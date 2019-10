Un nuevo evento prepara más batallas en contra de los recurrentes villanos del universo Pokémon | Fuente: TV Tokyo

Hace unos días, Niantic informó a través de su cuenta oficial de Twitter que algo extraño pasaba con la PC del profesor Willow. El hallazgo de una carpeta encriptada en el ordenador del personaje fue tomado como una pista para la inminente llegada del pokémon Rotom y sus múltiples variantes al juego. Sin embargo, esto ha sido desmentido al revelarse más información acerca del misterioso suceso.

El Profesor Willow nos ha comunicado que ha descubierto una carpeta oculta sospechosa en su ordenador. Parece que está corrupta. Os mantendremos informados, Entrenadores. Puede que no sea nada... pero nunca se sabe. — Pokémon GO España (@PokemonGOespana) 29 de septiembre de 2019

Mediante un nuevo tweet, la compañía detrás de Pokémon GO ha informado que la información recuperada de las carpetas dañadas serían tres fotos en las que se puede divisar la silueta de los nuevos reclutas del Team GO Rocket, los antagonistas principales del juego.

El Profesor Willow ha intentado recuperar los archivos de la carpeta corrupta y ha obtenido estas imágenes. Una de las fotos todavía se está restaurando... pic.twitter.com/3HLUkBk1oq — Pokémon GO España (@PokemonGOespana) 30 de septiembre de 2019

Estos malévolos entrenadores conforman una de las organizaciones criminales más reconocidas del universo Pokémon. En el juego para móviles, se dedican a convertir pokémon en variantes oscuras para tomar poképaradas y desatar el caos por doquier. Los jugadores pueden elegir salvar a los pokémon para recuperar las poképaradas de su control.

No hay más información respecto a este próximo e inusual evento, pero no cabe duda de que se esta volviendo cada vez más interesante por lo que solo podemos esperar una sorpresa que remecerá los cimientos de Pokémon GO.

