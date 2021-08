NIUSGEEK tiene a prueba los Huawei FreeBuds 4 | Fuente: RPP

Con cada modelo nuevo de audífonos inalámbricos en el mercado, ya podemos hablar de “gamas”. En este caso, Huawei ya lleva años perfeccionando la calidad de sonido en pequeño espacio, y la cuarta generación de sus “FreeBuds” ya presume de nuevas funciones, tanto en la gama media como en esta alta. NIUSGEEK tiene a prueba el modelo FreeBuds 4, y hay que ser honestos: la pelea es muy dura ahora.

Estas son las especificaciones de los Huawei FreeBuds 4

HUAWEI FREEBUDS 4 TAMAÑO 41.4 x 16.8 x 18.5mm CASE 58 x 21.2mm DRIVER 14.3mm dinámico PESO Earbud: 4.1g | Case: 38g CONECTIVIDAD Bluetooth 5.2 | Pop up pair con EMUI | Doble conexión CODECS AAC | SBC AUTONOMÍA 30 mAh por audífono | 410 mAh en el case SENSOR Capacitivos en ambos earbuds | micrófonos | detector de agua PUERTO USB-C CARGA COMPLETA Casi una hora de 0 a 100% - tanto audífonos como case - CANCELACIÓN ANC | Awareness | Cancelación de ruido en llamadas PROTECCIÓN IPX4 en los audífonos

Es uno de los pocos en Android "sin gomita" o punta de silicona | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber de los Huawei FreeBud 4

Un case que pierde peso y carga inalámbrica. Hablamos de un estuche de 38 gramos y que sube a poco menos de 50 con los audífonos guardados. En su redondez, se puede alojar el par de TWS con bastón, y ya no son un huevo tambaleante sobre la mesa. El case es un alfajor, de cara plana y fácil agarre. Lamentablemente perdemos la carga inalámbrica en este modelo.

Una serie de sensores rodean al driver | Fuente: RPP

Adiós puntas de jebe. Si tienes problemas con los audífonos de “gomitas”, aquí no sufrirás. Su cara limpia es realmente ergonómica, aunque sus bastones son realmente largos. En el caso de nuestra unidad de prueba, el acabado cromado del “Silver Frost” es impecable, y dirige el driver de 14.3mm hacia dentro y sin posibilidad de que el sonido escape. Eso sí, debido a la ausencia de silicona, la cancelación pasiva no existe.

Los bastones son bastante largos, pero añaden gesto para el volumen | Fuente: RPP

El mejor sistema de sensores. Aquí nos tenemos que centrar en varios beneficios de este sistema TWS. Para empezar, el sensor de proximidad permite pausar y reanudar el contenido si nos quitamos o ponemos el equipo, usando un umbral de hasta 3 minutos sin uso. Además, la respuesta sonora de cada acción va realmente bien. En el bastón se alojan los sensores táctiles para la interacción, y aquí Huawei demuestra el aprendizaje en los FreeBuds Studio, trasladando esa experiencia libre de errores a esta parte. Los gestos de control música, activación de cancelación van 10 de 10 intentos, pero los que se llevan el aplauso son los de volumen: pasando la yema del dedo por el bastón podemos amplificar o reducir el volumen, un gesto tan intuitivo que extrañaré en otros sistemas.

Así quedan expuestos al colocarlos en las orejas | Fuente: RPP

Toca dos veces: Responder / Finalizar llamada, Reproducir / Pausar música, Canción anterior / siguiente, Activar asistente de voz

Deslizar hacia arriba / abajo: Subir / Bajar el volumen

Pulsación larga: activar / desactivar la cancelación de ruido, rechazar llamada

Podemos emparejar dos equipos y configurar desde ambos los FreeBuds 4 | Fuente: RPP

Emparejamiento dual, fuera de Huawei. Aquí la experiencia de uso respecto a otros modelos de la firma mejora, gracias a la inclusión de Bluetooth 5.2, que permite el emparejamiento hasta con dos dispositivos. En mi caso, estuve probando este equipo con un Moto G100 y mi Tab S7 de Samsung, usando en ambos la aplicación IA LIFE. Sin problemas, transitaba entre el contenido de la tableta y las llamadas al teléfono. Simple. Además, y pensando a futuro para su ecosistema, estos FreeBuds 4 ya vienen listos para interactuar con equipos bajo HarmonyOS, como el Watch 3 y la línea de televisores.

