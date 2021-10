NIUSGEEK tiene a prueba al Motorola Moto Edge 20 Pro | Fuente: RPP

En el Perú, Motorola dejó de participar del segmento premium de telefonía desde hace unos tres años, con un cambio de rumbo orientado a satisfacer la amplia demanda de la gama media con su catálogo One y su actual replanteamiento de la generación G, que hemos reseñado ampliamente. Sin embargo, este 2021 representa el retorno a la gama alta de Moto con un modelo que no muestra tibiezas en rendimiento y calidad. NIUSGEEK tiene a prueba al Motorola Moto Edge 20 Pro.

Motorola Moto Edge 20 Pro: especificaciones técnicas:

MOTOROLA MOTO EDGE 20 PRO TAMAÑO 163 x 76 x 8 mm PESO 185 g PANTALLA OLED 6,7" 1080 x 2400 | 144Hz | Corning Gorilla Glass 5 OS Android 11 CPU Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 (7 nm) GPU Adreno 650 ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB | sin expansión microSD | UFS 3.1 RAM 8 o 12GB CÁMARA PRINCIPAL 108 MP, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 16 MP, f/2.2, 13mm, 119˚, 1.0µm CÁMARA TELEFOTO 8 MP, f/3.4, 126mm, 1.0µm, 5x optical zoom, PDAF, OIS CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.3, 0.7µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5.1 | NFC | USB-C 3.1 | Display Port 1.4 MULTIMEDIA Parlante | HDR10+ SEGURIDAD Sensor de huella lateral | Reconocimiento facial AUTONOMÍA 4500 mAh | 30W de carga

La propuesta de este Edge 20 Pro es muy sobria | Fuente: RPP

Motorola Moto Edge 20 Pro: el diseño más esmerado de Moto

Hasta el G100, Motorola había logrado un pico en su diseño. Sin embargo, este Edge 20 Pro levanta la valla en acabados, con una base de vidrio rodeada por un marco de aluminio que suaviza el agarre. La pantalla ya no cuenta con la curvatura del modelo Edge+ del 2020, pero no se hace extrañar.

Los botones de volume y bloqueo están un poco más arriba de lo acostumbrado | Fuente: RPP

En temas de distribución de botones, hasta ahora no entiendo la fascinación de Moto por tirar los botones de volumen tan arriba, sobre todo el de Google a la izquierda del panel. Otro punto poco destacado es la exclusión de un parlante en la parte superior, por lo que nos quedamos con una sola bocina en el borde de abajo.

En la parte inferior tenemos un puerto USB-C, parlante y acceso a la bandeja SIM | Fuente: RPP

El arreglo de cámaras es lo único que sobresale del sobrio chasis azul en acabado mate de este Moto Edge 20 Pro, dejando una espalda elegante y centrada en la suave sensación al agarre. En serio, es muy suave.

Motorola Moto Edge 20 Pro: Hola, 144 hercios en pantalla

Motorola añade altas tasas de refresco a su modelo insignia | Fuente: RPP

Con un OLED a 144 hercios, Motorola se pone algunos pasos delante de competidores en el rango de precios que ofrecen hasta 120 hercios en tasa de refresco. No hay mucha diferencia entre uno y otro, y me hubiese gustado un punto intermedio en la configuración, que sólo nos deja escoger entre 60 y 144. 90 o 120 no hubiese estado de más.

Pantalla bajo luz directa: se puede ver | Fuente: RPP

Con la respuesta táctil casi no hemos tenido problemas, y digo casi porque he tenido que insistir en toques para que el equipo responda cuando uso la navegación por gestos. Espero que una actualización corrija ese leve desfase, porque en temas de color y ángulos de visión, este Edge 20 Pro es sobresaliente.

Contamos con 144 Hz en tasa de refresco | Fuente: RPP

Aprovecho para ratificar que, hasta ahora, no hay competidor en el mercado que supere a Motorola y su funcional “Always On”. Es el mejor sistema hasta ahora, y han pasado varios años de esto.

