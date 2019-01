¿Quién vio tu foto de perfil de WhatsApp? Una estafa en la que muchos aún caen

Profile Tracker fue retirado de la PlayStore por ser una aplicación maliciosa. | Fuente: Google Play

A pesar de que muchas aplicaciones aseguren que es posible, no puedes saber quién vio tu foto de perfil de WhatsApp. Se trata de una estafa que te traerá dolores de cabeza.



La aplicación “Tracker for WhatsApp” se hizo popular el 2018 con la promesa de contarte quiénes miraban tu foto de perfil en el servicio de mensajería instantánea. Sin embargo, solo tenía dos funciones: llenarte de publicidad y robar tu información personal.

Los usuarios que instalaron la app incluso creyeron que funcionaba, ya que tomaba contactos de manera aleatoria y les asignaba hora y fecha de la supuesta visita a tu foto de perfil de WhatsApp.

Lamentablemente, estas aplicaciones pueden estar horas e incluso días en la Play Store de Google hasta que son retiradas y pueden seguir en línea como archivos APK.

Pero en RPP Tecno no queremos que te quedes con las manos vacías. No puedes saber quién revisó tu perfil de WhatsApp, pero sí evitar llamadas no deseadas en tu celular. Aprende cómo en este tutorial.