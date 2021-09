No importa el celular que tengas... esta imagen causa temor. | Fuente: Pexels

Los iPhone 13 ya fueron mostrados al mundo, más rápidos y con algunas nuevas opciones. Pero… ¿qué tanto costará repararlos en caso de un accidente muy común: la pantalla rota.

Apple ya ha publicado los precios de la reparación de pantalla (fuera de garantía) de los iPhone 13 y estos son iguales a los que vemos en los iPhone 12 y iPhone 11, a pesar de que Apple incorpora en sus modelos iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max una pantalla de refresco variable.

Como es comprensible, los modelos Pro Max son los más caros de reparar. El cambio de pantalla del iPhone 13 Pro Max vale US$ 329 en Estados Unidos. Los iPhone 13 Pro y iPhone 13 tienen el mismo precio de cambio de pantalla: US$ 279. En el caso del modelo iPhone 13 mini, la reparación asciende a US$ 229.

La tabla completa: cambios de pantalla en los iPhone 13

Este es el costo de reparación en Estados Unidos de todos los iPhone soportados, desde el iPhone 5c al iPhone 13 Pro Max.

Apple aclara que la garantía no cubre daños accidentales.

Dispositivo Precio (US$) iPhone 13 Pro Max 329 iPhone 13 Pro 279 iPhone 13 279 iPhone 13 mini 229 iPhone 12 Pro Max 329 iPhone 12 Pro 279 iPhone 12 279 iPhone 12 mini 229 iPhone 11 Pro Max 329 iPhone 11 Pro 279 iPhone 11 199 iPhone XS Max 329 iPhone XS 279 iPhone X 279 iPhone XR 199 iPhone 8 Plus 169 iPhone 8 149 iPhone 7 Plus 169 iPhone 7 149 iPhone 6s Plus 169 iPhone 6s 149 iPhone 6 Plus 149 iPhone 6 129 iPhone SE (2020) 129 iPhone SE 129 iPhone 5s 129 iPhone 5c 129

¿Cuánto cuesta cambiar una pantalla de iPhone en el Perú?

Estamos considerando los precios de iShop, premium reseller de Apple en el Perú. Aún no tenemos los precios para reparar los iPhone 13, pero estos deberían ser similares a los de la generación iPhone 12.

Dispositivo Precio (S/) iPhone SE 799 iPhone 6s 799 iPhone 6s Plus 899 iPhone 7 799 iPhone 7 Plus 899 iPhone 8 799 iPhone 8 Plus 899 iPhone X 1,479 iPhone XS 1,479 iPhone XR 1,079 iPhone XS Max 1,699 iPhone 11 1,079 iPhone 11 Pro 1,499 iPhone 11 Pro Max 1,759 iPhone 12 mini 1,299 iPhone 12 1,499 iPhone 12 Pro 1,499 iPhone 12 Pro Max 1,759

Puedes buscar otros centros autorizados por Apple en su directorio en línea.

¿Puede salirme más barata la reparación de un iPhone?

Esto es posible si tienes un plan de AppleCare+, efectivamente un seguro ofrecido por Apple que cubre incluso daños accidentales a un precio tentador. Hay que considerar algo importante: no todos los países tienen comercios afiliados.

No tendrás problemas en Estados Unidos o España, pero en Latinoamérica la página de AppleCare+ solo cita a Brasil y México.

Respecto a una reparación por terceros, esta será posible siempre y cuando se cuente con herramientas especializadas que Apple hace cada vez más difíciles de conseguir. Recordemos que hay una presión fuerte sobre la compañía por parte del movimiento “Right to repair” o derecho a reparar.