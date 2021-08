NIUSGEEK tiene a prueba al Nokia 5.4 | Fuente: RPP

Nokia ha sabido encontrar un espacio en los bolsillos de usuarios Android desde que HMD comenzó a potenciar su presencia a nivel global con una fresca perspectiva sobre Android “a la Pixel”. En 2020, el Nokia 5.3 nos sorprendió con una serie de optimizaciones que merecieron nuestra recomendación. Antes de que acabara ese año, la finlandesa anunció al sucesor 5.4 con emoción, y luego de ocho meses NIUSGEEK lo tiene a prueba, aunque la emoción parece haberse desvanecido. Esta es nuestra opinión sobre el 5.4 de Nokia.

Estas son las especificaciones del Nokia 5.4

NOKIA 5.4 TAMAÑO 161 x 76 x 8.7 mm PESO 181 g PANTALLA LCD IPS 6.39" 1560x720 Gorilla Glass 3 19.5:9 OS Android 10 | Android One CPU Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 GPU Adreno 610 ALMACENAMIENTO 64GB | 128GB RAM 4GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.8, PDAF CÁMARA MACRO 2MP CÁMARA GRAN ANGULAR 5MP 13mm SENSOR TOF 2MP CÁMARA DELANTERA 16MP f/2.0 MULTIMEDIA Radio FM | Puerto de audífonos | Parlante SEGURIDAD Sensor de huellas trasero, desbloqueo facial CONECTIVIDAD NFC | 4.5G | Wifi N | BT 4.2 AUTONOMÍA 4000 mAh | carga de 10W

Así luce la espalda del Nokia 5.4 | Fuente: RPP

Nokia 5.4 en diseño: un acento más interesante

Nokia repite gran parte del patrón del modelo 5.3 y lo estiliza de manera inteligente. Para empezar, nos encontramos con un equipo ligeramente más pequeño y ligero, una opción que impacta también en el tamaño de la pantalla.

La textura en la parte trasera esta mejor lograda que en el modelo 5.3 | Fuente: RPP

A diferencia del arreglo trasero simple, Nokia ha añadido una textura más interesante en esta edición, y la remata con un degradé azul texturizado que se interrumpe en el borde, aunque todo esto sea un armazón de plástico. Las cámaras se mantienen en ese círculo en la parte superior, pero acomodan el flash fuera de éste a diferencia del modelo previo.

Botones de volumen y bloqueo | Fuente: RPP

En botones y puertos, no hay variación. Asistente de Google a la izquierda, parlante solo en la base y el reemplazo del notch por un agujero en pantalla para la cámara delantera. Nada distinto a lo que ya vimos en el 5.3, y eso funciona.

Nokia 5.4 en pantalla: 720p de menor tamaño

La pantalla tiene ligeros problemas para ser vista bajo luz intensa | Fuente: RPP

A lo largo de la reseña voy a señalar algunas características que, en papel, son reducciones del modelo 5.3 y que, evidentemente, debemos destacar. En este caso, el panel del 5.4 es un poco más pequeño – casi 0.15 pulgadas – y eso ayuda a que los pixeles no salten como en el modelo anterior, pero baja su intensidad en nits de 450 a 400. En días nublados no será un problema grave, pero bajo el sol ya comenzamos a sentir que este IPS no dará la talla.

La pantalla es de borde ligeramente ancho y deja espacio para el lente delantero | Fuente: RPP

En ángulos de visión, ya entre los bordes y los 20 / 160 grados ya comenzamos a ver grises las áreas oscuras. Lo bueno es que podemos ajustar el balance de blanco en la pantalla, y los colores andan en el rango justo de intensidad y saturación como para no sufrir en visualización de contenido. Eso sí, como viewfinder para fotos y videos vamos a sufrir un poquito.

Respecto a la respuesta táctil, andamos sin problemas, respondiendo con eficiencia a gestos y toques.

Nokia 5.4 en software: la promesa de Android puro se queda en 10

¿Android 10? ¿En un Android One? | Fuente: RPP

Si Nokia pretende levantar la bandera de “Android puro”, debería preocuparse por actualizar sus equipos. En este caso, y por alguna razón que no entiendo, este equipo no lleva Android 11, pese a ser Android One.

Nokia no añade capa de personalización a la interfaz | Fuente: RPP

Aun mantenemos Android 10 Q con parches de seguridad hasta junio de 2021, lo que es un alivio frente a la ausencia de una versión actualizada del sistema operativo. Una pena, porque le tenía fe al sistema de actualizaciones de Nokia y su ritmo de soporte.

Tenemos acceso directo al asistente de Google desde un botón físico a la izquierda del marco | Fuente: RPP

Pese a eso, la experiencia de Android es pura, sin capas personalizadas ni ornamentos que reduzcan desempeño. De eso se encargan otras cosas.

Nokia 5.4 y sus cámaras: un respiro sano para la parte trasera

El arreglo de cámaras se ubica sobre el sensor de huellas | Fuente: RPP

En este modelo contamos con un sensor principal de 48 MP, y realmente ha sido una sorpresa ver cómo Nokia empuja la optimización por software del resultado. Las fotos escalan ligeramente a un punto de saturación aceptable.