Motorola Moto Edge 20 Pro: Android 11 sin retoques

Tenemos una interfaz muy pura de "Android 11" | Fuente: RPP

Es bien sabido que Motorola apuesta por una interfaz casi pura de Android. En este caso, la undécima versión del software de Google mantiene su diseño original, aunque Motorola apuesta por incluir pocos detalles, como su apartado Moto para gestos, la personalización mediante MyUX y la reciente pestaña EDGE, activada con el sensor de huellas.

Emparejamiento del Edge 20 Pro con mi televisor via conexión inalámbrica | Fuente: RPP

A diferencia del modelo G100 que reseñamos, Motorola apuesta por una versión inalámbrica de Ready4, su interfaz de escritorio. He podido probarla en un LG con webOS y un Samsung con TizenOS con resultados similares en rendimiento y fluidez. Va bien, aunque depende mucho de tu ancho de banda en casa.

Hemos probado Ready4 PC en Windows 11 y va como una mantequilla | Fuente: RPP

Podemos usar nuestro Moto Edge 20 Pro como webcam | Fuente: RPP

Podemos mostrar nuestro smartphone en pantalla, pero no podemos transferir con "drag and drop" | Fuente: RPP

Esta conexión incluye también el acceso a Ready4 PC, la ejecución de este modo en Windows. A pesar de tener el mismo procesador del G100, este Edge Pro es capaz de conectarse a la computadora de manera inalámbrica o con cable USB para mostrar imagen en espejo o abrir el entorno de escritorio completo. Lo que no podemos hacer con esto es pasar archivos entre plataformas, aunque podemos manipular la interfaz del teléfono con el mouse o el trackpad de la PC.

El control remoto se incluye en el empaque | Fuente: RPP

Además, tenemos la chance de controlar toda la interfaz desde un control remoto incluido por Motorola en la caja, junto con un cable HDMI a USB-C para la conexión a monitores. Hay mucho esmero por Motorola en este ecosistema, y ojalá veamos que este proyecto evoluciona.

Motorola Moto Edge 20 Pro: una cámara que no defrauda

El arreglo trasero del Moto Edge 20 Pro | Fuente: RPP

En este caso, Motorola apuesta fuerte por un sensor de peso en el arreglo principal: 108 MP para toda la saga “Edge”, y un teleobjetivo como tercer lente junto al gran angular. Contamos con un modo macro ajustado desde el gran angular, a diferencia del G100 y su lente macro con LED.

Foto con sistema macro | Fuente: RPP

Foto con sistema macro | Fuente: RPP

Las fotos con el lente principal tienen una firma constante: un leve tinte cálido y contraste ligero, con una textura más marcada en luces y sombras. Es probable que tengas que ajustar un poquito el balance de blanco, pero no es nada malo. De noche, el proceso computacional de exposición potencia más la textura en sombras y entrega u poco más de detalle.

Foto con lente principal ajustando el ingreso de luz | Fuente: RPP

Foto con lente principal y HDR | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal a baja luz. Aquí el disparo veloz provocó que el lente perdiera el foco | Fuente: RPP

Podemos seleccionar un color antes de disparar las fotos | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El lente gran angular va muy bien bajo luz directa, aunque de noche gana ligera tonalidad azul. Deforma levemente los bordes, pero nos deja suficiente margen para recortar el campo de visión después de la foto.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular bajo luces RGB | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular bajo luces RGB | Fuente: RPP

El teleobjetivo mantiene detalle hasta los 5X, pero nos deja llegar hasta 50X en digital. Desde el 30, ya comenzamos a ver los píxeles. Eso es de esperar en todos los sistemas.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente teleobjetivo | Fuente: RPP

Foto con zoom digital al máximo en 50X | Fuente: RPP

La cámara delantera va bien, aunque me hubiese gustado ver repetido el doble arreglo del G100 en este equipo premium. En la noche, las selfies tienen buen color y profundidad.

Selfie de noche | Fuente: RPP

Selfie en contraluz | Fuente: RPP

Selfie bajo luz del sol | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Para video, contamos con herramientas para grabar con la cámara trasera y delantera al mismo tiempo, además de registrar hasta 4K a 60fps, 8K a 24fps y usar el lente macro en 1080 a 30fps. Es un equipo que va a cumplir con este tipo de tareas sin problemas.

