Promoción de la colección Swiss Dreams. | Fuente: Caviar

La compañía de artículos de lujo Caviar es conocida por modificar dispositivos electrónicos para hacerlos más ostentosos.

Uno de los diseños de su colección Swiss Dreams fusiona el iPhone Xs Max con el Apple Watch 4 en un solo dispositivo tan caro como lujoso por US$ 21,050 por la versión de 64 GB, US$ 21,350 por 256 GB y US$ 21,730 por 512 GB.

“El cuerpo del smartphone está decorado con una espléndida imagen del globo terráqueo con continentes hechos con oro. En el centro de este ‘globo’ inusual está en el medio demostrando su expansión”, dice la descripción del artículo que tiene una correa de oro como parte de la decoración.

Caviar se compromete a dar servicio técnico por un año y envío gratuito a la ciudad del afortunado comprador, que también deberá que pagar todas las tarifas que correspondan en la Aduana de su país.

La colección Swiss Dreams tiene otros iPhone de lujo que se venden desde US$ 4 mil.

La combinación entre iPhone Xs Max y Apple Watch que cuesta más de US$ 20 mil. | Fuente: Caviar

La combinación entre iPhone Xs Max y Apple Watch que cuesta más de US$ 20 mil. | Fuente: Caviar

La combinación entre iPhone Xs Max y Apple Watch que cuesta más de US$ 20 mil. | Fuente: Caviar

La combinación entre iPhone Xs Max y Apple Watch que cuesta más de US$ 20 mil. | Fuente: Caviar

La combinación entre iPhone Xs Max y Apple Watch que cuesta más de US$ 20 mil. | Fuente: Caviar

La combinación entre iPhone Xs Max y Apple Watch que cuesta más de US$ 20 mil. | Fuente: Caviar