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con el lente principal en automático | Fuente: RPP

Foto con el lente principal en automático | Fuente: RPP

Primer plano con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principial en modo retrato | Fuente: RPP

En el caso del lente gran angular, tenemos una textura poco definida, y se evidencia frente a los 48MP de detalle que el lente principal ostenta. Para tomas ocasionales va bien, pero no confiaría mi contenido social media a ese gran angular.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular de noche | Fuente: RPP

El lente macro de 2MP es idéntico en resultados al del año pasado.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

De noche, el equipo obtiene resultados algo impredecibles. Por momentos, el modo retrato parecía ser la mejor opción en temas de encuadre y efectos sobre la imagen, pero el ajuste e la velocidad del obturador era muy excesivo y provocaba demasiados barridos.

Foto con modo noche y retrato... es la foto que más me gusta que ha sido disparada con el equipo | Fuente: RPP

Foto de noche en modo automático | Fuente: RPP

Foto con modo noche | Fuente: RPP

Foto en modo noche | Fuente: RPP

La cámara delantera tiene un serio problema de gestión en el modo retrato. En automático, tenemos una buena foto. Sin embargo, al activar el “retrato” la imagen tiende a oscurecerse y levantar el contraste hasta generar un desbalance indeseado. Me pasó en todo momento, y nunca recibí una actualización para ese tema.

Selfie con disparo automático | Fuente: RPP

Selfie en modo normal | Fuente: RPP

Selfie con modo retrato y con ligeros acentos rojos | Fuente: RPP

Selfie de noche | Fuente: RPP

Selfie de noche en modo retrato... es evidente que hay un problema con el ingreso de luz | Fuente: RPP

No me sentí cómodo para publicar varias fotos obtenidas con este smartphone en mis redes sociales. Eso ya me da una mala espina.

Nokia 5.4 en rendimiento: un paso atrás

El 5.3 obtuvo 312 y 1280 en el Geekbench del año pasado | Fuente: RPP

Es lo que más me ha decepcionado del equipo. De un Snapdragon 665 pasamos a un 662, que entrega una potencia menor a la vista en el modelo 5.3 con la misma cantidad de RAM y la mitad de almacenamiento disponible. Me preocupa una decisión de este tipo porque cada anuncio es una “evolución” y aquí tuvimos una “devolución”.

El pase de apps es suave, pero por momentos se inierrumpe | Fuente: RPP

En temas de conectividad, el modelo del 2020 tenía WiFi AC y era compatible con bandas duales, mientras que a este 5.4 lo regresaron a tener WiFi N. No se entiende eso, realmente. Aun mantenemos la conexión BT 4.2 y el 4G, pero decepciona saber que el soporte a bandas de 5Ghz desaparece aquí.

Esta ha sido la conexión más veloz que logré con 4G | Fuente: RPP

En juegos, los tiempos de carga se mantienen similares al 5.3 y con una estabilidad aceptable. El sensor de huellas anduvo preciso y reconocía 4 de cinco intentos. Dentro de lo esperado.

El sensor de huellas va bien | Fuente: RPP

La multimedia se limita al panel 720 y la salida solitaria en el inferior. No tendrás problema en ver contenido, pero la limitación de los píxeles en pantalla y la facilidad con la que podemos bloquear el parlante no ayudan. Usa audífonos.

Esperé con ansias este modelo, debido al buen sabor de boca que el 5.3 me dejó el año pasado. Este equipo más parece un “downgrade” calculado que un paso adelante.

Nokia 5.4 y su batería: una autonomía de día y medio

El puerto USB-C carga a 18W | Fuente: RPP

Tenemos los mismos 4000 mAh del modelo 5.3 y la misma velocidad de carga a 10W. Sin sobresaltos, el equipo es capaz de darte una autonomía de hasta día y medio, pero llegando a 35% de energía en jornada regular con 4G, juegos y Netflix. Simple y al grano, pero lento en el proceso de acumular energía. Carga siempre de noche.

Nokia 5.4: ¿Vale la pena?

Si bien se supera estéticamente, no logra vencer en rendimiento al 5.3 | Fuente: RPP

Siento que Nokia ha seguido el mismo camino que Motorola y su serie G Power, retrocediendo en calidad de prestaciones desde el G8 hasta el G9 y el G30. Este 5.4 no supera en lo elemental al predecesor: rendimiento y autonomía. Si encuentras el 5.3, ve mejor por ese modelo.

El equipo ha demorado 8 meses en estar disponible en Perú | Fuente: RPP

En este caso, el 0.1 de variación respecto al modelo del 2020 es mínimo. Por tan poco no es necesario cambiar. Como primer smartphone, puede resultar una buena opción si buscas algo de una marca sólida, con Android puro y con un sensor empujado por algoritmos de inteligencia artificial a precio asequible. Más razones no le veo a una oportunidad perdida como este 5.4 de Nokia. Yo no iría por él si encontrara el 5.3, y eso no es un buen punto para defender.

* Equipo cedido por Nokia desde el 12 de agosto hasta la publicación de la reseña.