NIUSGEEK tiene a prueba al Huawei Nova 9 SE | Fuente: RPP

Huawei ha sabido matizar las condiciones que tiene en el mercado durante los últimos años. Ha sabido diseñar una estrategia que no necesita convencer al usuario de Google, sino al nuevo, y parece que eso no va a cambiar. Tras una serie de modelos que han llamado la atención, la giganta china lanza al mercado un nuevo teléfono enfocado en la gama media y con varios recursos encima. ¿Vale la pena este Huawei Nova 9 SE? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Huawei Nova 9 SE: especificaciones técnicas

HUAWEI NOVA 9 SE TAMAÑO 164.6 x 75.6 x 7.9 mm PESO 191 g PANTALLA IPS 6,78" 1080 x 2388 | 90 Hz OS EMUI 12 basado en Android 11 | HMS CPU Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) GPU Adreno 610 ALMACENAMIENTO 128 GB | expansión microSDXC RAM 6GB CÁMARA PRINCIPAL 108 MP, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 112˚ CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.2, 22mm CONECTIVIDAD 4G | WiFi 5 | BT 5 | GPS | USB-C 2.0 SEGURIDAD Sensor de huella lateral y desbloqueo facial MULTIMEDIA Parlante en la base AUTONOMÍA 4000 mAh | 66W de carga rápida

La tapa trasera exhibe el logo NOVA | Fuente: RPP

Huawei Nova 9 SE: Diseño continuista

El terreno más seguro de Huawei es, sin dudas, su esmerado trabajo de diseño. Estamos ante un teléfono que se soporta conceptualmente en el P50 Pro y el Nova 9, equipos que comparten el molde. Sin embargo, el cambio más evidente está en la eliminación de curvas en los bordes de la pantalla, un elemento que se agradece en el agarre.

Las curvas de la tapa trasera mejoran el agarre del equipo | Fuente: RPP

En concreto, este terminal elimina el puerto de audífonos y añade un lector de huellas en el botón lateral de bloqueo, debajo del control de volumen al lado derecho de la pantalla. En la parte superior se aloja la bandeja nano SIM al lado de la grilla para llamadas – no, no es un equipo con parlantes estéreo -, mientras que en la base descansa el puerto USB-C al lado de la única bocina para multimedia del equipo.

Botones de volumen sobre el sensor de huellas | Fuente: RPP

La tapa trasera refractante repite el patrón de diseño del P50 Pro y el Nova 9, con un arreglo en forma de cápsula, que encierra los 4 lentes del sistema de cámaras.

Huawei Nova 9 SE: IPS a 90 hercios se siente bien

Así luce NIUSGEEK en este panel IPS | Fuente: RPP

Aquí comienzan las distancias con otros modelos. Estamos ante una pantalla IPS de 90 hercios en tasa de refresco y un tamaño de 6,78 pulgadas y resolución Full HD+. Si vienes de un dispositivo con 60 hercios, vas a notar el cambio.

A pantalla completa, TikTok corre sin problemas | Fuente: RPP

En tema de reproducción de colores e intensidad, el panel funciona bien bajo el sol directo. No es lo más brillante de mercado, pero será suficiente para no perder detalles el tomar fotos. Sorprende que mantenga un buen rango de saturación sin llegar a ser incómodo, y casi no hay distorsión en ángulos de visión. Además, responde bastante bien a los gestos y toques de pantalla.

Huawei Nova 9 SE: El elefante en el cuarto

Así luce mi escritorio en EMUI: sin apps de Google | Fuente: RPP

Sí, ya sabemos. No hay servicios de Google. Y realmente se siente, sobre todo si siempre has usado un smartphone con “Android by Google”. Sin embargo, esta versión de Android 11 con EMUI 12 ha sabido suplir algunas ausencias.

