, pero cumple con buena luminosidad.

Foto con lente gran angular Nova 10 | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular Nova 10 | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular Nova 10 Pro | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular Nova 10 Pro | Fuente: RPP

El lente macro es de 2MP, aunque Huawei se esmera en darle buen cuerpo y detalle.

Foto con lente macro Nova 10 Pro | Fuente: RPP

Foto con lente macro Nova 10 | Fuente: RPP

Foto con lente macro Nova 10 | Fuente: RPP

La cámara selfie gana un poco más de detalle en el Nova 10 Pro, gracias a la inclusión de un sensor extra para la profundidad. Sin embargo, no están tan lejos en el rango GA y 0.8; aunque el cambio a 1x es notable para el modo retrato. Eso sí, el post processing es un poco lento.

Foto con lente selfie Nova 10 | Fuente: RPP

Foto con lente selfie Nova 10 Pro

Foto con lente selfie Nova 10 | Fuente: RPP

Foto con lente selfie Nova 10 Pro con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente selfie Nova 10 con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente selfie Nova 10 Pro con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente selfie Nova 10 en gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente selfie Nova 10 Pro en gran angular | Fuente: RPP

Para video, contamos con grabación 4K incluyendo al lenta gran angular, y sorprende que la estabilización AIS - basada en algoritmos de inteligencia artificial - sea tan agresiva, aunque se basa en recorte electrónico para lograr imágenes con poco balance.

Huawei Nova 10 y Nova 10 Pro: un rendimiento parejo

Rendimiento parejo en GeekBench 6 | Fuente: RPP

En ambos casos, contamos con el procesador Snapdragon 778G de Qualcomm, aunque solo con conectividad 4G disponible debido a las restricciones del bloqueo comercial de Estados Unidos. En este caso, el rendimiento no es “capado”, y contamos con un buen puñado de componentes para empujar la experiencia de productividad: 8Gb de RAM, unidad de almacenamiento UFS y este chip.

Tenemos acceso rápido a herramientas con un swipe | Fuente: RPP

Si bien tenemos conectividad 4G – ojo que todas las operadoras del país tienen esta red -, este par de equipos es capaz de diferenciar redes WiFi 6, lo que nos da mayor estabilidad en redes inalámbricas de generación más reciente. En el caso del Bluetooth, tuve la chance de probar los FreeBuds 5i con ambos equipos y sin mayor problema.

El Audioplayer de RPP está disponible en el AppGallery | Fuente: RPP

La multimedia va bien, incluso con apps que no vienen para descarga en el AppGallery, como Netflix o Disney+. El rápido emparejamiento con FreeBuds o el Sound Joy permiten fluidez en la reproducción.

Así luce GBOx, interfaz para instalar apps de Google. No sentí un equipo lento con este apartado | Fuente: RPP

Si bien la experiencia en EMUI 12 es muy fluida – me encanta la cantidad de swipes que lanzan pequeñas tareas sobre la app en pantalla -, hay algunas inconsistencias en el rendimiento del panel para gestos y toques. Me ha tocado hacer entre 2 a 3 gestos para regresar, debido a que el sistema se congelaba momentáneamente.

El sensor de huellas nos dio 7 respuestas correctas de 10 intentos | Fuente: RPP

El sensor de huellas es rápido, pero aun prefiero el reconocimiento facial de ambos. Van bien, pero hay momentos en los que he notado ligeros “lags”.

Huawei Nova 10 y Nova 10 Pro: vida promedio en autonomía

Cargador de 100W para el modelo Pro y de 66W para el Nova 10 estándar | Fuente: RPP

Son 500 los miliamperes hora que separan a ambos equipos, y es en este apartado en el que el Nova 10 Pro saca a relucir el apellido con un sistema más veloz de carga alámbrica. Sus 4500 mAh son capaces de cargar en 30 minuto a 100W, mientras que el Nova 10 empuja la energía a 66W en 42 minutos para sus 4000 mAh de batería.

En promedio, son equipos que van a estar dentro del día de uso, aunque el Nova 10 tendrá algunos problemas para llegar al final del día con energía de sobra. Lo he tenido funcionando a jornada completa y he llegado a casa con carga entre el 5 y 10%, mientras que el Pro sí respira con un poco más de libertad – entre 15 y 20% de restante al llegar al cargador de la mesa de noche -.

Huawei Nova 10 y Nova 10 Pro: ¿Cuál vale la pena?

Fuera de Android by Google y de iOS, son una buena opción | Fuente: RPP

Algunos dirán que ninguno, debido a la ausencia de Google. Sin embargo, creo que Huawei ha empujado con inteligencia su estrategia de dispositivos con gran acabado y buena autonomía. Creo que el Pro puede ser mi elección personal, pero el Nova 10 es más cercano al concepto “calidad precio”. Con algunos ajustes, ambos equipos pueden responder a tus necesidades. Mi elección sería el Pro, aunque me tocaría sufrir un poco por el software.

* Equipos cedidos a préstamo por Huawei Perú desde el 20 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 2199 soles el Nova 10 8+128GB y 2599 soles el Nova 10 Pro 8+256GB.