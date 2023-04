El iPhone X, lanzado en 2017. | Fuente: Unsplash

Apple prepara iOS 17, la nueva versión de su sistema operativo para ser revelada en WWDC 23.

Esta podría ser una versión muy trascendental, ya que retiraría el soporte a varios iPhone y iPad para iPadOS 17, al menos según lo que reporte Macrumors en base a “una fuente con historial probado” en lo que respecta a actualizaciones de software.

¿Qué iPhone y iPad se quedarían sin iOS 17/ iPadOS 17?

📱iPhone 8

📱iPhone 8 Plus

📱iPhone X

📱iPad Pro de primera generación (9.7 pulgadas)

📱iPad Pro de primera generación (12.9 pulgadas)

📱iPad de 5ª generación

¿Qué tan posible es esto?

Con esto, los iPhone lanzados en 2017 perderían el soporte de la nueva versión de iOS, yendo en contra de una política de Apple enfocada a mantener el soporte el mayor tiempo posible.

Recordemos que iOS 16 eliminó el soporte a los iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1° generación), iPhone 7 y iPhone 7 Plus tan solo el año pasado.

Es poco probable, pero si Apple tiene planes muy ambiciosos con iOS 17, existiría la posibilidad de que le cierre la puerta a los iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

En cuanto a los iPad, es mucho más probable que Apple sí quite soporte a los modelos listados. El iPad de 5ª generación funciona con el chip A9, el mismo que encontramos en los ya no soportados iPhone 6S y iPhone 6S Plus. La primera generación de los iPad Pro también funciona con una variante del mismo chip, el A9X.