Las credenciales de esta versión de EMUI 12 | Fuente: RPP

No es raro ver que, con el tiempo, he aprendido a ceder terreno en este punto respecto a Huawei. Salvo las apps de Google, Rappi y Uber – ojo, en mi rutina – el resto de programas han sabido hallar el camino a esta versión de EMUI mediante APKPure o APK Mirror. Incluso Spotify funciona bajo Connect para lanzar tracks a otros dispositivos.

Binance corre sin problemas en Huawei | Fuente: RPP

Sin embargo, me sigo fijando en las ausencias que no han sido suplidas por Huawei en este tiempo, como HMS para apps como Rappi o un entorno que permita la interacción con domótica – focos Phillips Hue o equipos como TP Link y Nexxt – y hasta una app para podcast siguen siendo grandes omisiones desde Huawei. Más allá de la falta de servicios de Google, me parece más grave no contar con lo mencionado.

Spotify funciona con Connect y permite enviar a Alexa, pero no reconoce Chromecast | Fuente: RPP

Punto a favor: el diseño de EMUI ha simplificado varias cosas y se ha vuelto, cuanto menos, atractivo. Siento que su barra de accesos rápidos es mucho mejor que la que viene por defecto en el Pixel 6 Pro de Google, con mas variantes que la misma desarrollada por la mamá de Android.

La pulcra pestaña de accesos de Huawei | Fuente: RPP

La única recomendación que podría hacer es sobre la integración de Huawei Cloud y, de ser posible, incrementar su almacenamiento un poco. Cada usuario de Huawei recibe 5GB de “nube”, la misma que puede ser revisada desde el primer ítem desplegado en el menú de configuración.

Aquí podemos gestionar el almacenamiento en nube | Fuente: RPP

Desde este apartado, podemos controlar toda la interacción de nuestro equipo con los servicios de Huawei, pero me parece extraño haber llenado un almacenamiento de 5GB, debido a que no pruebo tantos equipos de la marca.

AppGallery se va nutriendo de apps, pero faltan más entornos por presentar | Fuente: RPP

Si quieres ampliar la capacidad de la nube, la cuota anual de 83 soles por 200 GB no me parece tan descabellada, sobre todo porque puedes instalar HMS en tu teléfono Android con Google sin alteraciones. De hecho, mi Pixel 6 Pro tiene instalados los servicios de Huawei y no ha explotado, así que puedo dar fe de que es una convivencia inocua.

Netflix corre sin problemas en este Nova 9 SE | Fuente: RPP

Creo que es un software que puede resultar útil para empresas que basan su gestión en Microsoft Office y herramientas de Meta. Sin Google es inviable, pero con esas dos condiciones creo que hay margen para estudiantes y trabajadores.

Huawei Nova 9 SE: primer lente de tres cifras

Los cuatro lentes del Nova 9 SE en la tapa trasera | Fuente: RPP

La estrategia de Huawei por abrumar con números grandes en cámaras no pasa desapercibida. Contamos con un lente principal de 108 megapíxeles que, afortunadamente, no va mal con el procesador incluido. Me parece que la firma china ha sabido jugar bien con el proceso de imagen, sin necesidad de soportarse en la enorme cifra en la cámara.

Foto de noche con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El lente de 108 atrae demasiado flare | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: RPP

Esto también se confirma con las fotos del lente gran angular con buena iluminación. Sin embargo, de noche sí tenemos ruido evidente.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

La cámara selfie va bien, pero sobreexpone el fondo para acentuar el rostro. En este caso, tenemos una toma ligeramente wide y una principal, pero no hay mayor diferencia en el acabado. Para video, tenemos un límite de 1080p y 30 fps. Ninguna modalidad de grabación nos da 60 cuadros por segundo.

Foto con cámara delantera en modo angular | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

La cámara delantera sobreexpone el fondo | Fuente: RPP

Foto con modo retrato, pero no se activó por la mascarilla | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

Hay un tema que sí quiero evidenciar sobre la cámara. De noche, hay una clara latencia entre el disparo y la foto entregada, al punto de que he obtenido muchos barridos de imagen. Parece que, con menos luz, Huawei ha buscado optimizar la captura de luz sin decirle al usuario que espere un poco más de tiempo para ver el resultado, y eso provoca que me mueva antes de tiempo. Otro punto es que ya retiraron la configuración de los botones de volumen para enfoque y disparo automático, un diferencial que siempre encontraba útil con la firma.

