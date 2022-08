Apple mira con optimismo el lanzamiento de sus iPhone 14. | Fuente: Apple

Apple se prepara para presentar su iPhone, se prevé, en setiembre y hay señales de que se encuentra muy optimista.

Ni la inflación global o una posible recesión están desanimando a la compañía de Cupertino, que expera muy buenas ventas de sus próximos iPhone.

United Daily News reporta que Apple indicó a sus proveedores que suban la producción de los iPhone 14 de 90 millones a 95 millones de unidades, aumentando más del 5%.

El medio taiwanés indica que varios proveedores clave de Apple han hablado de esta subida en la demanda de sus productos en un momento crucial para los iPhone 14.

Foxconn sube sus incentivos

Foxconn también replica sus buenas expectativas sobre los nuevos iPhone.

La compañía encargada de ensamblar los iPhone está ofreciendo incentivos para reclutar a más trabajadores para producir los nuevos modelos.

El aumento del salario iría de US$ 1,500 a US$ 2,500 para producir los nuevos iPhone 14.

Apple no quiere enfurecer a China

La semana pasada se conoció que Apple ha tomado medidas para evitar que las tensiones que involucran a China, Estados Unidos y Taiwán afecten la producción de sus iPhone 14.

La compañía está evitando que sus proveedores utilicen el “Hecho en Taiwán” para evitar herir las sensibilidades de China. En su lugar, busca alternativas como “Taiwán, China” o “China Taipéi”.

iPhone 14: ¿Qué esperamos?

Se espera que Apple se despida de los modelos iPhone Mini este año ante la baja demanda de estos.

Pero la familia de los iPhone 14 tendría un miembro Max, en efecto una versión grande del iPhone 14 estándar con 6.7”. Algo similar a lo que vemos en los modelos iPhone Pro y Pro Max.

Al menos en los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, se ha reportado que la función de pantalla siempre encendida llegará por fin luego de estar disponible por años en los celulares Android.

Los iPhone son la fuente principal de ingresos en Apple

Si bien Apple se ha esforzado por diversificar sus ingresos, los iPhone siguen siendo una mina de oro. En el segundo trimestre de 2022 reportó US$ 40.6 mil millones por ventas de iPhone.

La categoría de servicios fue la segunda más exitosa con ingresos de US$ 19.6 mil millones. Menos exitosas son las categorías Wearables (US$ 8 mil millones), Mac (US$ 7.3 mil millones) y iPad (US$ 7.2 mil millones).