El driver es grande pero la ausencia de una punta de goma reduce la cancelación pasiva | Fuente: RPP

La cancelación de ruido retrocede un paso. Si bien contamos con un modo de cancelación ajustable en función al ambiente, la falta de una cancelación pasiva permite el ingreso de ruido exterior, sobre todo cuando estamos en la calle. Esto podría ser positivo, pero la falta de un “Modo Awareness” para escuchar desde el equipo lo que ocurre en el entorno no satisface esto. En términos de ANC, va muy bien para habitaciones. Por el precio, hubiese esperado la inclusión de un modo que use los micrófonos para escuchar lo que ocurre alrededor y activarlo con un gesto y sin necesidad de quitarme los FreeBuds 4.

Tenemos un conector USB-C en la base, pero perdemos la carga inalámbrica | Fuente: RPP

Una vida justa, no tan larga. En mis pruebas, he podido usar los FB4 hasta por 2 horas y 15 minutos a toda potencia, tanto con volumen entre el 90 y 100% - sí, así me maltrato por ti – y con la cancelación activa de ruido. La carga rápida permite escuchar contenido durante dos horas y media con solo quince minutos de siesta dentro del case, pero sin activar la cancelación – lo que no vale la pena, realmente -. No es la mejor autonomía para rutas largas, sin duda. Queda justo para un viaje con tráfico pesado y, ya en casa o la oficina, dejarlos cargar en el estuche.

AI LIFE para mejorar. En el caso del software, una reciente actualización trajo la posibilidad de potenciar la calidad de audio ajustando la salida en función a nuestra capacidad auditiva. De manera referencial, realiza un test de audiometría que determina qué tipo de frecuencias podemos y no podemos escuchar y, con esos resultados, optimizar la emisión. Ya he visto eso en Samsung y otras marcas, así que se agradece la inclusión. Cuando activas esta opción, sin embargo, la salida de audio baja. Ya depende cómo quieras ajustar el nivel.

La app AI Life incluye audiometría referencial | Fuente: RPP

¿Y qué tal suenan? Aquí podemos diferir un poco, pues la calidad de sonido no garantiza la potencia de este. Suena bien, pero no es lo más potente. Escuchando “Freak on a Leash” de Korn, tengo una estrofa con sonidos bien referenciados, pero al 100% del volumen siento que “no me llenan”. Eso sí, los graves y medios son realmente firmes, pero no potentes. Si eres de los que viven sin necesitar estridencia, pero sí buena calidad de audio, pues provecho. Ya para temas más melódicos, como “Alma de Diamante” de Luis Alberto Spinetta, la batería entra muy aguda y con mucho brillo, pero la voz se extiende de manera deliciosa. En “The Spirit Carries On”, el reverb de la voz no viaja muy lejos, pero los graves del piano sí ganan mucho cuerpo. Reitero, en líneas generales suenan bien, pero no fuerte.

La falta de potenciia puede ser un punto en contra para algunos | Fuente: RPP

¿Y en las llamadas? Tenemos un control de ruido muy agresivo que, por momentos, corta frecuencias medias. Lo bueno es que el ruido externo se limita considerablemente, haciendo que tu voz destaque en conversaciones telefónicas o de videollamadas. Te recomiendo escuchar la prueba de voz incluida en esta nota.

Son cómodos de usar, pero un poco más de batería para el ANC hubiese caído perfecto | Fuente: RPP

¿Valen la pena? Aquí tenemos que sopesar algunas condiciones. Para empezar, la ausencia de carga inalámbrica, la reducida potencia de audio y la corta vida de uso con el ANC pueden tirar para atrás a algunos. Sin embargo, la docilidad del sistema de gestos, la gran calidad en la reproducción de música y la estupenda cancelación de ruido en llamadas son elementos por considerar. En el rango de los 600 soles, la competencia es más fuerte. Pese a ser un detalle menor, son los mejores audífonos “sin punta de goma” que puedes encontrar en el mercado Android. Yo lo pensaría.

*Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 9 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 599 soles.