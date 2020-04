Tips para evitar que tomes fotos borrosas desde tu celular. | Fuente: Captura de pantalla

Tomar fotos es una de las cosas que solemos hacer con frecuencia. La cámara es uno de los aspectos más importantes por el que compramos un celular y lo mejor es que las marcas han mejorado la calidad de éstos ya que es lo primero que observamos antes de obtener uno.

Sin embargo, debido a su constante uso, puede que presente algunas fallas. La cámara de los celulares Android tiende a tener problemas y uno de los más frecuentes es que las fotos salgan borrosas.

Si te ha pasado, debes seguir estos 6 consejos que te brindarán las soluciones para evitar que tus imágenes salgan movidas:

Al mover rápido tu celular puede que el autoenfoque no funcione y tu foto salga borrosa. | Fuente: Captura de pantalla

AUTOENFOQUE

Los celulares cuentan con una función de “Autoenfoque” y automáticamente captará la imagen. Sin embargo, debes tener en cuenta que en algunos celulares esto es más lento y por esa razón, al momento de tomar la imagen puede salir borrosa. Debes tomarte el tiempo necesario para capturar bien y así no tener problemas.

LIMPIA LA CÁMARA

No es raro que por el uso constante y por el paso del tiempo, la cámara se encuentre sucia. Por eso, limpia delicadamente el sensor tanto de la parte frontal como la de atrás. Para no rayarlo, puedes utilizar un pañito para limpiar lentes. Ingresa a la aplicación y toma una foto. Cabe resaltar que debes quitar el polvo con frecuencia ya que la suciedad es una de las principales razones por las que la foto no se ve bien.

CIERRA LA APLICACIÓN

Una de las razones por las que haya este fallo es porque la aplicación de la cámara tenga algún problema desde hace tiempo. Así que mejor es cerrarla desde el menú de las apps abiertas recientemente, luego ingresa nuevamente.

Saca una foto nuevamente y notarás que habrá una diferencia. Si sale como lo esperabas, es porque se debía a algo del momento, si sucede lo contrario, puedes seguir los otros tips que te traemos a continuación.

Reiniciar el móvil cerrará todas las apps abiertas como el de la cámara. | Fuente: Captura de pantalla

REINICIA TU MÓVIL

El mal funcionamiento de las aplicaciones se debe a que hay fallas en el software y eso afecta el funcionamiento de las apps en el móvil. Así que si tu cámara no funciona, la mejor manera es reiniciando y con esto la cámara ya podrá tomar fotos como se debe.

MODO FÁBRICA

Si con ni uno de los cuatro puntos anteriores pudiste solucionar que tus fotos salgan borrosas. Otra opción es volver a modo fábrica tu celular, es decir, regresarlo a como estaba cuando lo compraste.

Recuerda que esto es si solo si no funcionaron los tips que te brindamos con anterioridad. Debes estar seguro de restaurarlo ya que se eliminará todo lo que tengas guardado:

Abre la opción “Ajustes” y pulsa “Restablecimiento”. Haz clic en “Restablecer teléfono” y te pedirá un código PIN. Introduce el número y pulsa “Aceptar”. ¡Listo! Solo tendrás que esperar a ver cómo tu móvil regresa a su estado original.

Pasos para restablecer tu móvil a modo fábrica. | Fuente: Captura de pantalla

EL SENSOR ESTÁ DAÑADO

Si notas que con la restauración de fábrica sigue persistiendo el problema, lo mejor es que lleves tu celular donde un técnico para que lo revise por dentro. Esta es la única manera de salir de dudas si es que hay alguna falla dentro del móvil que a simple vista no podemos notar.

Si tu teléfono aún está dentro de la garantía, puedes llevarlo a la tienda donde lo adquiriste y ellos serán los encargados de correr con los gastos de la reparación si es que la necesita.