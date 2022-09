Brasil ha ordenado a Apple que suspenda la venta de iPhone en su territorio por distribuirlos sin cargadores. | Fuente: Apple

Brasil ha ordenado a Apple que detenga la distribución y venta de equipos iPhone en todo su territorio debido a que sus celulares no incluyen cargadores en sus cajas. El Gobierno de dicho país quiere que la firma tecnológica suspenda la venta de sus dispositivos móviles hasta nuevo aviso por no añadir una pieza que considera clave para la experiencia del consumidor junto a ellos.

Tal como señala el portal G1, el Ministerio de Justicia de Brasil ha ordenado la suspensión de ventas de iPhone sin un cargador, multando además a Apple por la suma de US$2,3 millones. La orden fue publicada en el Registro Federal de Brasil hoy, 6 de septiembre.

Brasil le pone un alto a Apple

El Ministerio de Justicia de Brasil escribió en contra de los de Cupertino: “La aplicación de una multa en la cantidad de 12.274.500 reales brasileños (US$2,3 millones), la cancelación del registro de los teléfonos inteligentes de la marca iPhone introducidos en el mercado a partir del modelo iPhone 12, y la suspensión inmediata del suministro de todos los teléfonos inteligentes de la marca iPhone, independientemente del modelo o la generación no acompañada por el ladrillo de la energía”.

La gestión brasileña determinó que no aplicará la multa diaria si Apple no suspende las ventas de iPhone sin cargador en su caja de inmediato, sino que lo hará solo si la firma tecnológica no sigue las directrices locales en el futuro próximo, por ejemplo, con el lanzamiento de iPhone 14.

Una multa histórica contra Apple

Esta medida en contra de la compañía dirigida por Tim Cook inició en octubre de 2021 cuando el Ministerio de Justicia notificó a Apple que no era clara sobre la razón por la que retiraba el cargador de la caja de sus iPhones. El pasado mes de mayo, el Gobierno solicitó al regulador de protección del consumidor de Brasil que inicie un proceso administrativo contra la compañía y Samsung, su rival que también retiró los cargadores de sus cajas en sus lanzamientos del año pasado.

Debido a que Samsung cumplió con las directrices impuestas para el lanzamiento del Galaxy ZFlip 4 y Z Fold 4 en Brasil incluyendo el cargador en sus cajas, el gobierno espera que Apple haga lo mismo cuando el iPhone 14 incursione en el mercado. Apple argumentó que el retiro de cargadores reduciría la huella de carbono en el mundo. No obstante, no pudo sustentar correctamente ante los organismos correspondientes.