Huawei Nova 9 SE: un rendimiento de buen balance

El Snapdragon 680 4G tiene este rendimiento | Fuente: RPP

Este procesador Snapdragon 680 puede sonar a “un gama media más”, pero su arquitectura de 6 nanómetros alienta la eficiencia en el paso de apps y carga de entornos. No es lo más rápido, pero recordemos que respira bien gracias a los 6GB de RAM que se incluyen en el modelo base.

Con mis apps instaladas, este es el espacio consumido por EMUI 12 | Fuente: RPP

Eso ayuda a que el equipo pueda rendir sin hipos en cada momento, aunque las tareas dedicadas al procesador sí tienen aún un pendiente, sobre todo en proceso de imagen y juegos pesados. Sin embargo, fuera de eso, el equipo va bien en paso de apps.

Control de velocidad WiFi con el Huawei Nova 9 SE | Fuente: RPP

Lo que sí me ha causado sorpresa es que contamos con WiFi 5 en esta versión, especialmente con Huawei y su necesidad de “hiperconectar” el entorno. Afortunadamente, he logrado buenas cuotas de velocidad en casa, y en 4G estamos dentro de lo esperado.

La multitarea va bien y sin hipos entre apps, aunque las más pesadas demoran más | Fuente: RPP

La multimedia tiene sus problemas, sobre todo porque no tenemos radio en este rango de precios, ni tampoco parlantes estéreo. Sí permite ejecutar Disney+, Netflix y otras apps de contenido, pero no contamos con YouTube ni tampoco una plataforma de podcast. Sí, los voy a atormentar hasta que saquen una.

El sensor de huellas es muy veloz y preciso | Fuente: RPP

El sensor de huellas anda bien y va un poco más rápido que el desbloqueo facial. En líneas generales, es un equipo que apunta a lo básico en temas de rendimiento, pero que tiene margen para cosas un poco más exigentes. Eso sí, lejos de Google.

Huawei Nova 9 SE: una con otra en autonomía

En uso regular, el equipo consume 300mA, lo que nos proyecta una vida útil entre las 9 y 11 horas. | Fuente: RPP

4000 mAh en batería no suenan a mucho, y se siente cuando abusamos del equipo y su cámara de 108 megapíxeles y el panel a 90 hercios. En este caso, la vida útil del equipo. En una hora de pantalla, tomando fotos y video, he drenado un 15% de batería y su consumo puede establecerse en 280 mA, así que hablamos de un smartphone de unas 9 a 11 horas de vida diaria en pleno uso.

Contamos con un cargador de 66 W en la caja, bajo la tecnología Super Charge | Fuente: RPP

Lo bueno es que se incluye un sistema de carga de 66W, que permite una carga de hasta 80% en poco más de 20 minutos, según mis pruebas.

Huawei Nova 9 SE: ¿Vale la pena?

Es un buen equipo secundario para colaboradores o estudiantes | Fuente: RPP

Como bien dice el título de esta reseña, hay más argumentos a favor en este equipo, pero siempre acompañados del gran punto en contra de Huawei que, sin dudas, aleja el interés a gran parte de los usuarios.

No es poca cosa lograr este balance en un equipo al precio de este 9 SE, con cámara de 108 megapíxeles, carga de 66 W y 90 hercios en tasa de refresco. Tampoco es poca cosa ignorar la ausencia de 5G, WiFi 6, radio FM y servicios de Google. Difícil recomendar a este equipo como principal, pero fácil de recomendar como equipo corporativo o secundario para pequeñas empresas o creadores de contenido.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 24 de marzo hasta la publicación de la reseña. Precio de salida al mercado: 1 339 soles en el modelo de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, con preventa de 1 149 en la web de la marca.