Motorola Moto Edge Pro: la potencia de manual

Así anduvimos con Geekbench, un score muy cercano al G100 | Fuente: RPP

Le tengo mucha confianza a esta combinación de componentes. Con el G100, el Snapdragon 870 aguantó bien, pero este equipo mejora el rendimiento con sus 12GB de RAM y su unidad UFS 3.1 para los 256 GB de almacenamiento. Fluye todo, pocos hipos y grato salto en la multitarea. Hemos obtenido un score muy similar al Moto G más fuerte, y era de esperar.

Score máximo en Speedtest | Fuente: RPP

En mis mediciones de 5G he logrado cifras por encima de los 200 mbps, un resultado por debajo de otros smartphones que he probado en el mismo lugar y con el mismo servicio. Con el WiFi 6 hemos tenido mayor estabilidad en la conexión dentro de casa, mientras que el Bluetooth se mantuvo constante en nuestras pruebas con relojes y audífonos. Para juegos, responde igual que el G100, así que te invito a ver esa reseña.

EL uso de Ready4PC es muy fluido, incluso de manera inalámbrica | Fuente: RPP

Lamento que la multimedia no sea la mejor debido a la ausencia de un sistema estéreo de parlantes, algo que en esta categoría de construcción ya deberíamos tenerla por defecto. Y es una pena, porque el tono de colores en la pantalla es muy bueno.

El sensor de huellas funciona rápido, incluso con mano izquierda | Fuente: RPP

En temas de seguridad, el sensor de huellas va bien y sin problemas, y es un apartado en el que Moto aun nos debe un sensor bajo pantalla, pese a haber suavizado el borde del botón para un mejor agarre. El reconocimiento facial va un poco más lento, pero también responde.

La conexión inalámbrica de Ready4 a monitores es muy estable | Fuente: RPP

Motorola ha sabido darle varios fundamentos a su gama alta, pero esos pequeños detalles omitidos preocupan un poco al final, pues la competencia los agrega y desde hace un buen tiempo.

Motorola Moto Edge Pro 20: una batería justa

Tuvimos un nivel de energía muy aceptable, que se complementa con el cargador de 30W | Fuente: RPP

Es evidente que los 144 hercios de panel iban a impactar en la autonomía, pero aquí eso está algo controlado. Motorola nos da un poco más del día justo, y he podido obtener casi 6 horas de pantalla sin cambiar esa exigente tasa de refresco. Además, el cargador de 30W nos da energía tras unos 80 minutos de carga. Bien, dentro del promedio y con suficiente poder para todo lo que vayamos a hacer.

Motorola Moto Edge Pro 20: ¿Vale la pena?

El Edge 20 Pro es el sano retorno de Motorola a la gama alta del mercado móvil | Fuente: RPP

Es en este punto en donde el equipo ya debe defenderse solo, y Motorola tiene algunos problemas. Frente a equipos como el S21 o el Xiaomi 11T, ofrece pocos elementos a destacar. Iría por él, por ejemplo, sabiendo que supera a Samsung en temas de ejecución inalámbrica en PC, tanto por espejo como por interfaz de escritorio. Es ahí en donde este Moto Edge 20 pro brilla. Sin embargo, en cámaras y velocidad de carga está algunos pequeños pasos por detrás de los competidores.

Además del cargador, se incluyen el control remoto y un cable HDMI con USB-C | Fuente: RPP

Motorola ha hecho un terminal de buen rendimiento, seguro, versátil y con buena gestión energética. Me gusta. Creo que aprovecharía un contrato con operador para ir por él. El problema es que no creo que, bajo las condiciones del mercado actual, alguien vaya por un Moto Edge 20 Pro como primera opción en prepago. Es un tremendo equipo, pero no sería mi primera opción de compra si no necesitara Ready4 que, valgan verdades, me parece que está muy bien implementado. Ve por él si con eso te basta. En lo demás, no te va a decepcionar.

* Equipo cedido a préstamo por Motorola Perú desde el 5 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 3319 soles en prepago desde la web de Claro y disponible en planes.