Este es la propuesta de Smartisan. | Fuente: Smartisan

Seguramente has escuchado de TikTok, la red social que hace que los adolescentes se expresen con canciones y que está siendo investigada por Estados Unidos.

ByteDance, la compañía dueña de TikTok compró recientemente la marca de smartphones Artisan y su primer smartphone desde la adquisición es más que tentador, aunque su nombre confunda a muchos.

Se trata del Smartisan Nut Pro 3 un teléfono con cuatro cámaras traseras que promete una de las experiencias de fotografía más completas del mercado. Bytedance asegura que algoritmos procesan las imágenes y arreglan problemas comunes en los smartphones como la distorsión en fotografías de ángulo ultra ancho.

El Nut Pro 3 en casi todos sus ángulos. | Fuente: Smartisan

Además, el Nut Pro 3 tiene una pantalla AMOLED de 6.39 pulgadas, el potente procesador Qualcomm Snapdragon 855+ y una batería de 4,000 mAh.

Una desventaja es la capa de personalización Smartisan OS 7.0 que yace sobre Android.

Igual, hablamos de celulares baratos en China. El Nut Pro 3 cuesta poco más de US$ 410 en su versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Contar con 256GB de almacenamiento cuesta US$ 460. Se anunció una versión de 12 GB de RAM que aún no está disponible.

El mayor problema del Nut Pro 3 es su disponibilidad. Por ahora, no se venderá fuera de China.